Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг высокой отметки — синоптики объяснили, что произошло

Качество воздуха утром в понедельник, 28 декабря , в Новосибирске достигло критической отметки — уровень загрязнения достиг 9 баллов из 10 возможных. Сервис CityAir сообщает, что в ближайшее время ожидается ухудшение.

Синоптики объяснили, что причиной загрязнения воздуха послужили аномально холодная погода, повышенное атмосферное давление и отсутствие ветра.



— У нас также формируются туманы, дымки и инверсии в приземном слое. Все эти факторы запирают загрязняющие вещества у поверхности земли и повышают концентрацию загрязняющих веществ. Это процесс естественный, тем более для зимнего времени, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.