«Люди встали в знак поддержки». История оперной певицы из России, которая покорила Европу

Оперная певица Алина Замалиева родом из Татарстана прошла слепые прослушивания на немецком шоу «Голос». Ее талант оценили все члены жюри, в том числе звезды группы Tokio Hotel — близнецы Билл и Том Каулитцы.
Алина уже много лет выступает в Европе, однако на родине о ней до этого почти ничего не было известно. Наши коллеги из 116.RU поговорили с Алиной о российских артистах за рубежом, дорогом западном образовании и музыке.
«Пусть никто не спит»
Алина Замалиева родилась в 1988 году в Зеленодольске. Семья была немузыкальной. Папа работал водителем, мама — школьным педагогом. Интерес к музыке у будущей певицы проявился в раннем детстве. В пять лет Алина уже пела в местном Доме пионеров.
В музыкальную школу девочку привел папа. Там она училась в классе фортепиано, выступала в детских конкурсах и много пела. Позднее поступила в казанскую консерваторию. Будучи студенткой, работала солисткой в филармонии. Выходила петь на одну сцену со звездами татарстанской оперы Венерой Ганеевой, Лидией Ахметовой. Тогда же она впервые попала в Швейцарию.
— Это было в 2012-м. Я увидела объявление на стенах консерватории о фестивале в Швейцарии. Такие фестивали меня всегда интересовали. Хотя я не хотела переезжать. Мне хотелось расширять свои знания. Потом меня пригласили на мастер-класс Сильваны Баццоли. Это мама и единственный педагог Чечилии Бартоли (одна из самых известных в мире оперных певиц. — Прим. ред.). Она меня лично пригласила, — рассказывает Алина Замалиева.
В Швейцарии она знакомится с будущим мужем — спортсменом Андреасом Сутцем, двукратным чемпионом мира по дуатлону (виду спорта, включающем в себя этапы бега и велогонки). У них родились двое детей. Из-за этого на время Алина поставила карьеру на паузу, иногда давая концерты для друзей.
Всё поменялось в 2022 году. В Шаффхаузене, швейцарском городке, где она живет с семьей, Алина открыла свою музыкальную школу. Тогда же взяла первый приз на Моцартовском фестивале в Вене в категории «Вокал».
В 2023 году Алина прошла слепые прослушивания на шоу «Голос Германии». Здесь она исполнила арию «Пусть никто не спит» из последнего акта оперы «Турандот» Джакомо Пуччини. Во время выступления к ней повернулись все пятеро членов жюри: ирландский певец Ронан Китинг, немецкая рэперша Ширин Давид, немецко-итальянский певец Джованни Зарелла и близнецы из группы Tokio Hotel, Билл и Том Каулитцы. Последних Алина выбрала в качестве наставников. С этого момента мы и решили начать разговор с певицей.
«Это шоу — удача в моей жизни»
— Пойти на шоу — это мое личное решение. Я подавала заявку еще в том году и не прошла вообще ни в один тур. Решила бить еще раз в одну точку. Это шоу с многомиллионным просмотрами, одно из крупнейших в Европе. И Германия близко к Швейцарии, а я говорю на немецком. Почему бы и нет?
Организация конкурса, говорит Алина, была на высшем уровне. Причем отношение ко всем участникам было одинаковое, независимо от национальности. Так и должно быть, добавляет наша собеседница.
— Вообще должна сказать, это шоу — удача в моей жизни, и не только профессиональная. Удача встретить таких людей. Мы, артисты, были абсолютно разные и внешне, и внутренне. Вот выступает рокер прожженный и вот какая-то оперная певица. Мы жили в одном отеле. Для нас были организованы отель, еда, транспорт. Каждое утро мы завтракали все вместе, большой компанией, около 50 человек. И это было такое safe zone (безопасная зона. — англ.). Каждый чувствовал себя в безопасности, понятым. Было ощущение, что мы знаем друг друга очень давно. И до сих пор мы общаемся.
