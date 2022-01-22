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Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось до 8 баллов

В воздухе есть крупные и мелкие частицы пыли

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Метеоусловия способствуют накоплению примесей в воздухе

Метеоусловия способствуют накоплению примесей в воздухе

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Сегодня, 22 января, в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Сервис AirVoice оценивает загрязнение в 8 баллов из 10.

Накануне качество воздуха в городе составляло 5 баллов. Ситуация начала постепенно ухудшаться в обед, и к 07:00 22 января загрязнение достигло 8 баллов. Такой показатель зафиксировали в Кировском районе. На правом берегу количество взвеси в воздухе оценивают в 7 баллов, кроме Заельцовского района, где загрязнение достигло 6 баллов. Самый чистый воздух сегодня, по данным AirVoice, в Советском районе — его оценили в 5 баллов.

В целом по Новосибирску загрязнение составляет 8 баллов

В целом по Новосибирску загрязнение составляет 8 баллов

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— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах сохранится превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ (пыли), — сообщает сайт Новосибирского гидрометцентра.

Такие метеоусловия сохранятся до 24 января. Как сообщает AirVoice, в воздухе есть и крупные, и мелкие частицы пыли.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха в Новосибирске составляет -19 градусов.

Накануне синоптики рассказали, что до конца января в городе не стоит ждать потепления. В Новосибирской области возможны морозы до -31 градуса.

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