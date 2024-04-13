«Будут улыбаться со стены»: в Новосибирске продают «40 котов одинокой женщины» за 50 тысяч

Продавец уверяет: коты не дадут скучать обладательнице картины Источник: Avito











В Новосибирске на сайте объявлений «Avito» продают картину «40 котов одинокой женщины». За работу продавец просит 50 тысяч рублей. Картина авторская, уверяет автор объявления Виктория.



— Говорят, если женщина одинока, у нее заводятся много котов. Это считается не очень хорошо, но почему бы не посмотреть на это с юмором? Вашему вниманию картина «40 котов одинокой женщины», — указано в объявлении.



Женщина писала картину около года Источник: предоставлено героиней публикации

Продавец отметила, что на картине изображено 32 кота, но 8 могли отлучиться по делам. В объявлении отмечается, что картина написана на холсте акриловыми красками и покрыта лаком.



— Если вы купите эту картину, вы уже не будете одиноки. Вам будут улыбаться со стены ваши коты. И вы можете всем отвечать, что у вас уже есть 40 котов, — заключила Виктория.



Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления, чтобы узнать подробности судьбы этой картины. Женщина рассказала, что сама создала ее.



— Я сама ее нарисовала. Сначала карандашом нарисовала силуэты. Ушло около года. То вдохновения не было, то дача. Нарисую мордочку, и все, кончились идеи. Потом придумаю следующую, опять нарисую. А краски мне дала соседка. Она по номерам рисует. И холст я брала готовый, просто загрунтовала его. Я вообще рисовать не умею если честно, но люблю что-то красивое делать, — объяснила сибирячка.

Краски Виктории дала соседка Источник: предоставлено героиней публикации











Идею написания картины Виктория объясняет тем, что в обществе есть стереотип про одиноких женщин и котов. Изюминка работы — многие коты на картине списаны с натуры.



— Мне 57 лет, и то, что говорят «ну вот, одинокая баба, у тебя 40 кошек, и мужика нет», с подвигли меня ее написать. Там есть реальные кошки — моя, кот сестры, и прочие персонажи. Внизу в левом ряду — моя любовь. Я никогда не имела животных, но в прошлом году забрала инвалида-кошку с дачи. Она сейчас мой члены семьи, — рассказала Виктория.



Прототип одной из кошек на картине — любимое животное автора работы Источник: предоставлено героиней публикации











Женщина отметила, что люди добавляют картину в избранное, но покупать пока не решаются.



— Цену снижать не буду. Оставлю себе тогда, — заключила сибирячка.



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