Подключились в обход сетей: владельцы автомоек украли у «РЭС» электричества почти на 4 миллиона

Собственники жилых домов открыли автомойки на своей территории, но решили не платить за электричество Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Двух собственников автомоечных комплексов подозревают в хищении электроэнергии, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. По данным следствия, бизнесмены подключились к линии электропередач незаконно.



— Собственники жилья, понимая, что причиняют вред собственнику электроэнергии подключились к линии электропередач в обход измерительно-расчетных устройств и пользовались электроэнергией, — сказано в сообщении ведомства.

По данным СК, речь идёт о комплексах в жилых дома на улице Жуковского в Заельцовском районе. О хищении энергии узнали сотрудники АО «РЭС» во время осмотра — у собственников был договор с ресурсоснабжающей компанией.

Ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Возбуждены два уголовных дела по ч. 1, 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику). Областная прокуратура контролирует ход расследования.

В апреле НГС писал, как в Новосибирске нашли сеть незаконных майнинг-ферм — владелец украл энергии почти на 200 млн рублей.