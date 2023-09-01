Куда пропала актриса, сыгравшая Настеньку в «Морозко», и как она выглядит сейчас

— Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?



— Тепло, батюшка, тепло, Морозушка.



На этих фразах многие сразу представили хрупкую голубоглазую Настеньку в красном платке и с тоненьким голосочком. Эта роль прославила актрису Наталью Седых на всю страну, а ведь ей тогда было всего 15 лет.

