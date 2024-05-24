Дочь убитого продюсера «Комбинации» рассказала о сериале и об отце

Виктория — владелица турагентства Источник: предоставлено героем публикации











В Саратовской области завершаются съемки сериала о популярной в 90-е «Комбинации» (18+). 164.RU поговорил с дочерью создателя и первого продюсера группы Александра Шишинина. Виктория Олейникова не имеет отношения к кино. Она — владелица турагентства, и ей доверили небольшую роль. В картине занята почти вся ее семья. Часть фильма посвящена гибели в 1993 году Александра. Вику в детстве играет ее крестница, в мать перевоплощается сестра — Ульяна Кравец, актриса МХТ имени Чехова.

Съемки восьмисерийного фильма о популярной женской группе «Комбинация» (18+) завершаются в Саратове. В основе проекта — реальные события. Рассказ о творческом пути участниц «Комбинации»: Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 90-х благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер». Главные роли в сериале у Никиты Кологривого («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Елизаветы Базыкиной («Надвое»), Павла Прилучного («Мажор»), Анастасии Уколовой («Громкая связь»), Даниила Воробьева (Happy End). Режиссер — Никита Власов («Лада Голд», «Мажор в Сочи»). Сериал планируют выпустить в этом году.

По следам Олега Табакова

— Кого играете?



— Роль эпизодическая, но с большой смысловой нагрузкой. Не просто продавщица, воспитательница детского сада или проходящая мимо девушка.

— Заинтриговали.

— Пока нельзя говорить о роли по контракту. У меня был один съемочный день, и он прошел позитивно. Я люблю всё новое, и прочувствовать процесс от начала и до конца — большая радость. Подбирали костюмы, грим — всё было интересно. Многое удивляло. Никогда не думала, что за кадром работает так много людей. Говорят, что, чтобы есть хлеб, не надо знать, как его пекут. Я так же относилась к кино. Не задумывалась, сколько вкладывается сил и энергии. Волнения не чувствовала, хотя ждала, что буду переживать, но этого не случилось. Возможно, помог опыт студенческих лет, когда активно участвовала в Студвесне, КВН, концертах и других мероприятиях. Долго занималась в театральном кружке во Дворце пионеров, где учился Олег Табаков (ныне Дворец творчества детей и молодежи имени Табакова. — Прим. ред.). И с командой были знакомы до съемок. Все доброжелательные и внимательные. Профессионалы, и их уверенность передавалась. Режиссер Никита Власов сказал, что я справилась отлично. Он классный. Талантливый, горит идеей. Нравилось наблюдать, и как сестра Ульяна работает в кадре.

Виктория с сестрой, актрисой Ульяной Кравец Источник: предоставлено героем публикации











— Ожидали, что она сыграет вашу с ней маму?



— Нет, но выглядит это естественно и органично. Ульяна — профессиональная актриса и на 200% справляется с ролью. Есть и внешнее сходство. Кто, как не она, мог бы лучше передать внутренний мир мамы, ее черты характера?



— Как вам Никита Кологривый в роли вашего папы?



— Прекрасно! Судя по отснятому материалу, делает это гениально. С Никитой легко и весело работать. Но, конечно, переживаю, каким получится образ, потому что фильм художественный и в нем много вымышленных моментов.



Первый съемочный день в Саратове. Знакомство с Никитой Кологривым Источник: предоставлено героем публикации











На волне успеха «Короля и Шута»

— Выходили ли на связь с вами перед тем, как начали снимать сериал?



— Да, интересовались юридической стороной, потому что без согласования с семьей снять фильм было бы невозможно. Рассказали концепцию. Нам понравилось, что проект нестандартный, не похож на обычный сериал «нулевых», к которому привык массовый зритель. Конечно, боюсь утверждать, так как конечного результата пока нет, но будет что-то новое для российского кино.



— В чем уникальность?

— Во-первых, визуальный ряд. Настолько красивого фильма в плане костюмов, декораций и прочего у нас еще не было. Во-вторых, что логично, получается прекрасная музыкальная история. Говорят, она будет похожа на нашумевшего «Короля и Шута», но, на мой взгляд, это совершенно разные картины. Пишут, «Комбинацию» решили снимать на волне успеха фильма про Горшенева. Глупости. Сериал — продолжительная история. Уже велась работа над ней, когда вышел «Король и Шут».

