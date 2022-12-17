На открытии галереи «84» современное искусство затоптали ногами

Сегодня вечером, 17 декабря, на втором этаже ТЦ «Апельсин», который находится напротив железнодорожного вокзала, открылась галерея современного искусства «84». Ее организаторами выступили люди, которые много лет проводят в Новосибирске международный фестиваль современного искусства Artweek. На открытии побывал корреспондент НГС Илья Калинин.
— Это не просто галерея, это — лаборатория современного искусства. Мы здесь будем рады видеть художников из Новосибирска и других городов, кто путешествует, кто решил здесь остановится и хочет творить. Здесь художники могут создавать свои арт-объекты, могут остаться на ночь. <…> Для нас, наверное, самое важное — представить Сибирь как площадку для проведений фестивалей, выставок, ивентов и коллабораций между художниками. <…> Доход, думаю, будут нам приносить ивенты, досуг плюс продажа картин, — рассказала корреспонденту НГС художница и, как она сама выразилась, «мама галереи» Маргарита Морева.
Сейчас в галерее представлено порядка пятидесяти работ художников из разных городов России и стран мира. Некоторые достаточно известны в сфере современного искусства: их работы находятся в частных коллекциях многих известных людей. Всего у владельцев галереи и авторов фестиваля Artweek в собственной коллекции около 300 работ современных художников мира.
Галерея открыта ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход в обычные дни свободный. Билеты здесь будут продаваться только на спецпроекты и различные ивенты.
Один из последних международных фестивалей современного искусства Artweek прошел весной 2022 года на площадках кинотеатра «Победа».