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Образование тест А вы готовы к «Тотальному диктанту»? У нас есть 10 заковыристых вопросов, чтобы это выяснить

А вы готовы к «Тотальному диктанту»? У нас есть 10 заковыристых вопросов, чтобы это выяснить

На них вы можете тотально натренироваться перед большой проверкой грамотности

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13 комментариев
Грамотность пригодится не только на «Тотальном диктанте»: по ней нередко судят о человеке и в обычной жизни

За 20 лет своего существования у «Тотального диктанта» появилось так много преданных поклонников, что скоро им не хватит аудиторий для проверки грамотности. Поэтому для всех желающих сесть за парты открыли предварительную регистрацию. И тот, кто не успеет ее пройти, сможет испытать себя только в следующем году. Регистрация на ближайшую акцию уже открыта, а если вы собираетесь принять в ней участие и не планируете ударить в грязь лицом, у нас есть для вас 10 вопросов, которые помогут немного подтянуть знания.

ТЕСТ
1 / 10
Как правильно пишется это слово?
  • Дилитант
  • Делитант
  • Делетант
  • Дилетант
2 / 10
Продолжаем. Как называют человека, которого приходится обеспечивать?
  • Иждивенец
  • Иждевенец
3 / 10
Как называют человека — покровителя наук и искусств?
  • ...миценат
  • ...меценат
  • ...мицинат
  • ...мецинат
4 / 10
Значение этого слова — «законный», «правомерный»
  • Легетимный
  • Легитимный
  • Лигитимный
  • Лигетимный
5 / 10
В современных терминах тоже легко ошибиться. Как вы напишете это слово?
  • Флэшка
  • Флешка
6 / 10
Этим словом обозначаются ключевые слова текста, которые нередко указывают в соцсетях
  • ...хэштэгов
  • ...хештэгов
  • ...хэштегов
  • ...хештегов
7 / 10
А как вы напишете слово, обозначающее рэп-поединок?
  • Батл
  • Баттл
  • Возможны оба варианта
8 / 10
«Блогер» или «блоггер»?
  • Блогер
  • Блоггер
  • Как хочу, так и пишу
9 / 10
Русский язык — это не только орфография. Пробежимся по синтаксису. В каком из этих предложений допущена ошибка?
  • Однако на 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти
  • В блиндаже всё время толклись люди, скрипела дверь и хлопала плащ-палатка
  • Большинство взрослых спят в среднем 7,5 часов
  • Вопреки вашего предсказания моя поездка прошла замечательно
10 / 10
Еще один подобный вопрос. В каком предложении ошибка?
  • Порой вы тратите массу времени и энергии, вновь и вновь размышляя об одних и тех же проблемах
  • Мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда
  • Полученная информация у нескольких испытуемых накапливается, с ее помощью нейросеть обучается
  • Автор рассматривает триаду «детство — зрелость — старость» как основу общественного устройства
ПО ТЕМЕ
Тест Русский язык Тотальный диктант-2024 Правописание Пунктуация Слова Орфография Грамотность Знания Школьные знания
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