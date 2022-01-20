Каким будет февраль 2022 года в Новосибирске? Изучаем существующие прогнозы

Погодные сервисы опубликовали свои прогнозы на февраль 2022 года. Мы изучили основные сайты и узнали, чего ждать от февраля.

По данным сервиса Gismeteo, в феврале будет стабильная погода, а температура будет колебаться в районе -11... -14 градусов. Потепление произойдет лишь в последних числах февраля. Тогда будет -7 градусов в Новосибирске. При этом погодные условия будут нестабильны. Около 10 дней будет идти снег, а солнечно будет лишь 4 дня. Морозы будут в первой декаде февраля — до -16 градусов.