«Полкрыши снесло снарядом»: в Новосибирске продают зарисовки времен ВОВ — каждую продавец оценил в 100 тысяч

В Новосибирске продают зарисовки времен Великой отечественной войны. Продавец каждую из них оценил в 100 тысяч рублей. Объявление он разместил на сайте Avito.
— Зарисовки времен ВОВ. 100 тысяч рублей. Каждая зарисовка отдельная и стоит 100 тысяч. Все остальные вопросы в директ, спасибо, — отметил продавец по имени Данил.
В объявлении не указано, кто автор этих зарисовок. Из них представлены зарисовки «Лунный вечер», «Хутор у дороги Будабешт Баллатон» 1944 года, «Лунная ночь Карелия Зима» 1942 года, «Подводник матрос Сивохин В.Я.» 1941 года, «Полкрыши снесло снарядом», и другие работы. Всего — 11.
Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления, чтобы узнать — кому принадлежали зарисовки, кто их автор и почему решено было их продать именно сейчас. На момент публикации материала автор объявления так и не вышел на связь с редакцией НГС.
Ранее НГС писал о том, что на Avito местный житель продает картину, нарисованную на картоне художественными брызгами. НГС выяснил, почему он хочет за нее 1,5 миллиона рублей.