Сибиряк продает картину, нарисованную на картоне художественными брызгами - почему он хочет за нее 1,5 миллиона

На сайте объявлений новосибирец Максим выставил картину с разноцветными брызгами красок за 1,5 миллиона рублей.



Картина нарисована масляными красками на картоне, рассказал Максим редакции НГС. Брызги на ней желтые, красные, белые и черные. Произведение досталось новосибирцу в подарок от знакомого дедушки, но он решил продать его. По мнению сибиряка, эта картина — эксклюзив, так как выполнена в единственном экземпляре.