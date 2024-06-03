Сам — владелец ломбарда, сын — торговец хайповыми кольцами. Что известно о задержанном чиновнике Виталии Витухине

Виталий Витухин должен был покинуть пост в среду, 5 июня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











3 июня стало известно о задержании начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Параллельно под следствие, по данным источников НГС, попали представители МКУ «Ритуальные услуги». Что известно о задержанном руководителе департамента, его бизнесе и доходах — в материале НГС.



За что задержали?

О задержании Виталия Витухина сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией. Кроме того, он отметил, что сегодня силовики также проводят следственные действия в МКУ «Ритуальные услуги» на улице Потанинской. По его словам, из офиса муниципального предприятия «увезли несколько человек».

О том, что Виталий Витухин покидает свой пост в мэрии, стало известно 23 мая. С 2015 по 2021 годы он был заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, а затем возглавил департамент. Чиновник заявил, что не хочет возвращаться в политику. Его последний рабочий день должен был быть 5 июня.

— Увольняюсь по собственному желанию. С превеликим удовольствием вернусь в свой собственный бизнес, — говорил Виталий Витухин в разговоре с корреспондентом НГС.

Директор МКУ «Ритуальные услуги» — Денис Журавлёв. Учредители казенного учреждения — департамент земельных и имущественных отношении (его руководитель Георгий Жигульский покинул пост в начале мая) и департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, которым и руководил Витухин. МКУ числится заказчиком в 1000 государственных контрактов на сумму свыше 472 миллионов рублей.

Правоохранительные органы пока официально не комментировали задержание Виталия Витухина и представителей МКУ «Ритуальные услуги». Источник НГС, знакомый с ситуацией, считает, что дело может касаться нарушений при оказании ритуальных услуг.



— Вокруг департамента Виталия Витухина постоянно ходили слухи о том, что он участвует в коррупционных схемах по зарабатыванию денег на внепрайсовых кладбищенских услугах. Косвенным подтверждением тому были многочисленные сигналы на поборы на муниципальных кладбищах. Налицо было противостояние начальника департамента и комиссии городского совета по научно-производственному развитию и предпринимательству, — утверждает собеседник.



Чем владеет глава департамента и его семья

По данным RusProfile, Витухин — учредитель четырёх действующих организаций. В ООО «Региональный лизинговый центр» у него в доверительном управлении 100% компании.

Согласно 129-ФЗ, в ЕГРЮЛ сведения о доверительном управлении вносятся в случае, когда доля переходит по наследству.

Гендиректором числится Михаил Витальевич Витухин, предположительно сын чиновника. Выручка последние семь лет не превышает 6 тысяч рублей. Корреспондент НГС связался с Михаилом Витухиным, однако тот отказался говорить о задержании начальника департамента и бросил трубку.

Ещё одной компанией Виталия Витухина, ООО «Городской ломбард», с августа 2023 года руководит полная тёзка его подчинённой из департамента — начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства Галина Бросалина. В Новосибирске действуют 18 ломбардов этой сети и ещё пять — в области. Выручка организации в прошлом году превысила 59 миллионов рублей, прибыль составила 174 тысячи.

Также Виталию Витухину принадлежит доля 1,65% в ООО «Новосибирский ювелирный завод «Адалит»». Учредитель с долей в 98,3% и генеральный директор с 2022 года — Евгения Витухина. Выручка компании в 2023 году составила 3,3 миллиона рублей (рост на 1609%), прибыль превысила 151 тысячу. В момент открытия компании Витухину принадлежала доля в 33% наравне с новосибирским предпринимателем Игорем Зориным. Ещё 1% принадлежал ООО «Тилада», которой руководит Игорь Кижеватов. В 2017 году прокуратура по требованию местного общественника проверяла законность совмещения Витухиным работы на муниципальной службе и коммерческой организации. Тогда он говорил, что передал свои доли в доверительное управление — такие пометки сейчас есть в карточках компаний RusProfile.

Ещё одна компания, в которой Витухин имеет долю в доверительном управлении, — ООО «Производственно-торговая компания «Адалит»». Генеральным директором числится Татьяна Витухина.

При этом Михаил Витухин занимается изготовлением ювелирных изделий. В его профиле в соцсетях указаны названия компаний E.optics.rus и dvor.shop. Первая организация — это магазин солнечных очков на улице Ленина. Вторая — ювелирный бренд. В контактах ювелирной компании в соцсетях указан Михаил Витухин, однако организация зарегистрирована на ИП Шило Юлия Юрьевна.

Пример ювелирных изделий в магазине, связанном с Михаилом Витухиным Источник: dvor.shop











Последняя декларация о доходах Виталия Витухина на должности начальника департамента мэрии датирована 2021 годом. Тогда его доход составил 1,69 миллиона рублей. В собственности у чиновника было четыре земельных участках площадью около 5 тысяч квадратных метров, два жилых дома площадью свыше 700 «квадратов», магазин, машино-место и нежилое помещение. Доход его супруги за тот же год составил 1,4 миллиона рублей, у неё в собственности была квартира площадью 91,9 «квадрата».



Проблемы с декларацией и вопросы к застройке

В октябре прошлого года НГС писал, что в декларации Виталия Витухина нашли нарушения. Областная прокуратура внесла мэру представление из-за нарушений антикоррупционного законодательства.

— Эта ситуация рассматривалась на комиссии месяца два назад. Поясню: в справке о моих счетах банк допустил ошибку (дату открытия одного из них), которая была исправлена. Что касается имущества супруги — мы забыли указать о наличии у нее в собственности машиноместа, — заявил тогда Витухин.

Прокуратура также сообщила о том, что из-за выявленных нарушений мэру Новосибирска Анатолию Локтю внесли преставление, а самого начальника департамента подвергли дисциплинарной ответственности. Последнее сам Витухин отрицает.

— Для меня последствий никаких не было, — говорил чиновник в разговоре с НГС.

Несколькими месяцами ранее НГС писал об очередном этапе застройки центра левого берега Новосибирска, в котором фигурировал Витухин. В июле 2023 года мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию модульного магазина на территории дома по улице Ватутина, 27. Вместо кафе «Восток» возле площади Маркса должно появиться двухэтажное здание.

«Восток» находится на придомовой территории дома Ватутина, 27. Многоэтажным домом управляет товарищеское сообщество «Башня». Им руководит Виталий Витухин — именно он получил разрешение на перестройку кафе. Чиновник несколько раз пытался увеличить площадь объекта, а позже ему пришлось выкупить здание. В результате кафе у дома Витухина превратилось в двухэтажный магазин. У общественников остались вопросы к процедуре передачи прав на участок.

Год назад у Витухина произошёл конфликт с депутатами горсовета Новосибирска. Тогда работу начальника департамента потребовали признать неудовлетворительной после заседания комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству. Виталий Витухин выступил с докладом о закрытии общественных бань МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка»». Чиновник заявил, что объекты неработоспособные. Депутаты с ним не согласились и назвали его доклад «бредом» и «ахинеей».

Активность новосибирских силовиков в начале недели не ограничилась задержанием Виталия Витухина. Как ранее писал НГС, генерального директора АО «Корпорация Новосибирской области» Александра Зырянова и председателя совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Директоров организаций ООО «Техстрой-НСК» и «Стройтех» подозревают в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).