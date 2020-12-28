Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг высокой отметки — синоптики объяснили, что произошло

Из-за морозов в Новосибирске испортилось качество воздуха
Качество воздуха утром в понедельник,
Синоптики объяснили, что причиной загрязнения воздуха послужили аномально холодная погода, повышенное атмосферное давление и отсутствие ветра.
— У нас также формируются туманы, дымки и инверсии в приземном слое. Все эти факторы запирают загрязняющие вещества у поверхности земли и повышают концентрацию загрязняющих веществ. Это процесс естественный, тем более для зимнего времени, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По данным сервиса CityAir, качество воздуха в Новосибирске на 10:00 оценивалось в
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферу условия в Новосибирске сохранятся до 16 часов
В субботу,