Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии

Александра Ширвиндта вместе с супругой Натальей Белоусовой доставили в одну из столичных больниц. Как сообщает «Пятый канал», у артиста и его жены диагностировали вирусную пневмонию. У актера также подтвержден коронавирус. По предварительной информации, у него наблюдается дыхательная недостаточность.
Врачи оценивают состояние артиста как тяжелое. Ожидается, что несколько дней он, как и его жена, проведет в больнице.
Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году в семье скрипача, его отец играл в оркестре Большого театра. В 1956-м окончил Театральное училище им.