Статуя Виктора Цоя и кадры из «Иглы»: что мэр Новосибирска думает о новом сквере, посвященном группе «Кино»

В Новосибирске развернулся сквер, посвященный Виктору Цою, всделали несколько муралов с изображениями музыканта и статую. Мэр города Анатолий Локоть заявил, что власти положительно относятся к частным инициативам создание в Кировском районе.
— Это частная земля и частник, владелец этой земли принял решение и благоустроил часть свою территорию. Мы положительно относимся ко всем усилиям, которые прилагают собственники для благоустройства, — поделился мэр Новосибирска на пресс-конференции сегодня, 6 сентября.
Как рассказал у себя в соцсетях стрит-арт художник Василий Каптырев, работа над сквером продолжается. В новом месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков и снял, как сейчас выглядит новое пространство.
В конце августа в Новосибирске в галерее современного искусства «84» в ТЦ «Апельсин» открылась выставка работ, созданных нейросетями или живыми художниками.