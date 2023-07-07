Иммерсивный спектакль, картины и новые работы Намдакова — что покажут на фестивале современного искусства «ТУЖИ АРТ»

Первый мультидисциплинарный фестиваль современного искусства «ТУЖИ АРТ», подготовленный Московским музеем современного искусства и ленд-арт-парком «Тужи», состоится 5 и 6 августа в Забайкальском крае.
— В течение двух дней гости фестиваля познакомятся с арт-объектами ключевых авторов актуальной арт-сцены Ирины Кориной, Ивана Плюща и Александра Повзнера, созданными специально для ленд-арт-парка «Тужи» с учетом локального контекста, забайкальской природы и культуры. Также в программе иммерсивный спектакль «Сон Татьяны», где зрители станут участниками действия, поставленный сценографом и режиссером, лауреатом «Золотой маски» Этель Иошпа и Анастасией Смирницкой, актрисой и режиссером. Звуковая среда будет раскрыта в лабораторном саунд-арт-проекте «Услышать Тужи», который создадут художники, выбранные в результате open-call, под кураторством композитора и пианиста Петра Айду, — говорится в сообщении организаторов фестиваля.
Ленд-арт-парк «Тужи» расположен в
Основатели «Тужи» сосредоточены на изучении бурятской родной культуры, в которой соединились древние верования и буддизм, отношение к природе как дому, уважение ко всему миру — видимому и невидимому. Парк постоянно расширяется и благодаря фестивалю «ТУЖИ АРТ», впервые организованному в этом году, получает федеральное значение как новое место на культурной карте страны и точка туристического притяжения международного уровня.
На территории парка свои объекты представят художники Ирина Корина, Александр Повзнер и Иван Плющ. Каждый из них учел особенности местных традиций в рамках магистральной линии собственного творчества. Ирина Корина в архитектурном объекте-инсталляции размышляет о теме дома, укрытия и декораций, окружающих человека ежедневно и повсеместно. Александр Повзнер рассуждает о неожиданных сопоставлениях архаичного и техногенного в скульптуре, сочетающей первобытный образ с модернистским монументом. Иван Плющ продолжает свои исследования природы изображения и информационного поля в мобильных фигурах-флюгерах.
На территории парка работает столярная мастерская, где творческая команда Даши Намдакова создает скульптуры из дерева, а бюро PARSEC — аутентичные архитектурные объекты. Даши Намдаков и художники его коллектива покажут новые работы из дерева, их яркие авторские образы органично продолжат ряд скульптур прошлых лет.
Все арт-объекты составят постоянную экспозицию музея под открытым небом.
Одним из ключевых событий фестиваля станут 4 показа иммерсивного спектакля «Сон Татьяны», которые состоятся 5 и 6 августа в 13:00 и в 16:00. В основе сюжета лежит V глава романа в стихах
Фестиваль продолжит презентация саунд-арт-проектов, созданных участниками лаборатории «Услышать Тужи» под руководством Петра Айду. Первая часть работы над проектами ведется в самом парке в рамках полевой экспедиции. В течение недели участники лаборатории слушают звуки природы и углубленно изучают народную культуру этого места, ведут полевые записи, анализируют их и учатся работе над инсталляцией, связывая природную гармонию с возможностями современных технологий работы со звуком. Работу в экспедиции сопроводят звукорежиссер Юлия Глухова и саунд-артист Игорь Вязаничев. Медиахудожник и куратор Олег Макаров поможет участникам подготовить саунд-инсталляции для фестивальной программы.
Подробная программа фестиваля:
12:00 — сбор гостей.
12:30 — торжественное открытие.
12:30–19:00 — экскурсии по арт-объектам художников.
Сбор групп на экскурсию на стойке информации. Начало экскурсий по мере наполнения групп (15–20 человек).
13:00, 16:00 — спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» (2 показа).
На спектакль можно зарегистрироваться на стойке информации, количество зрителей на 1 показ — 60 человек.
12:30–19:00 — экскурсии по саунд-арт-инсталляциям.
Сбор групп на экскурсию на стойке информации. Начало экскурсий по мере наполнения групп (10–15 человек).
12:30–19:00 — просветительская программа с лекциями о современном искусстве, ленд-арте, творческие встречи с художниками о природе звука и уникальности места, о том, как создавались саунд-арт-инсталляции и многом другом.
6 августа
12:00 — сбор гостей.
12:30 — торжественное открытие.
12:30–19:00 — экскурсии по арт-объектам художников.
Сбор групп на экскурсию на стойке информации. Начало экскурсий по мере наполнения групп (15–20 человек).
13:00, 16:00 — спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» (2 показа).
На спектакль можно зарегистрироваться на стойке информации, количество зрителей на 1 показ — 60 человек.
12:30–19:00 — экскурсии по саунд-арт-инсталляциям.
Сбор групп на экскурсию на стойке информации. Начало экскурсий по мере наполнения групп (10–15 человек).
Для официальных делегаций из других регионов пройдет деловая программа на тему «Развитие въездного и внутреннего туризма как драйвера развития территорий Дальнего Востока. Российско-китайское сотрудничество».