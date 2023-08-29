В Новосибирске показали цифровую картину, проданную за 69 млн долларов, — что еще можно увидеть на необычной экспозиции

В Новосибирске в галерее современного искусства «84» в ТЦ «Апельсин» открылась выставка работ, созданных нейросетями или живыми художниками. Выставка называется Ex Machina — по аналогии с одноименным британским фильмом про женщину-робота с искусственным интеллектом. Ему и посвящена экспозиция.
— Мы художникам дали такой клич: придумать работы, которые будут связаны с нейросетями — с тем, что они пытаются захватить нас, обмануть, создать иллюзию, что они люди, что они тоже испытывают эмоции. И вот художники выполняли разные работы: кто-то использовал нейросети, кто-то подражал нейросетям, — рассказала арт-директор галереи «84» Ася Василовская.
— Интересно еще, что все работы, представленные здесь, были отобраны фактически без участия человека. Мы максимально минимизировали процесс личного отношения к произведению искусства. Все авторы загружали свои работы в общее облако, а искусственный интеллект потом отбирал работы в соответствии с заданной концепцией выставки, — добавила куратор галереи Маргарита Морева.
Открывшаяся выставка состоит как из мультимедийных экранов, на которых размещены авторские или созданные нейросетями видеоработы, так и из обычных картин с объектами.
— Мы хотим это медианаправление (мультимедийные работы. — Прим. ред.) вывести как отдельную историю и его качать. У меня есть стратегия: я хочу во Владивосток, я хочу в Японию, я хочу в Малайзию, я хочу в Таиланд с этой выставкой, — сообщила Маргарита Морева.
Одна из тем, которая поднимается на выставке: стоит ли опасаться, что искусственный интеллект и цифровое искусство вытеснят реальных творцов с реальным искусством? Арт-директор галереи «84» Ася Василовская замечает, что такие опасения высказываются: например, одна из работ нейросети продана в 2018 году за 432 тысячи долларов. А цифровая картина американского художника-дизайнера Майка Винкельманна «Повседневность: первые 5000 дней» в 2021 году ушла с аукциона за 69,3 миллиона долларов. Эта сделка сделала Винкельманна одним из самых дорогих ныне живущих художников. Для сравнения: известная картина Эдуарда Мане «Весна (Жанна)» в 2014 году была продана за 65 миллионов долларов.
Выставка Ex Machina продлится до 22 сентября (ограничение по возрасту 18+). Но уже сегодня в галерее «84» обдумывают новую выставку, которая потребует собрать старую одежду. Желающие поучаствовать в новом проекте могут приготовить для галереи по одной вещи, за исключением нижнего белья.
Галерея современного искусства «84» появилась в Новосибирске в декабре 2022 года. Ее создатель художница Маргарита Морева рассказывала корреспонденту НГС на открытии, что это не просто галерея, а лаборатория современного искусства. Здесь, по словам художницы, рады видеть как новосибирских, так и иногородних творцов, которые могут прямо в галерее создавать свои арт-объекты и даже остаться на ночь.