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Фоторепортаж

В Новосибирске показали цифровую картину, проданную за 69 млн долларов, — что еще можно увидеть на необычной экспозиции

Все работы для экспозиции отбирал искусственный интеллект

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В галерее «84» открылась выставка работ, созданных нейросетями или обычными художниками на тему искусственного интеллекта

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В Новосибирске в галерее современного искусства «84» в ТЦ «Апельсин» открылась выставка работ, созданных нейросетями или живыми художниками. Выставка называется Ex Machina — по аналогии с одноименным британским фильмом про женщину-робота с искусственным интеллектом. Ему и посвящена экспозиция.

— Мы художникам дали такой клич: придумать работы, которые будут связаны с нейросетями — с тем, что они пытаются захватить нас, обмануть, создать иллюзию, что они люди, что они тоже испытывают эмоции. И вот художники выполняли разные работы: кто-то использовал нейросети, кто-то подражал нейросетям, — рассказала арт-директор галереи «84» Ася Василовская.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Илья Калинин

— Интересно еще, что все работы, представленные здесь, были отобраны фактически без участия человека. Мы максимально минимизировали процесс личного отношения к произведению искусства. Все авторы загружали свои работы в общее облако, а искусственный интеллект потом отбирал работы в соответствии с заданной концепцией выставки, — добавила куратор галереи Маргарита Морева.

Зрителям предлагают угадать, какие работы сделал искусственный разум, а какие — человек

Зрителям предлагают угадать, какие работы сделал искусственный разум, а какие — человек

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Открывшаяся выставка состоит как из мультимедийных экранов, на которых размещены авторские или созданные нейросетями видеоработы, так и из обычных картин с объектами.

Авторами работ стали художники из России, США, Казахстана, Мексики

Авторами работ стали художники из России, США, Казахстана, Мексики

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— Мы хотим это медианаправление (мультимедийные работы. — Прим. ред.) вывести как отдельную историю и его качать. У меня есть стратегия: я хочу во Владивосток, я хочу в Японию, я хочу в Малайзию, я хочу в Таиланд с этой выставкой, — сообщила Маргарита Морева.

Куратор галереи «84» и автор концепции выставки художница Маргарита Морева

Куратор галереи «84» и автор концепции выставки художница Маргарита Морева

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А этот объект Виктора Глазунова называется «Аленький цветочек»

А этот объект Виктора Глазунова называется «Аленький цветочек»

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Одна из тем, которая поднимается на выставке: стоит ли опасаться, что искусственный интеллект и цифровое искусство вытеснят реальных творцов с реальным искусством? Арт-директор галереи «84» Ася Василовская замечает, что такие опасения высказываются: например, одна из работ нейросети продана в 2018 году за 432 тысячи долларов. А цифровая картина американского художника-дизайнера Майка Винкельманна «Повседневность: первые 5000 дней» в 2021 году ушла с аукциона за 69,3 миллиона долларов. Эта сделка сделала Винкельманна одним из самых дорогих ныне живущих художников. Для сравнения: известная картина Эдуарда Мане «Весна (Жанна)» в 2014 году была продана за 65 миллионов долларов.

Картина Эдуарда Мане, проданная на аукционе за 65 миллионов долларов

Картина Эдуарда Мане, проданная на аукционе за 65 миллионов долларов

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Цифровая картина, которую купили дороже, чем картину Мане: за эту работу отдали почти 70 миллионов долларов

Цифровая картина, которую купили дороже, чем картину Мане: за эту работу отдали почти 70 миллионов долларов

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Выставка Ex Machina продлится до 22 сентября (ограничение по возрасту 18+). Но уже сегодня в галерее «84» обдумывают новую выставку, которая потребует собрать старую одежду. Желающие поучаствовать в новом проекте могут приготовить для галереи по одной вещи, за исключением нижнего белья.

Арт-объект из стальных листов Галины Агафоновой

Арт-объект из стальных листов Галины Агафоновой

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Выставка продлится до 22 сентября, стоимость входного билета 200 рублей, по студенческому билету — 150 рублей

Выставка продлится до 22 сентября, стоимость входного билета 200 рублей, по студенческому билету — 150 рублей

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Галерея современного искусства «84» появилась в Новосибирске в декабре 2022 года. Ее создатель художница Маргарита Морева рассказывала корреспонденту НГС на открытии, что это не просто галерея, а лаборатория современного искусства. Здесь, по словам художницы, рады видеть как новосибирских, так и иногородних творцов, которые могут прямо в галерее создавать свои арт-объекты и даже остаться на ночь.

Современное искусствоГалереяВыставкаНейросетиХудожникиИскусственный интеллект
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