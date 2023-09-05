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Сибиряк решил продать на сайте объявлений вчерашний град — он попросил за него 26 тысяч

Хранить град продавец предлагает в морозилке

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Град прошел в городе вчера, 4 сентября

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В Новосибирске сегодня, 5 сентября, утром на сайте объявлений появилось предложение о продаже града. Автор Николай выставил цену в 26 500 рублей за льдинки, которые остались у него после вчерашней непогоды.

— Продам град 5 штук, хранение в морозилке, дата прилёта 04.09.2023, — написал продавец.

Льдинки, выставленные на продажу, были собраны в Первомайском районе. Состояние их, как написал мужчина, новое.

Накануне град в городе привлек внимание многих жителей

Накануне град в городе привлек внимание многих жителей

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Объявление к обеду 5 сентября перестало открываться — в приложении пишут, что объявление снято с публикации или удалено за нарушение правил.

В понедельник вечером на Новосибирск обрушились град и ливень. НГС собрал фото и видео непогоды в онлайн-трансляции.

ГрадОбъявлениеНовосибирскПродажа
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