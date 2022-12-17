На открытии галереи «84» современное искусство затоптали ногами

— Это не просто галерея, это — лаборатория современного искусства. Мы здесь будем рады видеть художников из Новосибирска и других городов, кто путешествует, кто решил здесь остановится и хочет творить. Здесь художники могут создавать свои арт-объекты, могут остаться на ночь. <…> Для нас, наверное, самое важное — представить Сибирь как площадку для проведений фестивалей, выставок, ивентов и коллабораций между художниками. <…> Доход, думаю, будут нам приносить ивенты, досуг плюс продажа картин, — рассказала корреспонденту НГС художница и, как она сама выразилась, «мама галереи» Маргарита Морева.