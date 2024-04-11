«Тотальный диктант» прекратил регистрацию участников из-за массовой атаки хакеров

«Тотальный диктант» был создан в Новосибирске Источник: Александр Ощепков











За девять дней до начала ежегодного «Тотального диктанта» сайт проекта подвергся атаке хакеров. Организаторы приостановили регистрацию новых пользователей до решения проблемы.



— Наш сайт переживает небывалую атаку хакеров. Регистрация временно приостановлена. Мы скоро решим технические сложности и откроем сайт снова. Не беспокойтесь, все уже существующие регистрации сохранятся, — говорится на сайте «Тотального диктанта».



«Тотальный диктант» 2024 года пройдет 20 апреля. Директор проекта Вячеслав Беляков не ответил на звонок и сообщения журналиста НГС на момент публикации материала.



«Тотальный диктант» — ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Акция зародилась в Академгородке. По сути это — диктант для всех желающих проверить свои знания на родном языке. Традиционно проходит в одно и то же время вне зависимости от места написания.

