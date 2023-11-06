«Я ни секунды не работал в офисе»: как пожарный уехал из родного города и стал звездой российских сериалов

Владимир Бутенко мечтал о карьере артиста с самого детства. Но мечты сменились действием всего лишь около 10 лет назад, когда ему было уже 33 года. Приняв решение изменить свою жизнь, Владимир просто взял и поехал в Москву на съемки.



— Я родился в городе Волжском Волгоградской области, мечтал стать артистом с самого детства. В юношестве всегда играл в новогодних представлениях, всегда старался принять участие в каких-то массовых мероприятиях, — рассказал Владимир Бутенко. — Всегда хотелось быть на сцене. В 10–11-м классе был вообще в оргкомитете школы, мне всё это очень нравилось. Но после школы я отправился получать техническую специальность. Отучился и о карьере актера как-то даже не мечтал. До 33 лет я сменил с десяток жизненных образов и амплуа: работал фитнес-тренером, продавцом-консультантом, пожарным. Но в глубине души всегда мечтал стать артистом.