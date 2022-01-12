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Тема дняРезкое потепление после 30-градусных морозов
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Новосибирск ждет резкое потепление после 30-градусных морозов

Снегопадов на этой неделе не ожидается

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На этой неделе в пригороде температура может опуститься до -30 градусов

На этой неделе в пригороде температура может опуститься до -30 градусов

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В субботу, 15 января, в Новосибирске ожидается потепление до -5 градусов. Это связано с перемещением воздушных масс с запада и Казахстана.

13 января ночью возможен небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный, а днем восточный ветер силой 3–8 м/с. Ночная температура опустится до -20... -22 градусов, днем она составит 17–19 градусов.

В пятницу, 14 января, осадки не ожидаются. Возможен юго-восточный ветер силой 2–7 м/с. Ночью в Новосибирске похолодает до -24... -26 градусов, в пригороде — до -30 градусов. Днем потеплеет до -16... -18 градусов.

15 января днем местами возможен небольшой снег. Ветер юго-восточного направления 3–8 м/с. Ночью температура составит -20... -22 градуса, днем — -5... -7 градусов.

— Потепление связано с тем, что к нам с западных районов будет перемещаться теплый атлантический циклон. Потоки будут южными, и с района Казахстана будет доноситься более теплый воздух, который вызовет ослабление морозов 15 и 16 января. Весь январь ожидается выше нормы на 1–1,5 градуса с существенными колебаниями температуры, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Сибирский антициклон, который сейчас установился в Новосибирске, будет постепенно смещаться на восток.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на вторую половину января, чтобы выяснить, стоит ли ждать крещенских морозов. Читайте, к чему нужно готовиться.

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