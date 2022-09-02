Братья, сыгравшие Электроника и Сыроежкина, снимаются в фильме «Брат-3». Откуда такое название?
В новом кинопроекте сыграли также рэпер Птаха и брат голливудской звезды Джулии Робертс
Братья Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главные роли в легендарном фильме «Приключения Электроника», рассказали о съемках фильма под названием «Брат-3».
Новый проект, который своим названием отсылает к известным фильмам «Брат» и «Брат-2», по заверению братьев, не имеет никакого отношения к истории режиссера Алексея Балабанова.
— Для кого-то это будет криминальная драма, для кого-то — криминальная комедия. <…> Там несколько новелл, которые очень интересно пересекаются. Само действие происходит вне времени и не имеет привязки к какой-либо местности. И сколько веревочка не вейся… Любое преступление рано или поздно наказывается. Может, оно наказывается здесь, на Земле, может, наказывается где-то там, наверху, — рассказал о главной идее фильма Юрий Торсуев.
Актеры еще уточнили, что режиссером нового фильма выступил Валерий Переверзев, а название таким стало из-за пожеланий частного инвестора, финансирующего кинопроект.
— Представь: вы — талантливый режиссер, и у вас есть великолепный сценарий. И к вам подходит персонаж и говорит: «Я тебе дам 20 миллионов долларов, сними кино, но фильм должен называться "Брат-3"». Вы откажетесь? — заметил Владимир Торсуев.
Валерий Переверзев — режиссер, кинопродюсер, художник, автор московского Музея истории телесных наказаний. Родился в 1975 году. Снимал в основном документальные фильмы и короткометражки. В новом полнометражном фильме, название которого планируют писать как «Брат-III», главные роли сыграли Юрий и Владимир Торсуевы, рэпер Птаха и американский актер, брат голливудской звезды Джулии Робертс — Эрик Робертс. Премьера фильма была заявлена на 25 декабря 2022 года. («Википедия», «Кинопоиск»).
1 сентября NGS.RU опубликовал большое интервью с братьями Торсуевыми, прибывшими в Новосибирск на «Народную премию НГС», которая прошла в Новосибирском оперном театре 25 августа. На мероприятие съехалось много звездных гостей, среди которых был телеведущий Андрей Малахов, певица Пелагея и супружеская пара артистов и комиков — Наталья Медведева и Александр Коптель. В ближайшие дни на NGS.RU выйдет большое интервью с певицей Ириной Нельсон из популярной группы Reflex и легендарной актрисой Ириной Алферовой.