В Новосибирске показали цифровую картину, проданную за 69 млн долларов, — что еще можно увидеть на необычной экспозиции

Галерея современного искусства «84» появилась в Новосибирске в декабре 2022 года. Ее создатель художница Маргарита Морева рассказывала корреспонденту НГС на открытии, что это не просто галерея, а лаборатория современного искусства. Здесь, по словам художницы, рады видеть как новосибирских, так и иногородних творцов, которые могут прямо в галерее создавать свои арт-объекты и даже остаться на ночь.

