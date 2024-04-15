Женщина, которая уже не поет. К 75-летию Аллы Пугачевой вспоминаем достижения певицы, которые не дают нам о ней забыть

Источник: «Музыка на советском телевидении» / YouTube, предоставлено Geometria.ru











Сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева отмечает свой 75-летний юбилей. За свою карьеру она выступила с турами во многих странах мира, и знают Примадонну далеко за пределами России.

Пугачева родилась в Москве и почти всю жизнь прожила в столице России. Здесь прошло ее детство, школьные и студенческие годы, а также первые публичные выступления. В этом материале MSK1.RU совместно с порталом Geometria.ru подготовил материал о том, как менялись образы Примадонны.

Алла Борисовна родилась 15 апреля 1949 года и детство провела в двухэтажном доме в Зонтовском переулке. Сейчас ни переулка, ни этого дома уже нет. У родителей Примадонны было еще двое детей. Старший — Геннадий — умер от дифтерии в младенчестве, а в 1950 году родился младший брат Аллы Пугачевой Евгений (умер в 2011 году).

Алла Пугачева с младшим братом Источник: личный архив родственников Аллы Пугачевой / StarHit.ru











Лето Пугачева проводила в деревне Новоалександрово рядом с подмосковными Мытищами. Туда же на грузовике доставляли фортепиано, на котором будущая певица занималась по несколько часов в день.

В 1956 году Алла поступила музыкальное училище имени М. М. Ипполитова—Иванова и в первый класс средней школы № 496. А уже через 10 лет она выступила на телевидении.

Первой программой, в которой выступила начинающая певица, была «С добрым утром!», для которой она написала свою первую песню «Робот». А уже в 1956-м Алла Пугачева стала победителем конкурса «Песня месяца», музыку для песен «Как бы мне влюбиться» и «Не спорь со мной» написал Владимир Шаинский (был автором музыки для мультфильмов про Чебурашку).

После этого певица продолжила выступать в музыкальных передачах, а затем поехала на гастроли по Тюменской области, Ямалу и другим регионам.

В апреле 1969 года Алла Пугачева устроилась концертмейстером в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, где познакомилась с артистом Миколасом Орбакасом, в этом же году пара поженилась. В браке Примадонна носила фамилию Орбакане, но выступала под своим именем.

Источник: личный архив Миколаса Орбакаса / 7days.ru











В 1970-м Алла стала солисткой Московской областной филармонии, а спустя год родила дочь — Кристину Орбакайте. Через шесть месяцев после родов Пугачева вернулась на сцену. Через год у певицы начался зарубежный концертный тур: она побывала в Польше.

Маленькая Кристина Орбакайте Источник: кадр из фильма «Чучело», 1983 год (12+)











Вернувшись в филармонию после декретного отпуска, Пугачева записала песни к детскому аудиоспектаклю «Дважды два — четыре».



В 1973 брак Пугачевой и Орбакаса распался, а Примадонна ушла из филармонии. После выступления на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады она перешла в ВИА «Веселые ребята». Там ее заметил композитор Микаэл Таривердиев и предложил записать песни для фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В это время Алла Пугачева выпускает одни из самых известных треков: «Арлекино», «Не отрекаются любя», «Женщина, которая поет», «Куда уходит детство», «Песня первоклассника» и другие. Гастроли проходили во Франции, в ГДР, Польше и в республиках СССР.

Пугачева выступает с «Песней первоклассника», 1978 год Источник: «Музыка на советском телевидении» / YouTube











Одно из первых сольных выступлений Пугачевой прошло в Харьковском театре музыкальной комедии. Выступление длилось около 45 минут, а билеты на него распространяли кулуарно.

Летом 1977 года певица поступила в ГИТИС и снялась в фильме «Женщина, которая поет» (0+). Платье-балахон для съемок в нем создавал модельер Вячеслав Зайцев (умер в 2023 году), подобные наряды плотно вписались в гардероб артистки. Она продолжала активно гастролировать.

Одна из первых крупных концертных программ, получившая название «Женщина, которая поет», прошла в Московском театре эстрады. Помимо Москвы, Пугачева выступила с этой программой во многих городах Советского Союза. Также в столице прошел совместный концерт с Джо Дассеном — артисты выступили на открытии гостиницы «Космос» в 1979 году.

В июле-августе 1980 года Алла Борисовна участвовала в культурной программе Олимпийских игр в Москве и дала несколько концертов для иностранных гостей в Театре эстрады.

Пугачева на выступлении во время Олимпийских игр, 1980 год Источник: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД / YouTube











Следующая концертная программа — «Монологи певицы» — была представлена в 10 городах СССР и 10 зарубежных странах. После этого Пугачева гастролировала по Чехословакии, ГДР, Югославии, Сербии, Венгрии, Франции, Швеции и другим странам с разными концертными программами.

