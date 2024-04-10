А вы готовы к «Тотальному диктанту»? У нас есть 10 заковыристых вопросов, чтобы это выяснить

За 20 лет своего существования у «Тотального диктанта» появилось так много преданных поклонников, что скоро им не хватит аудиторий для проверки грамотности. Поэтому для всех желающих сесть за парты открыли предварительную регистрацию. И тот, кто не успеет ее пройти, сможет испытать себя только в следующем году. Регистрация на ближайшую акцию уже открыта, а если вы собираетесь принять в ней участие и не планируете ударить в грязь лицом, у нас есть для вас 10 вопросов, которые помогут немного подтянуть знания.

