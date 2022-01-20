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Каким будет февраль 2022 года в Новосибирске? Изучаем существующие прогнозы

Последний месяц зимы будет пасмурным с легкими морозами

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В самый холодный день ожидается до -17 градусов

В самый холодный день ожидается до -17 градусов

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Погодные сервисы опубликовали свои прогнозы на февраль 2022 года. Мы изучили основные сайты и узнали, чего ждать от февраля.

По данным сервиса Gismeteo, в феврале будет стабильная погода, а температура будет колебаться в районе -11... -14 градусов. Потепление произойдет лишь в последних числах февраля. Тогда будет -7 градусов в Новосибирске. При этом погодные условия будут нестабильны. Около 10 дней будет идти снег, а солнечно будет лишь 4 дня. Морозы будут в первой декаде февраля — до -16 градусов.

Пасмурно будет 7 дней в феврале

Пасмурно будет 7 дней в феврале

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Синоптики «Яндекс.Погоды» считают, что в феврале будет холоднее. Они оценивают, что в среднем температура будет колебаться от -12 до -16 градусов. При этом самым морозным днем станет 1 февраля, когда будет -17 градусов. Самым теплым днем станет последний день месяца с -6 градусами. По «Яндексу», в феврале будет всего лишь один солнечный и ясный день — 17 февраля. Правда, он будет довольно морозным, и температура опустится до -12 градусов. В основном месяц будет пасмурным.

В Новосибирске в феврале будет три дня со снегопадами

В Новосибирске в феврале будет три дня со снегопадами

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По данным сервиса World weather, в феврале в Новосибирске будет стабильная температура — от -13 до -10. Похолодание будет только 11 и 12 февраля до -14... -15 градусов. Потепление будет 27 и 28 февраля. Температура в последние дни поднимется до -8 и -9 градусов. Снегопад, по данным World weather, будет пять дней. Причем с 19 по 21 февраля он будет идти три дня подряд. В феврале будет 7 ясных дней.

6 пасмурных дней в Новосибирске будет в феврале

6 пасмурных дней в Новосибирске будет в феврале

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В Новосибирске 20 января похолодало, и деревья покрылись инеем. Ночью температура опустилась до -16... -18 градусов, а в пригороде — до -22 градусов. Сейчас температура в городе составляет -14 градусов. Фотограф НГС прогулялся по центру и запечатлел морозные деревья и здания — публикуем подборку.

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