Сибиряк решил продать на сайте объявлений вчерашний град — он попросил за него 26 тысяч

В Новосибирске сегодня, 5 сентября, утром на сайте объявлений появилось предложение о продаже града. Автор Николай выставил цену в 26 500 рублей за льдинки, которые остались у него после вчерашней непогоды.
— Продам град 5 штук, хранение в морозилке, дата прилёта 04.09.2023, — написал продавец.
Льдинки, выставленные на продажу, были собраны в Первомайском районе. Состояние их, как написал мужчина, новое.
Объявление к обеду 5 сентября перестало открываться — в приложении пишут, что объявление снято с публикации или удалено за нарушение правил.
В понедельник вечером на Новосибирск обрушились град и ливень. НГС собрал фото и видео непогоды в онлайн-трансляции.