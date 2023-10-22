Скончалась фотограф Городских порталов Елена Латыпова

В ночь на 22 октября ушла из жизни фотокорреспондент NGS55.RU Елена Латыпова. Ее сердце остановилось во сне. Лене было всего 38 лет, последние четыре года она посвятила работе в омской редакции.
Ничего не предвещало этой беды. В пятницу Лена встречала нового митрополита Дионисия у Успенского собора, а в субботу делала снимки к материалу о необычных общественных пространствах города.
Елена Латыпова — фотограф с узнаваемым почерком. А в этом году она смогла реализовать еще один свой талант — писательский. Она вела рубрику «Ну и дыра!» о нетуристических районах Омска и в своей неповторимой манере показывала и рассказывала, как там живут (и выживают) люди.
— Лена была яркой звездой в нашей сети. Ее фото — это про людей. Про внимательный взгляд на человека, на то, что он чувствует, о чем переживает и чему радуется. Она и сама очень переживала за успехи редакции, старалась сделать для этого как можно больше. То, что называется болела душой. Огромная утрата для нас... — сказала редакционный директор «Сети городских порталов» Ольга Прохорова.
Уход Лены — горе для омской редакции и Городских порталов.
— Несколько лет назад в нашей редакции Лена совершила революцию. С таким мощным фотографом нам работать еще не доводилось, — вспоминает и. о. главного редактора NGS55.RU Олеся Шулицкая. — Она по-особенному видела город и людей, замечала такие детали, которые увидеть не мог никто, с радостью отправлялась в такие удаленные места, куда мало кто решился бы поехать. Но Лене было всё по плечу. Своими фотографиями она умела рассказывать истории, трогать за сердце, удивлять, шутить, показывать красоту самых неожиданных мест и вещей. И она учила этому нас. Как работать с ее фотографиями. Как сделать публикацию визуально интересной. И часто ее работы были настолько сильными, что слова казались нам, пишущим, лишними. Лена всегда была требовательна и к себе, и к нам. Она могла себе это позволить. Потому что Лена профессионал. И именно в ее фотоработах сохранится современная история нашего города: его праздники, его митинги, его люди, его архитектура, его умирающая и возрождающаяся природа.
Лучше всех слов о Лене расскажут ее фотографии.
Приносим соболезнования семье Елены Латыповой.