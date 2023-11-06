«Я ни секунды не работал в офисе»: как пожарный уехал из родного города и стал звездой российских сериалов

Владимир Бутенко за свою очень недолгую актерскую карьеру успел сняться более чем в 100 проектах. Он сыграл шикарных мачо, злобных богачей, бравых командиров и полицейских в нашумевшем «Викинге», знаменитом сериале «Спасская», а также «Диверсанте», «Ищейке» и многих других.
Возможно, даже читая наш текст, вы не заметите, как в это время по телевизору идет реклама, сериал или фильм с человеком, который в 33 года бросил работу пожарного и решил построить карьеру с нуля, рванув из Волгограда в Москву. Актер рассказал нашим коллегам из V1.RU, как научился менять роли, мастерски перевоплощаясь в положительных и отрицательных персонажей, всегда вызывая восхищение сотен своих фанатов.
«До 33 лет я работал пожарным, фитнес-тренером и продавцом»
Владимир Бутенко мечтал о карьере артиста с самого детства. Но мечты сменились действием всего лишь около 10 лет назад, когда ему было уже 33 года. Приняв решение изменить свою жизнь, Владимир просто взял и поехал в Москву на съемки.
— Я родился в городе Волжском Волгоградской области, мечтал стать артистом с самого детства. В юношестве всегда играл в новогодних представлениях, всегда старался принять участие в каких-то массовых мероприятиях, — рассказал Владимир Бутенко. — Всегда хотелось быть на сцене. В
В Волжском и в Волгограде кино не снимают. Поэтому в Москву я перебрался в 2014 году и сразу же начал сниматься. Когда ты с периферии, то всегда в душе остается страх, что у тебя ничего не получится. Но в моей ситуации всё получилось иначе. Начинал с эпизодических ролей, которые, может быть, были кому-то незаметны, — рассказал Владимир. — Были и полнометражные фильмы. Сейчас у меня около 100 работ в кинокартинах. Безусловно, за эти годы у меня случились и главные роли. В основном это сериалы. Это и мелодраматические сериалы, и военные картины, также периодически я играю в рекламных роликах. Уверен, что прямо сейчас, в момент разговора, где-то и что-то с моим участием обязательно крутится на экране.
Половина моих героев — положительные. Другая половина — отрицательные
Владимир Бутенко сейчас активно сотрудничает с телеканалами, снимается в фильмах и сериалах. При этом он уверяет, что любит каждый момент в своей работе, даже если роль всего на пять минут.
— Играть эпизоды нужно уметь. Любая роль требует проработки, чтобы персонаж получился как минимум правдивым и как максимум — запомнился зрителю, — рассказал Владимир Бутенко. — Актеры, которые часто снимаются в эпизодах, постепенно к такому положению дел привыкают, и для них это становится рутиной. А режиссеры, в свою очередь, уже знают, что есть эпизодники-врачи, есть эпизодники-полицейские... Вы не замечали, что в некоторых сериалах появляются порой одни и те же лица? Это потому, что человек уже сжился со своей ролью. Он знает, как играть врача, и теперь играет его из сериала в сериал. Я всегда пытался уйти от этого. Понимал, что в этом можно застрять. Я хотел максимально разнообразить свои амплуа, получить новые навыки. Я играл комедийные роли, мелодраматические, разные.
В ходе съемок актеру приходилось учиться верховой езде, вспоминать юношеские занятия карате. Не обходилось и без травм. Владимир рассказал, что развивается постоянно — ходит на тренинги, учится и совершенствует свое мастерство, что не остается незамеченным.
— Как пример могу привести фильм «Не лечи меня», где я сыграл участкового с фамилией Родной. Он вырос из короткометражки. Я сам придумал персонажа в этом фильме, который вообще не был похож на все мои предыдущие амплуа. Я играю 50 на 50 положительных и отрицательных героев. И вот я придумал этого персонажа сам, все повадки, все манеры. И когда кинокомпания заинтересовалась фильмом и решила сделать его полнометражным, меня автоматически утвердили на эту роль, — вспоминает Владимир. — Меня просили кастинг-директоры, чтобы я сыграл его так же, не меняя ничего в персонаже. Это о том, что даже эпизодическую роль нужно прорабатывать до мелочей.
Кто-то просто после вуза сразу получает главные роли, кто-то, как я, начинает с эпизодов, а потом приходит к главной роли, — рассказал артист. — Актерам приходится много учиться, работать, развиваться, это сложно, но безумно интересно. Когда мне звонят кастинг-директоры и спрашивают, допустим, умею ли я стоять на коньках, я отвечаю: «Да». Хотя я и не умею этого делать, но за то время, пока идет подготовка к проекту, я тоже готовлюсь — беру уроки, тренируюсь. Соответственно, от проекта к проекту количество моих умений только растет.
«Я тот человек, который готов пахать в кадре по 12–15 часов»
При этом актера очень часто можно увидеть в сериалах, где сегодня он — красавчик с безупречной судьбой, а уже завтра подлец, готовый обмануть любимую, бросив ее ради другой. К слову, антигероев Владимиру нравится играть гораздо больше, чем положительных персонажей.
А вот у антигероя есть второй план, есть варианты развития событий. Часто в картинах бывает так, что первую часть фильма твой антигерой должен сыграть так, а вторую уже иначе, — рассказал Владимир. — Ты придумываешь больше разных фишечек именно для антигероя. Ведь спектр его эмоций, действий более широк, чем у доброго и положительного героя. В этом могу сказать, что меня очень полюбил канал «Домашний», только этой осенью у меня там было три премьеры и еще одна впереди. А больше всего мне нравится сниматься в военно-исторических фильмах. Два года назад я сыграл командира в фильме «Приказа умирать не было», и эта роль мне очень полюбилась.
Как рассказал Владимир Бутенко, дома он бывает крайне редко из-за загруженности, но всегда помнит, что его ждет самая главная фанатка артиста.
— В Волжском живет моя мама. Когда мы снимали фильм «Ненастье» Сергея Урсуляка, у нас были съемки в Волгограде, в Тракторозаводском районе. Мне тогда специально купили билеты на несколько дней ранее, чтобы я успел увидеться с мамой. Она меня всегда поддерживала, и именно она мой самый главный фанат, — рассказал Владимир. — Из ближайших целей и планов у меня в ближайшие годы выйти на проекты, связанные с онлайн-платформами, выйти на большие экраны. Просто скажу свой секрет — я люблю свою работу. Я тот человек, который готов пахать в кадре по 12–15 часов. Бывает и так, что я просто не выхожу из кадра. Но! Я очень люблю всё, что я делаю.