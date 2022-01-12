Новосибирск ждет резкое потепление после 30-градусных морозов

15 января днем местами возможен небольшой снег. Ветер юго-восточного направления 3–8 м/с. Ночью температура составит -20... -22 градуса, днем — -5... -7 градусов.

— Потепление связано с тем, что к нам с западных районов будет перемещаться теплый атлантический циклон. Потоки будут южными, и с района Казахстана будет доноситься более теплый воздух, который вызовет ослабление морозов 15 и 16 января. Весь январь ожидается выше нормы на 1–1,5 градуса с существенными колебаниями температуры, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



Сибирский антициклон, который сейчас установился в Новосибирске, будет постепенно смещаться на восток.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на вторую половину января, чтобы выяснить, стоит ли ждать крещенских морозов. Читайте, к чему нужно готовиться.