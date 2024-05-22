НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +14

5 м/c,

ю-з.

 748мм 70%
Подробнее
6 Пробки
USD 90,41
EUR 98,30
Реклама

ТЕМА ДНЯ

16-летнего новосибирца ищут полтора месяца

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Бывший угрожает убить
Что с выпускными
До 500 тысяч на вахте
Врачи о главных проблемах
История красотки-бодибилдера
Такие дома строят в городе
Критика улицы Ленина
НГС в Telegram
Криминал «Вывозил в безлюдные места». Виталий Манишин признался в убийствах в Алтайском крае — оперативное видео

«Вывозил в безлюдные места». Виталий Манишин признался в убийствах в Алтайском крае — оперативное видео

Его обвиняют в 11 преступлениях

3 967
32 комментария
Виталий Манишин несколько лет назад работал заместителем главы администрации Калманского района

Экс-замглавы района в Алтайском крае Виталий Манишин, обвиняемый в серии убийств, показал следователям, как подыскивал жертв и где избавлялся от их тел. Двухминутное видео с признанием мужчины, куда вошли кадры следственного эксперимента, опубликовало СУ СК РФ по Алтайскому краю.

— Я представился, что я человек, который имеет возможность решить вопрос гарантированного, стопроцентного поступления на любой факультет. Я предлагал во всех пяти случаях одно [и то же]. Поэтому я не искал никаких других вариантов, потому что это срабатывало. Ну... очень легко, — говорит 53-летней мужчина на видео, объясняя, как именно ему удавалось наладить контакт с абитуриентками АлтГТУ.

Далее, по его словам, он усаживал девушек в свой автомобиль и выезжал за пределы Барнаула.

— Обвиняемый вывозил жертв в Калманский район, в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела 16-ти и 17-летних потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками, — говорится в сообщении следкома.

Следователи установили, что Виталий Манишин, помимо пяти абитуриенток в 2000 году, убил еще шесть женщин. В сообщении кратко перечисляются жертвы и обстоятельства их убийства: в 1999 году он убил 22-летнюю абитуриентку из Тывы, затем двух женщин 27 и 25 лет, которые пытались трудоустроиться в высшее и среднеспециальное учебные заведения. В 2000 году он убил еще двух женщин: 17-летнюю поступающую в училище и 53-летнюю мать абитуриентки, которой пообещал за 9 000 рублей решить вопрос с поступлением дочери.

11-е убийство, фигурирующее в деле, произошло в 1989 году, в селе Зеленая Дубрава. Жертва — 17-летняя девушка, отказавшая Виталию Манишину в интимной близости. Именно по подозрению в причастности к этому убийству он и был задержан летом 2023 года. Остальные эпизоды и признания в преступлениях появились в процессе расследования.

Сейчас 69 томов по уголовному делу передали в суд Калманского района. Дата первого судебного заседания пока не назначена.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Убийства Серийные убийцы Признание Алтайский край
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Рекомендуем
Знакомства

Александр,  46

Павел ,  47

Серега,  36

Евгений Зорин,  46

Vika,  41

Evgeny,  39

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление