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Культура истории «Она сажала не грядки, а розы». Свое 75-летие Любовь Полищук отметила бы на любимой даче в Крыму. Репортаж из Коктебеля

«Она сажала не грядки, а розы». Свое 75-летие Любовь Полищук отметила бы на любимой даче в Крыму. Репортаж из Коктебеля

Для местных этот дом — художника Сергея Цигаля, для туристов — дача любимой артистки

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Зажигательный танец с Андреем Мироновым в картине «12 стульев» сделал Любовь Полищук известной и принес ей первую травму позвоночника, с которой начались ее страдания

На этой неделе, 21 мая, актриса Любовь Полищук отметила бы свой юбилей. Гостей бы, наверное, она встречала на даче в Коктебеле, где она отдыхала и была счастлива. Впервые она приехала сюда вместе с мужем ровно 40 лет назад. Журналисты MSK1.RU решили узнать, что там происходит сейчас.

«Люба сажала не грядки, а розы»

По памятным доскам сразу видно — в этом доме жила выдающаяся семья: художник Виктор Ефимович Цигаль, писательница Мариэтта Шагинян, народная артистка России Любовь Полищук, художница Мирэль Шагинян

Розы белые, алые, желтые, целые розовые деревья. Аромат на всю узенькую южную улицу. Как и всегда в конце весны на любимой актрисой крымской даче. Под мемориальной доской Любови Полищук — огромные благоухающие гроздья. Цветы, которыми она засадила весь участок, распустились как раз к ее 75-летнему юбилею. В Коктебеле этот дом знают все. Для приезжих — это дача Любови Полищук. Для местных — художника Сергея Цигаля и только потом его жены, знаменитой актрисы.

Любовь Полищук — советская и российская актриса театра и кино. Родилась 21 мая 1949 года в Омске. В 1985 году окончила ГИТИС. В 1986 году получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 1994 году стала народной артисткой России. Самые известные фильмы с ее участием: «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Презумпция невиновности», «Интердевочка», «Ширли-мырли», сериал «Моя прекрасная няня».

— А вы за забор громко кричали? Не стесняйтесь, у нас так всех кличут, а Сергей же наш, местный, так что привычный, — советуют местные жительницы, проходящие мимо. — Он тут с детства, подольше живет, чем половина поселка, да и Любовь Полищук уже наша, крымская, — сколько времени тут провела.

Коктебельский дом, в котором актриса была счастлива, утопает в зелени деревьев и цветов

На фоне многоэтажных вилл и мини-отелей за высокими заборами дом, где Любовь Полищук старалась провести редкое свободное от сцены и съемок время, выглядит скромно. Небольшой, двухэтажный, буквой «г», он скрывается в тени пышных деревьев. Деревья старые, можно сказать, исторические, посаженные еще бабушкой Сергея Цигаля, писательницей Мариэттой Шагинян, его отцом и мамой — известными художниками. Получился большой сад. И везде — розы. Их очень любила Любовь Григорьевна и вместо грядок создавала цветочные клумбы. Они и сейчас окружают дом разноцветными гирляндами.

— Да, розы у них всегда были очень красивые, — рассказывают соседи, живущие напротив. — Любовь Полищук с ними много возилась, а пока их на даче не было, ухаживали наши, местные. Вот и сейчас за ними женщина следит, живет тут неподалеку: поливает, подрезает, сил не жалеет. Сами хозяева приезжают, но нечасто. Вот недавно был сын, Алексей Макаров. Дочка их приезжает, Мариэтта, сейчас вот какая популярная стала — мы и «Раневскую» смотрели, и «Уборщицу» новый сезон. Сначала фильмы с Любовью Григорьевной смотрели — наша. Потом с Алексеем — тоже ведь видели, как рос. А теперь и Маша стала звездой. Это всё наш климат коктебельский! Шучу, конечно, но бабушка Сергея, Мариэтта Шагинян, правильно сделала, что замок тут купила — теперь у нас знаменитая улица.

Дом купили по цене хороших туфель

На боковой стене дачи Сергея Цигаля и Любови Полищук всегда горит лампочка-солнце, притягивая хороших друзей

Большой участок заброшенной земли появился в семье Шагинян-Цигалей очень давно, сразу после войны, в конце 40-х годов прошлого века. На земле стоял саманный заброшенный дом, почти ничей.

— Моя мама, Мирель, оканчивала Суриковское училище, и бабушка решила купить дом, чтобы ей было где писать картины, — рассказывал Сергей Цигаль. — Участок стоил копейки, как пара хороших туфель.

Деньги на постройку дачи, в которой можно было бы жить, собрали на капустнике. Его дали известные поэты, писатели, которые вместе с Мариэттой Шагинян гостили в доме Максимилиана Волошина. Так у семьи появилась любимая дача в Коктебеле. Сам Сергей Цигаль стал приезжать сюда с 1951 года. Здесь он рос, даже пошел в школу, полюбил море и рыбалку, вкусную еду и крымское солнце. А после женитьбы на Любови Полищук в 1984 году привез и семью: жену, ее сына Алексея, которому стал отчимом, а потом и новорожденную крошку Машу. Дачу все полюбили сразу и навсегда.

