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СрочноРазвернулся сквер, посвященный Виктору Цою
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Статуя Виктора Цоя и кадры из «Иглы»: что мэр Новосибирска думает о новом сквере, посвященном группе «Кино»

Публикуем снимки из нового места отдыха, там еще продолжаются работы

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На одном из муралов изображена группа «Кино»

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В Новосибирске развернулся сквер, посвященный Виктору Цою, всделали несколько муралов с изображениями музыканта и статую. Мэр города Анатолий Локоть заявил, что власти положительно относятся к частным инициативам создание в Кировском районе.

— Это частная земля и частник, владелец этой земли принял решение и благоустроил часть свою территорию. Мы положительно относимся ко всем усилиям, которые прилагают собственники для благоустройства, — поделился мэр Новосибирска на пресс-конференции сегодня, 6 сентября.

Как рассказал у себя в соцсетях стрит-арт художник Василий Каптырев, работа над сквером продолжается. В новом месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков и снял, как сейчас выглядит новое пространство.

На месте продолжает работать художник

На месте продолжает работать художник

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Материалы, с которыми работает художник, уголь, пастель (сухая, масляная), лак для дерева

Материалы, с которыми работает художник, уголь, пастель (сухая, масляная), лак для дерева

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Сквер расположен на Сибиряков-Гвардейцев, 47/6

Сквер расположен на Сибиряков-Гвардейцев, 47/6

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В сквере есть статуя Виктора Цоя, которую создал новосибирский скульптор Алексей Агриколянский

В сквере есть статуя Виктора Цоя, которую создал новосибирский скульптор Алексей Агриколянский

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Как сообщают »<a href="https://nsknews.info/materials/pamyatnik-viktoru-tsoyu-i-muraly-iz-igly-poyavilis-v-novosibirske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" class="io-leave-page _" target="_blank">Новосибирские новости</a>», инициаторов создания сквера стал глава компании «Фанерный мир» Николай Филатов.

Как сообщают »Новосибирские новости», инициаторов создания сквера стал глава компании «Фанерный мир» Николай Филатов.

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Художник изображает кочегарку «Камчатка», в которой работал Цой

Художник изображает кочегарку «Камчатка», в которой работал Цой

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Создатель муралов Василий Каптырев у себя в телеграме сообщил, что в прошлом году была расписана одна из стен вместе с группой новосибирских художников из Taknado büro

Создатель муралов Василий Каптырев у себя в телеграме сообщил, что в прошлом году была расписана одна из стен вместе с группой новосибирских художников из Taknado büro

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Завершение росписи стен планируют на 20-е числа сентября

Завершение росписи стен планируют на 20-е числа сентября

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В будущем в сквере будет подсветка

В будущем в сквере будет подсветка

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В конце августа в Новосибирске в галерее современного искусства «84» в ТЦ «Апельсин» открылась выставка работ, созданных нейросетями или живыми художниками.

СкверВиктор ЦойНовосибирскХудожник
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