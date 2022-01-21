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По области до -31 градуса: как долго в Новосибирске задержатся морозы — прогноз синоптиков

По ночам в городе будет очень холодно

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Временами в городе будет идти снег, но не часто

Временами в городе будет идти снег, но не часто

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Морозная погода задержится в Новосибирске — синоптики предупредили, что потепления не стоит ожидать ранее конца января.

— С севера облачные массивы принесут нам небольшой снег, но он будет с перерывами. Слабый ветер и умеренно морозная погода. По Новосибирской области при прояснениях мы ожидаем до -28... -31 градуса ночью, днем — -19... -20 градусов, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — До конца месяца холодная погода сохранится. Особенно морозной ожидается вторая пятидневка декады, и только после 29–30 января пойдет небольшое потепление.

22 января, в субботу, ночью ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер переменный будет силой 2–7 м/с. Температура ночью составит -17... -19 градусов, в пригороде — -22... -24 градуса, днем — около -14... -16 градусов.

В воскресенье, 23 января, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер также переменный будет 2–7 м/с. Ночная температура будет до -19... -21 градуса, в пригороде — -23... -25 градусов. Днем — до -15... -17 градусов.

В понедельник, 24 января, ночью небольшой снег, а днем будет преимущественно без осадков, ветер переменный силой 2–7 м/с. Ночная температура составит -18... -20 градусов, дневная — -16... -18 градусов.

Погодные сервисы уже опубликовали свои прогнозы на февраль 2022 года. Мы изучили основные сайты и узнали, чего ждать дальше от зимы.

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