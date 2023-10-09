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«Будто позвоночник сломали»: писатель Алексей Иванов — о нынешней России

Автор романов «Пищеблок» и «Географ глобус пропил» высказался о происходящем в стране

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Видео: Михаил Шилкин / 74.RU

Писатель Алексей Иванов — один из самых известных и экранизируемых авторов страны. За последние два года по его книгам сняли сериал «Пищеблок» и фильм «Сердце пармы», а до этого были «Географ глобус пропил», «Тобол», «Общага» и другие. Наши коллеги из 74.RU встретились с Алексеем Ивановым и поговорили с ним о том, как живется в современной России, о нежелании уезжать из нее, о критике государства и возможных последствиях.

Что он думает о нынешнем состоянии страны — смотрите в коротком видео чуть выше.

А здесь можно посмотреть полную версию интервью: о романе «Бронепароходы», экранизациях, особом уральском менталитете и страхах Алексея Иванова.

Алексей ИвановПисательГеограф глобус пропилБронепароходыРоссия
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