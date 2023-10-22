Скончалась фотограф Городских порталов Елена Латыпова

Ничего не предвещало этой беды. В пятницу Лена встречала нового митрополита Дионисия у Успенского собора, а в субботу делала снимки к материалу о необычных общественных пространствах города.



Елена Латыпова — фотограф с узнаваемым почерком. А в этом году она смогла реализовать еще один свой талант — писательский. Она вела рубрику «Ну и дыра!» о нетуристических районах Омска и в своей неповторимой манере показывала и рассказывала, как там живут (и выживают) люди.

