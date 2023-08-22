Поступил в цирковое по блату и стал одним из самых известных: история легендарного клоуна Андрюши

Андрей Николаев стал одним из самых известных клоунов, но в цирковое училище он поступил только по блату.
— Я пришел домой, сказал: «Мама, я не буду клоуном, потому что меня не взяли». Мама сказала: «Это что, мой сын настолько идиот, что его даже в клоуны не берут?», — рассказывал Андрей Николаев Эдгарду Запашному в его передаче «Легенды Цирка».
На манеж будущий великий клоун вышел в юном возрасте — выступал с известным Карандашом и иллюзионистом Эмилем Кио. Карандаш — народный артист СССР Михаил Румянцев — включал Николаева во все репетиции: и с эквилибристами, и жонглерами, и акробатами. Так клоун стал не только заполнять паузы между цирковыми номерами, но и сам принимал в них участие.
Свой сценический образ наивного, любопытного и предприимчивого Андрюши Андрей Николаев создал в 1960-е годы. Сам придумывал и ставил свои репризы. А с 1975 года стал преподавать в ГИТИСе. Среди учеников Николаева было немало звезд эстрады: Александр Буйнов, Алла Пугачева и другие.
Андрей Николаев единственный в России обладатель высшей клоунской регалии мира — «Золотой Маски Грока».
Он скончался в возрасте 85 лет 15 августа 2023 года. Его госпитализировали в Боткинскую больницу с механической желтухой, как пишет ТАСС. По данным Mash, там у артиста нашли ковид.