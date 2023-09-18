Сибиряк продает картину, нарисованную на картоне художественными брызгами - почему он хочет за нее 1,5 миллиона

На сайте объявлений новосибирец Максим выставил картину с разноцветными брызгами красок за 1,5 миллиона рублей.
Картина нарисована масляными красками на картоне, рассказал Максим редакции НГС. Брызги на ней желтые, красные, белые и черные. Произведение досталось новосибирцу в подарок от знакомого дедушки, но он решил продать его. По мнению сибиряка, эта картина — эксклюзив, так как выполнена в единственном экземпляре.
— Именно поэтому я выбрал для нее такую цену, — объяснил Максим.
Сибиряк пока не знает, на что потратит заработанные с картины деньги. Во что их вложить, он планирует решить уже после ее продажи.
Еще один сибиряк решил продать на сайте объявлений град за 26 тысяч рублей. Мужчина предложил хранить его в морозильнике.