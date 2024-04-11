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Культура «Не хочу верить в суицид». Как на Троекуровском кладбище звезды и родные прощались с участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым

«Не хочу верить в суицид». Как на Троекуровском кладбище звезды и родные прощались с участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым

Тело 40-летнего оперного певца нашли 8 апреля

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Попрощаться с артистом пришли его близкие, друзья и коллеги по сцене

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с оперным певцом, участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Проводить артиста в последний путь пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Всё о церемонии прощания портал MSK1.RU рассказывал в онлайн-репортаже.

Многие пришли на церемонию с цветами, некоторые из пришедших не могли сдержать слёз.

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Попрощаться Евгением Кунгуровым пришли его директор Сергей Пудовкин, певец Игорь Наджиев, лидер и продюсер вокального проекта ViVA Александр Балыков, а также певицы Зара и Диана Гурцкая. Они не стали комментировать журналистам гибель своего друга.

Сергей Пудовкин
Игорь Наджиев
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Сергей Пудовкин

Певец и народный артист Чечни Никита Веремеенко рассказал MSK1.RU, что познакомился с Евгением Кунгуровым в 2020 году. Они стали близкими друзьями, и смерть Евгения шокировала артиста.

— Для меня было шоком, что он умер неожиданно. Он всегда был очень хорошим человеком, всегда поддерживал, помогал во всём. Я надеюсь, что он сейчас на небе обретет покой и умиротворение. Я думаю, может, внутренние проблемы какие-то были. Потому что я с ним сколько общался, он никогда не показывал, что с ним что-то происходит, — рассказал он.

Друг и коллега Евгения Григорий Соловьев рассказал MSK1.RU, что в последний раз они виделись год назад.

— Он был замечательным, самый лучший. Никогда не жаловался, был светлым и жизнерадостным, — вспомнил Григорий.

Трогательную речь произнес близкий друг Евгения Кунгурова — певец Феликс Царикати. Он назвал его гениальным и талантливым певцом и пожалел, что редко общался с ним в последнее время.

— Он был добрый, он был отзывчивый, обаятельный. Можно говорить с утра и до вечера, какой он был человек. В первую очередь он был уникальнейший как артист, безумно талантлив. Он был одним из самых ярких артистов нашей эстрады. Я его знаю 20 лет. Если бы я знал хоть чуть-чуть, что у него были какие-то проблемы, я бы звонил ему. Он безумно любил своих детей, дочку особенно, — рассказал он.

Нельзя было его оставлять одного, если он три раза лечился в психиатрической больнице. Зная, какие у него проблемы, его оставляют одного.

О смерти Евгения Феликс Царикати узнал от жены.

— 8-го числа я был на даче, проверял, что там на территории. Вспомнил какой-то анекдот, думаю: надо Жене позвонить, а телефон не со мной. Потом вечером жена говорит: «Женя умер». Я говорю: «Да ладно, ты больше интернет смотри, там каждый день кто-то умирает». А она ответила, что позвонили с передачи Малахова, планируют прямой эфир 9-го числа, — рассказал певец.

Сейчас говорят про суицид, я не хочу в это верить, потому что он был очень глубоко верующим человеком.

Феликс Царикати

Поклонница Евгения Кунгурова Ирина рассказала MSK1.RU, что пришла проститься с певцом, потому что она очень любит его творчество и хотела бы поблагодарить его.

Давняя подруга Евгения Юлия вспоминала, что он был талантливым артистом, и не может поверить в его смерть.

— Он был очень хороший, красивый. Нас с ним связывало прекрасное общение. Но общались мы давно — лет 10 назад. Вряд ли найдется человек, который скажет о нём что-то плохое, — сказала она в разговоре с MSK1.RU.

Одна из поклонниц прилетела в Москву из Екатеринбурга. Она назвала Евгения настоящим уральцем, который всегда радовал их своими мероприятиями в родном регионе.

Гроб на прощании с Кунгуровым был открытым. Все пришедшие могли подойти к нему и возложить цветы. На выходе из траурного зала многие плакали. Некоторые подходили к постаменту и произносили траурные речи.

Евгения проводили под бурные аплодисменты.

В конце прощания корреспонденты MSK1.RU встретили вдову Евгения Ирину. Она была очень кратка. Артист был в процессе развода со своей супругой, но заявление о расторжении брака вернули: оно было подано не по месту постоянной регистрации артиста.

— Что вы хотите от меня узнать? Ушел ли он от меня? Нет, он от меня не ушел. Он навсегда со мной. И спасибо всем, кто пришел, — сказала вдова Кунгурова MSK1.RU.

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Тело Евгения Кунгурова перевезут в родной город Заречный в Свердловской области — именно там певец провел свое детство. Артиста будут отпевать в церкви, рассказали нашим коллегам из E1.RU в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

— Это не исключение. Просто здесь ситуация непростая, связанная с болезнью психического характера. В таких случаях допускается отпевание. В данном случае есть доказательства, что человек не в полной мере отдавал себе отчет в том, что он делает, — рассказал настоятель храма, отец Вячеслав.

Корреспондент MSK1.RU побеседовала с коллегами и друзьями Евгения Кунгурова, чтобы узнать, каким они запомнили его и что он для них значил. По словам близких, у Евгения были серьезные проблемы со здоровьем. Отец погибшего рассказал нашим коллегам из E1.RU про знаменитого сына.

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Евгений Кунгуров Умер Шоу Голос Оперный певец Троекуровское кладбище Церемония прощания
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