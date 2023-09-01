Куда пропала актриса, сыгравшая Настеньку в «Морозко», и как она выглядит сейчас

— Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?
— Тепло, батюшка, тепло, Морозушка.
На этих фразах многие сразу представили хрупкую голубоглазую Настеньку в красном платке и с тоненьким голосочком. Эта роль прославила актрису Наталью Седых на всю страну, а ведь ей тогда было всего 15 лет.
Как сложилась судьба актрисы — смотрите в видео выше.
Наталья с четырех лет занималась фигурным катанием, уже в детстве ей прочили место в сборной СССР, но в 10 лет она увидела балет и поняла, что мечтает танцевать. Родители отдали ее в балетную школу при Большом театре.
Она и не мечтала быть актрисой, но вмешался случай. Режиссер Александр Роу увидел выступление — на одном из спортивных праздников Наталья исполняла на льду номер «Умирающий лебедь». С того момента главная роль в сказке была ее.
— Я выглядела совершенно как цыпленок, — вспоминала актриса. — Александр Артурович привел меня за руку в гримерную и грозно сказал: «Сделайте с ней что-нибудь, чтобы она выглядела хотя бы на 15».
На съемках «Морозко» она впервые влюбилась, как позже расскажет Наталья Евгеньевна, это было детское и наивное чувство, но она очень волновалась перед сценой с поцелуем в финале картины. Ее коллега и один из главных красавцев СССР Эдуард Изотов по-отечески заботился о девочке на площадке, но о ее чувствах даже не догадывался.
Наталья снялась еще в нескольких картинах и покинула кинематограф. Съемки стало невозможно совмещать с работой в Большом театре, и она выбрала балет. И ни разу не жалела о своем решении. Большому театру она отдала 20 лет своей жизни, а после еще 16 — театру у Никитских ворот.
Сейчас актрисе и балерине уже 75, публичным мероприятиям она предпочитает домашнее спокойствие, но говорит, что люди до сих пор узнают ее на улице по неизменившемуся голосу.