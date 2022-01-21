По области до -31 градуса: как долго в Новосибирске задержатся морозы — прогноз синоптиков

Морозная погода задержится в Новосибирске — синоптики предупредили, что потепления не стоит ожидать ранее конца января.
— С севера облачные массивы принесут нам небольшой снег, но он будет с перерывами. Слабый ветер и умеренно морозная погода. По Новосибирской области при прояснениях мы ожидаем до
22 января, в субботу, ночью ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер переменный будет силой
В воскресенье, 23 января, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер также переменный будет
В понедельник, 24 января, ночью небольшой снег, а днем будет преимущественно без осадков, ветер переменный силой
Погодные сервисы уже опубликовали свои прогнозы на февраль 2022 года. Мы изучили основные сайты и узнали, чего ждать дальше от зимы.