«Любовь оставляет шрамы»: о чём, с кем и где сейчас поет Юлия Савичева

В 2004 году представляла Россию на конкурсе World Best в Каннах, в котором соревновались участники «Фабрик звезд» из 11 государств. Спела песню Torn и завоевала восьмое место. А в конкурсе «Евровидение», который прошел в Турции в том же году, с песней Believe Me заняла 11-е место.



Весной 2005 года у Юлии Савичевой вышел первый альбом — «Высоко». Вскоре артистка выпустила песню «Если в сердце живет любовь», которая стала заставкой сериала «Не родись красивой» (12+). В 2024 году, кстати, обещают выпустить продолжение этого сериала.



В 2006 году вышел второй альбом «Магнит» (большую часть песен написала Анастасия Максимова). Композиция «Как твои дела?» принесла еще одну премию «Золотой граммофон». Тот год подарил Савичевой победу на MTV Russia Music Awards, номинация — «Исполнительница года».