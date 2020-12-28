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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг высокой отметки — синоптики объяснили, что произошло

Его качество испортилось из-за погоды

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Сервис CityAir сообщает, что в ближайшее время ожидается ухудшение качества воздуха

Сервис CityAir сообщает, что в ближайшее время ожидается ухудшение качества воздуха

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Из-за морозов в Новосибирске испортилось качество воздуха

Качество воздуха утром в понедельник, 28 декабря, в Новосибирске достигло критической отметки — уровень загрязнения достиг 9 баллов из 10 возможных. Сервис CityAir сообщает, что в ближайшее время ожидается ухудшение.

Синоптики объяснили, что причиной загрязнения воздуха послужили аномально холодная погода, повышенное атмосферное давление и отсутствие ветра.

— У нас также формируются туманы, дымки и инверсии в приземном слое. Все эти факторы запирают загрязняющие вещества у поверхности земли и повышают концентрацию загрязняющих веществ. Это процесс естественный, тем более для зимнего времени, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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Синоптики считают, что эта ситуация типична для зимних морозов

Синоптики считают, что эта ситуация типична для зимних морозов

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По данным сервиса CityAir, качество воздуха в Новосибирске на 10:00 оценивалось в 9 баллов. Самая худшая ситуация в Заельцовском районе — 9 баллов из 10 возможных, что соответствует большому количеству примесей. В Первомайском районе качество воздуха оценивается в 8 баллов, в Кировском и Советском — в 7 баллов. Лишь в отдаленных уголках Академгородка воздух оценивается в 6 баллов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферу условия в Новосибирске сохранятся до 16 часов 28 декабря. Предприятиям города порекомендовали сократить количество выбросов вредных примесей в атмосферу.

В субботу, 26 декабря, в Новосибирск пришли аномальные морозы — температура воздуха в городе опускалась до -36 и даже ниже. А уже сегодня утром сибиряки заметили в городе туман и дымку.

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загрязнение воздухамороз
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