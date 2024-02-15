«Раньше они были бесхозными»: новосибирский краевед сдал в архив пачку документов и жалуется, что к ним не будет общего доступа

— Там приказы по Леспромхозу, еще какие-то материалы. А конкретно какие-то личные дела, которые содержат автобиографии, выкладывать и не обязательно. Можно было сделать список фамилий, чтобы люди понимали, есть ли там их родственник. Там таких дел было больше сотни, наверное. А еще были личные карточки с краткой информацией о человеке: таких было несколько сотен. И вот имена, как нам рассказали сотрудники других архивов, обнародовать ничто не запрещает. <…> Но в Колыванском архиве, к сожалению, посчитали, что даже фамилии являются конфиденциальной информацией, доступ к которой нужно закрыть, — сообщил журналисту Вячеслав Карманов.

