«Именно вас я назвала рабами и холопами»: Алла Пугачева обратилась к хейтерам

Российская певица Алла Пугачева написала обращение к хейтерам. В нем она объяснила, кого считает «рабами и холопами», а также сообщила, что сочувствует российскому народу.
— Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью, — написала певица в соцсетях.
Алла Пугачева заявила, что у тех, кто критикует артистку, не получится добиться своей цели: ее голос звучит несмотря ни на что.
Также певица упрекнула хейтеров за то, что они излишне внимательны к ее деньгам.
— Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли?
— И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой.
В конце своего послания Пугачева вспомнила, как когда-то попросила Ярослава Дронова (SHAMAN) сказать: «Вы еще обо мне услышите!» А теперь эту фразу говорит сама.
— Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах, — заключила певица.