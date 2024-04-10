А вы готовы к «Тотальному диктанту»? У нас есть 10 заковыристых вопросов, чтобы это выяснить

За 20 лет своего существования у «Тотального диктанта» появилось так много преданных поклонников, что скоро им не хватит аудиторий для проверки грамотности. Поэтому для всех желающих сесть за парты открыли предварительную регистрацию. И тот, кто не успеет ее пройти, сможет испытать себя только в следующем году. Регистрация на ближайшую акцию уже открыта, а если вы собираетесь принять в ней участие и не планируете ударить в грязь лицом, у нас есть для вас 10 вопросов, которые помогут немного подтянуть знания.
- Дилитант
- Делитант
- Делетант
- Дилетант
- Иждивенец
- Иждевенец
- ...миценат
- ...меценат
- ...мицинат
- ...мецинат
- Легетимный
- Легитимный
- Лигитимный
- Лигетимный
- Флэшка
- Флешка
- ...хэштэгов
- ...хештэгов
- ...хэштегов
- ...хештегов
- Батл
- Баттл
- Возможны оба варианта
- Блогер
- Блоггер
- Как хочу, так и пишу
- Однако на 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти
- В блиндаже всё время толклись люди, скрипела дверь и хлопала плащ-палатка
- Большинство взрослых спят в среднем 7,5 часов
- Вопреки вашего предсказания моя поездка прошла замечательно
- Порой вы тратите массу времени и энергии, вновь и вновь размышляя об одних и тех же проблемах
- Мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда
- Полученная информация у нескольких испытуемых накапливается, с ее помощью нейросеть обучается
- Автор рассматривает триаду «детство — зрелость — старость» как основу общественного устройства