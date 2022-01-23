«Не рекомендуем выходить на улицу»: в Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 9 баллов

В Новосибирске качество воздуха испортилось до 9 баллов из 10 по данным сервиса AirVoice. На сайте не рекомендуют выходить из дома.
Ухудшение качество воздуха началось 21 января в 12:00. Вчера, 22 января, качество воздуха упало до 8 баллов, а в 23:00 опустилось до 9 баллов.
Сейчас, по данным «Яндекс.Погоды», в городе -16 градусов. Как рассказали на сайте Западно-сибирского метеоцентра, сегодня в Новосибирске осадков не будет.
— Изморозь, местами дымка, туман. Ветер переменный
На сайте AirVoice пишут, что ожидается улучшение.
— Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно, — описывают состояние на сайте.
Накануне синоптики рассказали, что до конца января в городе не стоит ждать потепления. В Новосибирской области возможны морозы до -31 градуса.