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Фоторепортаж

На открытии галереи «84» современное искусство затоптали ногами

В торговом центре напротив вокзала появилось место для работы и ночевки заезжих художников

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В центре галереи «84» — арт-объект (столик с зеленым и красным) московского художника Миши Либерти, чьи работы есть, например, в коллекции Тимати. Цена этого «столика» — 5000 евро

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Сегодня вечером, 17 декабря, на втором этаже ТЦ «Апельсин», который находится напротив железнодорожного вокзала, открылась галерея современного искусства «84». Ее организаторами выступили люди, которые много лет проводят в Новосибирске международный фестиваль современного искусства Artweek. На открытии побывал корреспондент НГС Илья Калинин.

Проект «Игра с вечностью» Юрия Шахояна (г. Новосибирск), который изготавливает маски и отправляет разным художникам. Эту маска раскрасил томский художник Илья Wince

Проект «Игра с вечностью» Юрия Шахояна (г. Новосибирск), который изготавливает маски и отправляет разным художникам. Эту маска раскрасил томский художник Илья Wince

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Интерактивная инсталляция новосибирских художников Иннокентия Щеглова, Маргариты Моревой и московского музыканта Виктора Глазунова

Интерактивная инсталляция новосибирских художников Иннокентия Щеглова, Маргариты Моревой и московского музыканта Виктора Глазунова

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По этой работе нужно ходить: при наступлении на цветные объекты раздается определенный звук

По этой работе нужно ходить: при наступлении на цветные объекты раздается определенный звук

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«Мама» галереи «84» и одна из авторов Международного фестиваля Artweek — художница Маргарита Морева

«Мама» галереи «84» и одна из авторов Международного фестиваля Artweek — художница Маргарита Морева

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— Это не просто галерея, это — лаборатория современного искусства. Мы здесь будем рады видеть художников из Новосибирска и других городов, кто путешествует, кто решил здесь остановится и хочет творить. Здесь художники могут создавать свои арт-объекты, могут остаться на ночь. <…> Для нас, наверное, самое важное — представить Сибирь как площадку для проведений фестивалей, выставок, ивентов и коллабораций между художниками. <…> Доход, думаю, будут нам приносить ивенты, досуг плюс продажа картин, — рассказала корреспонденту НГС художница и, как она сама выразилась, «мама галереи» Маргарита Морева.

Одна из работ Маргариты Моревой — заяц

Одна из работ Маргариты Моревой — заяц

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Картина с цветами (справа) новосибирского художника Виталия Простова оценивается от 150 тысяч рублей. Слева — две работы Моревой

Картина с цветами (справа) новосибирского художника Виталия Простова оценивается от 150 тысяч рублей. Слева — две работы Моревой

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Работа новосибирской художницы Екатерины Ларичкиной

Работа новосибирской художницы Екатерины Ларичкиной

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Сейчас в галерее представлено порядка пятидесяти работ художников из разных городов России и стран мира. Некоторые достаточно известны в сфере современного искусства: их работы находятся в частных коллекциях многих известных людей. Всего у владельцев галереи и авторов фестиваля Artweek в собственной коллекции около 300 работ современных художников мира.

Галерея «84»: 8 — как символ бесконечности, бесконечного производства контента, а 4 — четыре угла и четыре опоры нового проекта. А еще галерея находится в ТЦ по адресу: улица Ленина, 84

Галерея «84»: 8 — как символ бесконечности, бесконечного производства контента, а 4 — четыре угла и четыре опоры нового проекта. А еще галерея находится в ТЦ по адресу: улица Ленина, 84

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Витраж — еще одна работа столичного художника Миши Либерти

Витраж — еще одна работа столичного художника Миши Либерти

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Работа новосибирского художника Александра Цветковича

Работа новосибирского художника Александра Цветковича

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Галерея открыта ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход в обычные дни свободный. Билеты здесь будут продаваться только на спецпроекты и различные ивенты.

Один из последних международных фестивалей современного искусства Artweek прошел весной 2022 года на площадках кинотеатра «Победа».

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