Поступил в цирковое по блату и стал одним из самых известных: история легендарного клоуна Андрюши

Андрей Николаев единственный в России обладатель высшей клоунской регалии мира — «Золотой Маски Грока».

Он скончался в возрасте 85 лет 15 августа 2023 года. Его госпитализировали в Боткинскую больницу с механической желтухой, как пишет ТАСС. По данным Mash, там у артиста нашли ковид.