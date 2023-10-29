«Люди встали в знак поддержки». История оперной певицы из России, которая покорила Европу

«Пусть никто не спит»

Алина Замалиева родилась в 1988 году в Зеленодольске. Семья была немузыкальной. Папа работал водителем, мама — школьным педагогом. Интерес к музыке у будущей певицы проявился в раннем детстве. В пять лет Алина уже пела в местном Доме пионеров.



В музыкальную школу девочку привел папа. Там она училась в классе фортепиано, выступала в детских конкурсах и много пела. Позднее поступила в казанскую консерваторию. Будучи студенткой, работала солисткой в филармонии. Выходила петь на одну сцену со звездами татарстанской оперы Венерой Ганеевой, Лидией Ахметовой. Тогда же она впервые попала в Швейцарию.