«Я изначально не хотела уезжать»
Алина Замалиева — одна из многих российских классических артистов, живущих в Европе. Среди других известных примеров — оперная певица Анна Нетребко, пианист Григорий Соколов. Они работают в крупнейших европейских театрах, гастролируют и преподают. Почему так происходит и как поменялось отношение к ним после 2022 года? У Алины Замалиева есть свое видение.
— Не могу сказать принципиально, почему уезжают российские артисты за рубеж. Возможно, не находят признания здесь. Возможно, есть тяга к иностранному. Такое тоже бывает. У всех разные причины. Я изначально не хотела уезжать, но мне всегда хотелось узнать больше. Я до сих пор беру мастер-классы у известных педагогов — Ноэми Наделманн, Ольги Романко. Моя учительница Ноэми Наделманн, например, иногда говорит, что вот эта нота может звучать по-русски, как в русской школе. Более драматично, более эмоционально. Наша школа, она такая. Наши певцы очень ценятся, я имею в виду выходцев из стран бывшего СССР.
«Не позволяли выступать просто потому, что русский паспорт»
В беседе с Алиной мы не могли обойти стороной такую тему, как «отмена» российских артистов в Европе. А было ли?
— Да, были какие-то волны, моменты, когда не позволяли певцам выступать в театрах просто потому, что у них русский паспорт, например. Но это тема политическая, на которую я не совсем хотела бы говорить. Искусство, оно международно. Когда мы слушаем музыку, мы не думаем о национальности. На этом уровне, слава богу, музыка продолжает жить.
И российские певцы тоже поют, и я в том числе. В марте этого года я давала концерт в небольшом городке Шаффхаузен. Была международная публика, и люди встали, зал стоял в знак поддержки. Я даже не ожидала такого. Но сделала жест, чтобы показать, что для меня важно было оставаться артистом в этот момент, а не уходить в политические распри.
«Не все его могут позволить»
Есть еще одна сторона таланта Замалиевой — педагогика. В 2022 году певица открыла свою частную музыкальную школу в Шаффхаузене. В том же году она вошла в ассоциацию музыкальных педагогов Швейцарии.
— Мой российский диплом в этой стране приняли. Благодаря этому в своем кантоне я могу преподавать с поддержкой государства. Конечно, в России музыкальное образование более доступно. Швейцария — это маленькое государство, где очень дорогое образование. Не все его могут позволить. И поэтому берут получасовые занятия для своих детей. Если брать один час в неделю, это будет примерно 2500 швейцарских франков в год (около 270 тысяч рублей по текущему курсу). Просто один час специальности, без занятий по гармонии, без других предметов.
Что касается зарплат педагогов в Швейцарии, они зависят, конечно, от количества часов. Это всё индивидуально, но если брать полную ставку, полную занятость — это примерно 5–7 тысяч франков в месяц (от 539 тысяч до 754 тысяч рублей по текущему курсу).
«Мне ближе наша школа»
Музыкальные школы в Швейцарии и России отличаются не только зарплатами учителей, но и подходом, отмечает певица.
— В Швейцарии всё более упрощенно. Там есть так называемые музыкальные занятия для общего развития, на полчаса. Раз в неделю ребенок отыгрывает какую-то гаммку и уходит. Понятно, много не выучишь.
В то же время мне ближе наша школа, где есть определенная система, где ребенок не просто гаммки играет, а готовится к какому-то концерту. Но, конечно, если у ребенка нет желания, нет способностей, я бы не стала давить какой-то мощной школой. Здесь большое значение, как родитель видит своего ребенка.
Да, в детстве я тоже капризничала. Когда мои сверстники смотрели телевизор или гуляли на улице, я должна была идти во вторую смену в музыкалку. И заниматься там до вечера. Мне тоже было сложно. Но сейчас могу сказать, что я благодарю своих родителей.
А Алину Замалиеву можно посмотреть на немецком «Голосе», (сейчас все выпуски выходят в записи).
* Запрещен и заблокирован на территории РФ.