— Консультировали ли вы сценаристов?



— Безусловно. Мы с сестрой участвовали и в видеоконференции, которую устраивала большая команда сериала. Актеры снимаются в настоящей одежде отца. Спасибо бабушке, что сохранила эти вещи. Моя семья предоставила и много видеоматериалов. Ребята благодаря им смогли воссоздать образы, скопировать мимику, увидеть костюмы, почувствовать атмосферу 90-х.



— В подборе актеров участвовали?



— Нет. На мой взгляд, это должны делать профессионалы. Лично я от кастинга в полном восторге. Подобрали актеров так, что даже по личным качествам они похожи героев. Всё логично и классно.



В гримерке Источник: предоставлено героем публикации











Мечта или коммерческий проект

— Папы не стало, когда вам было семь лет. Насколько хорошо помните его?



— Возможно, помню не все тонкости, потому что, в силу возраста, ими не интересовалась. Но за последний год — опять же, спасибо бабушке, которая сохранила много документов и видеоматериалов — пришлось от начала до конца погрузиться в историю семьи, пройти этот путь. Невозможно полностью идентифицировать, но в каком-то смысле я копия отца. Многое передалось от него. Эти черты замечают близкие люди: мама, друзья, люди, которые его знали. Сходство не только внешнее, больше в характере. Часто говорят: «Вот Саша Шишинин со мной разговаривает».

Александр Шишинин родился 2 января 1963 года в Саратове. Получил диплом метеоролога. Работал старшим оперуполномоченным в ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. — Прим. ред.), затем работал в клубе Саратовского агрегатного завода и замруководителя концертного отдела при хозрасчетном молодежном центре при райкоме. Параллельно занимался музыкой. Создал группу «Рок-ералаш из провинции», организовывал гастроли «Миража», Игоря Саруханова, Юрия Лозы. В 1987 году создал группу «Комбинация», куда вошли вокалистки Саратовской консерватории. Песни для девушек сочиняли композитор Виталий Окороков и поэт Юрий Дружков. 7 ноября 1988 года коллектив приехал в Москву, где сразу завоевал популярность. 5 марта 1993 года в Москве Александра убили. Дело не раскрыто.

— Говорят, ваш отец был далек от бытовых вопросов. Трудно представить его гуляющим с коляской во дворе. Так и было?

— Если бы папа 24/7 гулял с ребенком, он бы ничего не достиг. Его вела мечта, и он шел за ней. Двигался, как танк, и поддерживало окружение — семья, родители.

На руках у Александра Шишинина — маленькая Виктория Источник: предоставлено героиней публикации











— Ваш отец ведь не был музыкантом?



— Нет, но музыкой занимался с детства: любил ее, много слушал, вел школьную дискотеку, было огромное количество пластинок, слайдов и т. д. И чуть опережал время. Доставал музыкальные новинки, которых в Саратове еще не было: выписывал по почте, менял. СМИ писали, что проект был озарением — якобы отец проснулся и решил делать «Комбинацию». Это не так. По воспоминаниям мамы, бабушек, он с юношества и к музыке тяготел, и организовывать что-то любил.

Для того чтобы запустить «Комбинацию», отец продал машину. Виктория Олейникова

— Он понимал, что «Комбинация» будет коммерческим проектом или занимался ею «по фану»?



— Думаю, и то, и другое. Не просто же так: вышли пять девочек и спели. Безусловно, он рассчитывал, что «Комбинация» станет коммерчески успешным проектом, иначе не вкладывался бы в нее так. Для того чтобы запустить группу, продал ВАЗ 2102 —«Жигули»-«двойку». Сегодня машина есть у каждого, можно купить ее в кредит. В советское время автомобиль был у ограниченного круга лиц и стоил прилично. Отец — по тем временам — совершил рискованный поступок, но, на мой взгляд, вопрос денег не был для него главным. В центре стояла мечта. Я пересмотрела огромное количество интервью с отцом. В них он говорит, что радость зрителей, аплодисменты приносили ему безумный кайф: «Они дают силу и энергию идти вперед. Это то, ради чего мы работаем». Но вообще отец был прагматичным человеком, с аналитическим складом ума. Мог запланировать 60 концертов в месяц. Выстраивал логистику, управлял финансами. Билеты на самолеты и поезда, гримеры, администраторы, тонны оборудования — огромный труд множества людей, и всех их координировал он. И смог вывести группу сначала на всесоюзный, а потом и на мировой уровень. У «Комбинации» были гастроли в Германии. На момент гибели отца планировалась поездка по Латинской Америке...

