Новосибирск ждет резкое потепление после 30-градусных морозов

В субботу, 15 января, в Новосибирске ожидается потепление до -5 градусов. Это связано с перемещением воздушных масс с запада и Казахстана.
13 января ночью возможен небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный, а днем восточный ветер силой
В пятницу, 14 января, осадки не ожидаются. Возможен юго-восточный ветер силой
15 января днем местами возможен небольшой снег. Ветер юго-восточного направления
— Потепление связано с тем, что к нам с западных районов будет перемещаться теплый атлантический циклон. Потоки будут южными, и с района Казахстана будет доноситься более теплый воздух, который вызовет ослабление морозов 15 и 16 января. Весь январь ожидается выше нормы на
Сибирский антициклон, который сейчас установился в Новосибирске, будет постепенно смещаться на восток.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на вторую половину января, чтобы выяснить, стоит ли ждать крещенских морозов. Читайте, к чему нужно готовиться.