Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 8 баллов

Сегодня, 22 января, в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Сервис AirVoice оценивает загрязнение в 8 баллов из 10.



Накануне качество воздуха в городе составляло 5 баллов. Ситуация начала постепенно ухудшаться в обед, и к 07:00 22 января загрязнение достигло 8 баллов. Такой показатель зафиксировали в Кировском районе. На правом берегу количество взвеси в воздухе оценивают в 7 баллов, кроме Заельцовского района, где загрязнение достигло 6 баллов. Самый чистый воздух сегодня, по данным AirVoice, в Советском районе — его оценили в 5 баллов.