Братья, сыгравшие Электроника и Сыроежкина, снимаются в фильме «Брат-3». Откуда такое название?

— Для кого-то это будет криминальная драма, для кого-то — криминальная комедия. <…> Там несколько новелл, которые очень интересно пересекаются. Само действие происходит вне времени и не имеет привязки к какой-либо местности. И сколько веревочка не вейся… Любое преступление рано или поздно наказывается. Может, оно наказывается здесь, на Земле, может, наказывается где-то там, наверху, — рассказал о главной идее фильма Юрий Торсуев.

