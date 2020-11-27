В НОВАТ нагрянула министр культуры Ольга Любимова — показываем, как это было

В четверг, 27 ноября, в Новосибирск с рабочей поездкой прилетела министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Министр встретилась с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, чтобы обсудить совместную работу по национальному проекту «Культура». А вечером посетила Новосибирский театр оперы и балета.

— Посетили один из крупнейших музыкальных театров России — Новосибирский театр оперы и балета. Один из лучших музыкально-театральных коллективов страны. Здание театра по праву является символом и гордостью Сибирского региона, — написала министр культуры на своей странице в Facebook.