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В НОВАТ нагрянула министр культуры Ольга Любимова — показываем, как это было

Она посетила театр в рамках рабочей поездки

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Министр культуры посетила Новосибирск в рамках рабочей поездки

Министр культуры посетила Новосибирск в рамках рабочей поездки

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Министр культуры Ольга Любимова прилетела в Новосибирск и побывала в Оперном театре

В четверг, 27 ноября, в Новосибирск с рабочей поездкой прилетела министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Министр встретилась с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, чтобы обсудить совместную работу по национальному проекту «Культура». А вечером посетила Новосибирский театр оперы и балета.

— Посетили один из крупнейших музыкальных театров России — Новосибирский театр оперы и балета. Один из лучших музыкально-театральных коллективов страны. Здание театра по праву является символом и гордостью Сибирского региона, — написала министр культуры на своей странице в Facebook.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По данным редакции НГС, Ольга Любимова прилетела в Новосибирск вместе с художественным руководителем НОВАТа Владимиром Кехманом.

Худрук театра провел экскурсию и показал, как изменился интерьер НОВАТа после ремонта

Худрук театра провел экскурсию и показал, как изменился интерьер НОВАТа после ремонта

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Ольга Любимова встретилась с артистами театра

Ольга Любимова встретилась с артистами театра

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Она прилетела в Новосибирск вместе с художественным руководителем Оперного театра Владимиром Кехманом

Она прилетела в Новосибирск вместе с художественным руководителем Оперного театра Владимиром Кехманом

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На встрече также присутствовал Александр Карелин

На встрече также присутствовал Александр Карелин

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Министр назвала НОВАТ одним из лучших театров в России

Министр назвала НОВАТ одним из лучших театров в России

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Ранее власти Новосибирска анонсировали проект катка, который до конца декабря зальют перед НОВАТом. Это вызвало бурные обсуждения среди горожан, поскольку он ничем не отличается от прошлогоднего. А Иван Ургант даже посвятил ему песню.

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Владимир КехманНОВАТОльга Любимова
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