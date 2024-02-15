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«Раньше они были бесхозными»: новосибирский краевед сдал в архив пачку документов и жалуется, что к ним не будет общего доступа

Представители архива уточнили, что не имеют права по закону выставлять в общий доступ документы, которым меньше 75 лет

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Найденные в 2023 году документы были датированы периодом с конца 1930-х по конец 1950-х годов

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Новосибирский краевед и организатор экскурсий Вячеслав Карманов сдал в Колыванский архив документы, которые обнаружил в прошлом году в селе Пихтовка. Теперь он жалуется на то, что их не выкладывают в публичный доступ. В архиве пояснили, что не имеют на это право.

Что нашли в селе

Летом 2023 года члены сообщества «Территория Сибири» во время подготовки экскурсий обнаружили в заброшенном доме сотни дел и личных карточек работников Леспромхоза, среди которых были осужденные по 58 статье УК РСФСР (призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а также отдельные контрреволюционные преступления. — Прим. ред.) Найденные документы передали в Колыванский архив с условием, что бумаги оцифруют и выложат в общий доступ, чтобы люди могли с ними ознакомиться.

— Там приказы по Леспромхозу, еще какие-то материалы. А конкретно какие-то личные дела, которые содержат автобиографии, выкладывать и не обязательно. Можно было сделать список фамилий, чтобы люди понимали, есть ли там их родственник. Там таких дел было больше сотни, наверное. А еще были личные карточки с краткой информацией о человеке: таких было несколько сотен. И вот имена, как нам рассказали сотрудники других архивов, обнародовать ничто не запрещает. <…> Но в Колыванском архиве, к сожалению, посчитали, что даже фамилии являются конфиденциальной информацией, доступ к которой нужно закрыть, — сообщил журналисту Вячеслав Карманов.

По словам мужчины, он поинтересовался в архиве, как можно ознакомиться со списком имен, которые фигурируют в найденных документах, но выяснил, что никак.

— Круг, получается, замкнутый. В целом документы как бы открыты: кто хочет, может прийти и ознакомиться. Но кто именно захочет, если никакой информации о фамилиях нет. Допустим, вы ищите своего репрессивного родственника, но о том, что документы по нему находятся в Колыванском архиве, вы никогда не узнаете, — объяснил Карманов.

В этом здании Леспромхоза летом 2023 года и были найдены документы, многие из которых сгнили

В этом здании Леспромхоза летом 2023 года и были найдены документы, многие из которых сгнили

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Не могут распоряжаться, как угодно

Руководитель отдела архивной службы администрации Колыванского района Наталья Хозяйкина пояснила корреспонденту НГС, что найденные бумаги не имеют отношения к Сиблагу, как говорилось ранее, а касаются хозяйской деятельности двух пихтовских предприятий: Леспромхоз и промартель «Пробуждение».

— Там еще попадаются такие документы как автобиографии, но редко. В основном это записи: когда принят, когда уволен, на какой участок поставлен работать. В некоторых личных карточках есть запись, что некоторые работники этих предприятий были осуждены, — заметила Наталья Хозяйкина.

Хозяйкина добавила, что этими документами они не могут распоряжаться как угодно, потому что действует законодательство об архивном деле.

— Вот Карманов Вячеслав мог распоряжаться этими документами и выставлять в широкий доступ, когда они были бесхозными. Но если он решил передать их на хранение в государственные органы, тогда уже действует закон. У нас нет полномочий выложить фамилии в свободный доступ, — подчеркнула глава отдела архивной службы.

По информации Хозяйкиной, в свободный доступ они могут выложить документы, которым исполнилось 75 лет (с 1948 года. — Прим. ред.): такие данные касаются девятерых человек. Правда, эти документы выложить тоже пока не получится, так как оцифровка пройдет только в 2025 году. Сколько всего имен упоминается в найденных документах, Наталья Хозяйкина уточнить не смогла. Но заметила, что любой может отправить им запрос по репрессированному родственнику, если уверен, что тот жил в этих краях.

Ранее НГС писал о страшной трагедии, произошедшей 100 лет назад в Томской области. Туда, на речной остров Назино ссылали тысячи беспаспортных крестьян, кулаков и рецидивистов, которые умирали от истощения, холода и болезней.

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