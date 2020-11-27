В НОВАТ нагрянула министр культуры Ольга Любимова — показываем, как это было

Министр культуры Ольга Любимова прилетела в Новосибирск и побывала в Оперном театре
В четверг, 27 ноября, в Новосибирск с рабочей поездкой прилетела министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Министр встретилась с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, чтобы обсудить совместную работу по национальному проекту «Культура». А вечером посетила Новосибирский театр оперы и балета.
— Посетили один из крупнейших музыкальных театров России — Новосибирский театр оперы и балета. Один из лучших музыкально-театральных коллективов страны. Здание театра по праву является символом и гордостью Сибирского региона, — написала министр культуры на своей странице в Facebook.
По данным редакции НГС, Ольга Любимова прилетела в Новосибирск вместе с художественным руководителем НОВАТа Владимиром Кехманом.
Ранее власти Новосибирска анонсировали проект катка, который до конца декабря зальют перед НОВАТом. Это вызвало бурные обсуждения среди горожан, поскольку он ничем не отличается от прошлогоднего. А Иван Ургант даже посвятил ему песню.