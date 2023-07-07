Иммерсивный спектакль, картины и новые работы Намдакова — что покажут на фестивале современного искусства «ТУЖИ АРТ»

Одним из ключевых событий фестиваля станут 4 показа иммерсивного спектакля «Сон Татьяны», которые состоятся 5 и 6 августа в 13:00 и в 16:00. В основе сюжета лежит V глава романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» — самый мистический эпизод произведения, в котором героиня получает метафорическое пророчество во сне. Соединяя яркий визуальный язык «Театра художника» и музыкальную партитуру, состоящую из звуков, шумов и оперных фрагментов, сказочный спектакль с элементами карнавала и мистерии делает зрителей участниками действия, в котором каждый выберет свою дорогу и получит гадание от одного из пушкинских героев.

