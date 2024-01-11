«Господь послал ему легкую смерть». Близкие Юрия Соломина и известные артисты — о его смерти

— Я знала о том, что ему очень плохо, что он не может самостоятельно ходить или даже стоять. Он не восстановился полностью после инсульта. Но я надеялась, что, будучи дома, при участии инструкторов ЛФК или других специалистов его смогут поднять на ноги. Надеялась, что сердце у него здоровое, остальные функции как-то могут восстановиться, — сообщила она в разговоре с MSK1.RU.