В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, артистка приняла участие в благотворительном конкурсе «Счет-904» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Осенью этого же года Пугачева отправилась в Припять с концертом для ликвидаторов аварии. Ей самой также присвоили такое звание.

В конце 1980-х Алла выступила с гастролями в США, а в 90-м посетила World Music Awards в Монте-Карло (Монако). По уровню популярности артистку сравнивали с Мадонной и называли ее Красной Мадонной.

В 1994 году Алла Пугачева вышла замуж уже в четвертый раз (вторым мужем был кинорежиссер Александр Стефанович, а третьим — продюсер Евгений Болдин). Избранником певицы стал Филипп Киркоров. Брак продлился почти 11 лет, детей у пары не было.

Киркоров и Пугачева на свадьбе Источник: allaphilipp / YouTube











После свадьбы с Киркоровым Пугачева на год свернула гастрольную деятельность. Она выпустила свою линейку обуви, а затем выступила на юбилейном концерте «Сюрприз для Аллы». Она вышла на сцену в самом финале, после того как Муслим Магомаев, Валерий Леонтьев, Людмила Гурченко и другие исполнили кавер-версии песен Примадонны.



После возобновления гастролей Алла Борисовна дала более 150 концертов за три года в России, СНГ, Германии, Греции, Израиле, Великобритании и США. Также она принимала участие в сборных концертах, например в «Старых песнях о главном».

В начале нулевых Пугачева продолжила выступать с концертами в разных городах. Вскоре появились слухи о ее разводе с Филиппом Киркоровым, а на публике она всё чаще стала появляться с молодым юмористом Максимом Галкиным*, они даже проводили совместные гастроли. С Киркоровым она официально развелась только в 2005 году.

Максим Галкин* — слева. По центру — Алла Пугачева Источник: кадр из фильма «За двумя зайцами», 2003 год (12+)











После развода с Киркоровым Пугачева начала тесно сотрудничать с Игорем Крутым — записала несколько его песен, приняла участие в «Песне года» и в «Новой волне». Сама певица выпустила в это время два альбома, учредила собственную премию «Золотая звезда Аллы» и стала продюсером шоу «Фабрика звезд».

На фото Алла Пугачева позирует вместе с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым (умер в 2023 году) Источник: фотография С. И. Черемнова из книги Амана Тулеева «Преодоление»











В 2007 году Примадонна учредила собственную радиостанцию «Радио Алла» с музыкой и авторскими программами. Правда, на волнах она прожила не очень долго и закрылась в 2011 году, несмотря на изначальную популярность.



Последний, 19-й альбом певицы вышел в 2008 году под названием «Приглашение на закат». Через год артистка заявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура. Но продолжила участвовать в конкурсах и вести различные проекты.

Алла Пугачева в Prado Cafe, 2009 год Источник: предоставлено Geometria.ru











В 2011 году Алла Пугачева официально вышла замуж за Максима Галкина*, а через два года при помощи суррогатной матери у пары появились двое детей — дочь Елизавета и сын Гарри.

Пресс-конференция Аллы Пугачевой, 2012 год Источник: предоставлено Geometria.ru











Алла Пугачева на «Премии Муз-ТВ», 2013 год Источник: предоставлено Geometria.ru











Пугачева с Галкиным* на 45-летии бывшего гендиректора «Муз-ТВ» Армана Давлетьярова, 2015 год Источник: предоставлено Geometria.ru











В 2017 году Алла Пугачева вошла в список самых влиятельных россиян, а в 2021 году заняла первое место в рейтинге «Самые влиятельные музыканты в России» по версии исследовательского холдинга «Ромир».

Алла Пугачева и Игорь Крутой в 2015 году Источник: предоставлено Geometria.ru











Пугачева на премьере фильма «Притяжение», 2017 год Источник: предоставлено Geometria.ru











В 2021 году певица приняла участие в записи саундтрека к фильму «Чернобыль» (12+).



Пугачева в 2018 году Источник: предоставлено Geometria.ru











Алла Пугачева в 2024 году Источник: alla_orfey / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











1 марта этого года вышел первый альбом Пугачевой за последние 16 лет. MSK1.RU рассказывал, какие песни в него вошли и есть ли среди них новые треки.



После начала СВО Алла Пугачева покинула Россию вместе с Максимом Галкиным*. Из-за этого Примадонна получила множество негативных комментариев, оскорбительные надписи появлялись даже на рекламных баннерах.

Уже не в первый раз Аллу Пугачеву просят признать иностранным агентом. Мы узнали, что об этом говорят в мире шоу-бизнеса.