Это — Вася, а это — инопланетяне

— Легко ли проходил кастинг в «Комбинацию»?

— Подходящих девочек искали долго. Папа уезжал в Москву, и там, насколько знаю, отсмотрели сотни претенденток, но никто не подошел. Безумно разочарованный отец вернулся в Саратов и собрал первый состав группы — те голоса, по которым мы знаем «Комбинацию».

Вика и отец: редкие минуты вдвоем Источник: предоставлено героем публикации











— С кем-то из группы поддерживаете отношения?



— С Татьяной Ивановой списываемся, созваниваемся.

— С композитором Виталием Окороковым тоже на связи?

— Нет, не общаемся.

— Правильно ли я понимаю, что у вас с ним конфликт по поводу авторских прав?

— Нет. Вообще не существует авторского права на все песни «Комбинации». Все разговоры о том, что это написал я, а вот это — Вася или инопланетяне, беспочвенны. У каждой композиции — конкретный автор текста и музыки. На сайте Российского авторского общества указано, кто какую песню написал.

— Но вы же занимаетесь охраной авторских прав на песни «Комбинации»?



— Да.



— Как делите эти права с Окороковым?



— Нам нечего делить. Он — композитор, который написал музыку, но есть песни, авторство текстов которых принадлежит моему папе. Право на них перешло мне по наследству.

— Получаете ли с них роялти?



— Да, конечно. Но, если бы мы жили в Америке, были бы миллионерами, а у нас авторское право запредельных гонораров не приносит.

— Вы же знаете историю конфликта между солистками «Комбинации» и саратовской группы Russian Girls. Последние исполняют песни на новый лад с разрешения Виталия Окорокова. Как относитесь к этой истории?

— Мы же не будем обсуждать каждого, кто исполняет песни «Комбинации» в караоке. Если где-то есть нарушения, ими займутся юристы.



Выбрали Саратов

— Почему, когда «Комбинация» переместилась в Москву и ваш папа, наверное, тоже большую часть времени проводил там, ваша семья осталась в Саратове?

— В советское время нельзя было, как сейчас, несколько раз слетать в Москву из Саратова и обратно. Существовала прописка, по которой надо жить, привязка к поликлинике. Квартиры в столице у нас не было — папа ее снимал, хотя предпосылки для того, чтобы купить свое жилье, были.

Надо понимать, что это мать, которая потеряла сына. Всё, что с ним связано и было ему близко, она сохраняла и берегла. Виктория Олейникова

Но и вид его деятельности не подразумевал одну локацию. «Комбинация» ездила по всей России, плюс всё ближнее зарубежье. Сказать, что отец жил в Москве, нельзя. Постоянно были гастроли. При любой возможности группа приезжала в Саратов. Он был домом для нее. И все знаковые концерты там проходили, например день рождения «Комбинации». Есть видео, на котором папа говорит: «Нам предлагали Москву или Питер, мы выбрали Саратов».

— 90-е — опасное время. После того, как отец погиб, не думали где-то спрятаться?

— Угрозы не поступали нам, только ему. Дедушка рассказывал, как это было. К марту 93-го все понимали, что ситуация опасная, но, по-моему, папа до последнего не верил, что подобное может случиться и всё серьезно. Мы очень тяжело переживали его гибель. До сих пор открытая рана.

Виктория с командой сериала. Слева — режиссер Никита Власов, справа — актер Никита Кологривый Источник: предоставлено героем публикации











— Вы сказали, что в семье большой архив… Культ «Комбинации»?



— Нет, его собрала моя бабушка. Надо понимать, что это мать, которая потеряла сына. Всё, что с ним связано и было ему близко, она сохранила и берегла. Я благодарна ей за это. Раньше, в силу возраста, не понимала, насколько ценны вещи папы. Сейчас, когда беру какую-то из них в руки, мурашки по коже.

— Ваша семья имеет отношение к выставке о группе в саратовском краеведческом музее?



— Да, частично там наши вещи. Большую их часть передал туда мой дедушка.

Мне интересно там, где выход из зоны комфорта

— Чем вы занимаетесь?

