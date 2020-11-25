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Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии

Вместе с артистом в больницу попала его жена

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В июле Александру Ширвиндту исполнилось 86 лет<br>

В июле Александру Ширвиндту исполнилось 86 лет

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Александра Ширвиндта вместе с супругой Натальей Белоусовой доставили в одну из столичных больниц. Как сообщает «Пятый канал», у артиста и его жены диагностировали вирусную пневмонию. У актера также подтвержден коронавирус. По предварительной информации, у него наблюдается дыхательная недостаточность.

Врачи оценивают состояние артиста как тяжелое. Ожидается, что несколько дней он, как и его жена, проведет в больнице.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году в семье скрипача, его отец играл в оркестре Большого театра. В 1956-м окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина и был принят в труппу Театра-студии киноактера. В 1957 году поступил в труппу Театра им. Ленинского комсомола и зачислен в штат киностудии «Мосфильм». С 1969-го — актер Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1970 года — актер Московского академического театра сатиры. Среди известных фильмов, в которых снимался Александр Ширвиндт, — «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих».

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COVID-19коронавирусАлександр Ширвиндт
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