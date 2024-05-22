«Вывозил в безлюдные места». Виталий Манишин признался в убийствах в Алтайском крае — оперативное видео

Виталий Манишин несколько лет назад работал заместителем главы администрации Калманского района Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

Экс-замглавы района в Алтайском крае Виталий Манишин, обвиняемый в серии убийств, показал следователям, как подыскивал жертв и где избавлялся от их тел. Двухминутное видео с признанием мужчины, куда вошли кадры следственного эксперимента, опубликовало СУ СК РФ по Алтайскому краю.



— Я представился, что я человек, который имеет возможность решить вопрос гарантированного, стопроцентного поступления на любой факультет. Я предлагал во всех пяти случаях одно [и то же]. Поэтому я не искал никаких других вариантов, потому что это срабатывало. Ну... очень легко, — говорит 53-летней мужчина на видео, объясняя, как именно ему удавалось наладить контакт с абитуриентками АлтГТУ.



Далее, по его словам, он усаживал девушек в свой автомобиль и выезжал за пределы Барнаула.



— Обвиняемый вывозил жертв в Калманский район, в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела 16-ти и 17-летних потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками, — говорится в сообщении следкома.



Следователи установили, что Виталий Манишин, помимо пяти абитуриенток в 2000 году, убил еще шесть женщин. В сообщении кратко перечисляются жертвы и обстоятельства их убийства: в 1999 году он убил 22-летнюю абитуриентку из Тывы, затем двух женщин 27 и 25 лет, которые пытались трудоустроиться в высшее и среднеспециальное учебные заведения. В 2000 году он убил еще двух женщин: 17-летнюю поступающую в училище и 53-летнюю мать абитуриентки, которой пообещал за 9 000 рублей решить вопрос с поступлением дочери.



11-е убийство, фигурирующее в деле, произошло в 1989 году, в селе Зеленая Дубрава. Жертва — 17-летняя девушка, отказавшая Виталию Манишину в интимной близости. Именно по подозрению в причастности к этому убийству он и был задержан летом 2023 года. Остальные эпизоды и признания в преступлениях появились в процессе расследования.



Сейчас 69 томов по уголовному делу передали в суд Калманского района. Дата первого судебного заседания пока не назначена.

