Каким будет февраль 2022 года в Новосибирске? Изучаем существующие прогнозы

Погодные сервисы опубликовали свои прогнозы на февраль 2022 года. Мы изучили основные сайты и узнали, чего ждать от февраля.
По данным сервиса Gismeteo, в феврале будет стабильная погода, а температура будет колебаться в районе
Синоптики «Яндекс.Погоды» считают, что в феврале будет холоднее. Они оценивают, что в среднем температура будет колебаться от -12 до -16 градусов. При этом самым морозным днем станет
По данным сервиса World weather, в феврале в Новосибирске будет стабильная температура — от -13 до -10. Похолодание будет только 11 и 12 февраля до
В Новосибирске 20 января похолодало, и деревья покрылись инеем. Ночью температура опустилась до