Сергей Цигаль увидел Любовь Полищук в фильме «Эзоп» и влюбился навсегда

— Сергей Цигаль вспоминал веселую историю, когда беременная Любовь Полищук лежала на террасе, а его отец, художник Виктор Ефимович Цигаль, в трусах поливал грядки. Раздался стук в калитку, и робкий голос спросил: «Это дача Полищук? Можно на нее посмотреть?» Отец открыл калитку. «А вы кто?» — спросили у него. «Ее садовник». Беременность давалась Любови Григорьевне тяжело: «А я лежу, 39 в тени, морда вся в каких-то листьях, с валидолом, с корвалолом. Не узнали», — рассказывала актриса.

Рождение дочки, которую актриса очень ждала, стало еще одной причиной, усугубившей болезнь ее позвоночника. А началась она, как считала актриса, с эпизода в фильме Марка Захарова «12 стульев», после которого жгучую красавицу запомнила вся страна.

Позвоночник не выдержал нагрузок

Энергичный танец Остапа Бендера и роковой красотки заканчивался тем, что сын турецкого верноподданного бросал барышню на землю. Естественно, на земле лежали мягкие маты, чтобы во время съемок никто не пострадал. Так и было, пока снимали дубли. Но в последней сцене Андрей Миронов уронил Любовь Полищук на асфальт — то ли ошибся сам, то ли подкачали реквизиторы, но ударилась актриса позвоночником очень сильно. Так была получена первая серьезная травма. А за ней последовали еще несколько. Рожать второго ребенка врачи не советовали из-за большой нагрузки на позвоночник во время беременности и родов. Актриса их не послушала. И выйдя из декрета, стала так же лихо плясать на сцене, как всегда это делала в спектакле. «И у меня вылетели прямо на сцене, в спектакле "Соломенная шляпка", два диска позвоночника, — вспоминала актриса. — Потому что вся нагрузка на спину пошла, на животе мышцы не работали. Привезли в больницу лицом вниз, на подушке».

Приговорили к инвалидности

Мемориальная доска

В больнице Любовь Полищук провела больше полугода — неподвижность, корсеты, блокады. К счастью, прогноз врачей не оправдался — ее готовили к жизни на костылях, но она не только встала на ноги, но и продолжила играть и сниматься, словно и не было этой тяжелой травмы. И снова беда — попала в аварию, получила смещение позвонков, сотрясение мозга. А сцена и кино требовали полной отдачи — и эмоциональной, и физической. Спасалась актриса в Коктебеле. Как вспоминал Сергей Цигаль, приехав на дачу, она только лежала: «Она столько работает и так устает, что дома только лежит. Я практически вижу ее исключительно в горизонтальном положении. Вот приезжаем в Коктебель — это десять стаканов семечек и какие-нибудь Толстой, Лесков, Чехов, Достоевский. Ложится — и конец».

На даче ей становилось легче. Но позвоночник продолжал разрушаться. Любовь Григорьевна прошла через длительные курсы лечения в Боткинской больнице, институте Вишневского. В 2005 году в НИИ нейрохирургии ей сделали очень сложную операцию — удалили часть позвоночника, пораженного злокачественной опухолью. Так началась ее последняя борьба.

В Коктебеле, в который всегда стремилась Любовь Полищук, пока пусто — туристов ждут дней через десять

Всю жизнь Любовь Полищук сама себя «вытягивала»: сумела играть и гастролировать с маленьким сыном на руках, доказала на деле, что талантлива и достойна стать звездой, создала и много лет держала в своих руках непростую семью. Борьбу за жизнь она вела с таким же достоинством: до последнего снималась в сериале «Моя прекрасная няня» — отпрашивалась из больницы, чтобы не подвести съемочную группу. Сама приняла решение провести последние дни дома с любимыми людьми. Не жаловалась, хотя сильно страдала. В 2006 году ее не стало.

Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым

На днях Любови Григорьевне исполнилось бы 75 лет. Этот юбилей она бы отметила ярко и шумно на коктебельской даче, как это было много лет подряд. «Приезжала масса интересных людей. Все приходили к нам домой, собирались громадной компанией, жарили шашлыки, вино пили, играли во всякие дурацкие игры, шумели, хохотали, песни пели», — вспоминал о счастливых крымских днях Алексей Макаров. Теперь из-за забора на весь поселок не слышно громкого хохота Любови Полищук. Но рядом с домом, где она была счастлива, глядя на розы, которые она посадила, невольно улыбаешься, вспоминая эту красивую женщину, «актрису-праздник».

Ранее мы публиковали репортаж с Троекуровского кладбища и показывали, как выглядит могила Любови Полищук.

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