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Законны ли «динамические цены» в НОВАТе? В Новосибирском УФАС ответили, может ли театр так продавать билеты

Вопрос появился после того, как были выставлены цены в ложу по 50 тысяч рублей, а в партер — по 30 тысяч

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В НОВАТе «динамическая продажа билетов» — то есть чем их становится меньше, тем выше цена

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В Новосибирском УФАС объяснили, что динамическая продажа билетов в НОВАТе, когда их цена растет по мере продажи, не нарушает закон. Вопрос о законности такой продажи встал после того, как театр выставил билеты по 50 тысяч рублей в ложу на гала-концерте Светланы Захаровой (12+).

После открытия продаж цены даже в партер достигли 30 тысяч рублей, хотя на старте продаж были в два раза ниже. В театре объяснили, что на сайте «динамическая продажа билетов» — то есть чем их становится меньше, тем выше цена.

— Так как (в данном случае) цены на услуги театров не подлежат государственному регулированию, то стоимость оказания таких услуг устанавливается хозяйствующими субъектами самостоятельно. Таким образом, меры, предусмотренные антимонопольным законодательством, в отношении Новосибирского государственного академического театра оперы и балета не применяются, — говорится в ответе Управления ФАС по Новосибирской области на запрос редакции НГС.

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