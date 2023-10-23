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«Для меня последствий никаких не было»: начальник потребрынка мэрии Новосибирска объяснил нарушения в декларациях

Прокуратура внесла мэру представление из-за нарушений антикоррупционного законодательства, найденных у Виталия Витухина

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Ранее мы рассказали, какие доходы у департаментов мэрии Новосибирска

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Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства у начальника департамента мэрии города Новосибирска.

23 октября ведомство сообщило, что Виталий Витухин предоставил недостоверные данные в декларациях имущества, которое находится в его собственности, а также в принадлежащем его супруге. Чиновник прокомментировал ситуацию для НГС.

— Эта ситуация рассматривалась на комиссии месяца два назад. Поясню: в справке о моих счетах банк допустил ошибку (дату открытия одного из них), которая была исправлена. Что касается имущества супруги — мы забыли указать о наличии у нее в собственности машиноместа, — заявил Витухин.

Прокуратура также сообщила о том, что из-за выявленных нарушений мэру Новосибирска Анатолию Локтю внесли преставление, а самого начальника департамента подвергли дисциплинарной ответственности. Последнее сам Витухин отрицает.

— Для меня последствий никаких не было, — сказал чиновник в разговоре с НГС.

Ранее мы рассказали, что Виталий Витухин купил кафе возле своего дома и решил перестроить его в двухэтажный магазин.

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