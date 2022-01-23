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«Не рекомендуем выходить на улицу»: в Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 9 баллов

Ухудшение началось в 23:00 в субботу

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В Новосибирске качество воздуха испортилось до 9 баллов из 10 по данным сервиса AirVoice. На сайте не рекомендуют выходить из дома.

Ухудшение качество воздуха началось 21 января в 12:00. Вчера, 22 января, качество воздуха упало до 8 баллов, а в 23:00 опустилось до 9 баллов.

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Особые загрязнения зафиксированы в Заельцовском районе и на левом берегу

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Сейчас, по данным «Яндекс.Погоды», в городе -16 градусов. Как рассказали на сайте Западно-сибирского метеоцентра, сегодня в Новосибирске осадков не будет.

— Изморозь, местами дымка, туман. Ветер переменный 2–7 м/с. Температура — -19... -20 °C, в пригороде — до -23 °C. На дорогах местами гололедица, — рассказали на сайте метеоцентра.

На сайте AirVoice пишут, что ожидается улучшение.

— Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно, — описывают состояние на сайте.

Накануне синоптики рассказали, что до конца января в городе не стоит ждать потепления. В Новосибирской области возможны морозы до -31 градуса.

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