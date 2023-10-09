«Будто позвоночник сломали»: писатель Алексей Иванов — о нынешней России

Писатель Алексей Иванов — один из самых известных и экранизируемых авторов страны. За последние два года по его книгам сняли сериал «Пищеблок» и фильм «Сердце пармы», а до этого были «Географ глобус пропил», «Тобол», «Общага» и другие. Наши коллеги из 74.RU встретились с Алексеем Ивановым и поговорили с ним о том, как живется в современной России, о нежелании уезжать из нее, о критике государства и возможных последствиях.
Что он думает о нынешнем состоянии страны — смотрите в коротком видео чуть выше.
А здесь можно посмотреть полную версию интервью: о романе «Бронепароходы», экранизациях, особом уральском менталитете и страхах Алексея Иванова.