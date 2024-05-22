Дело замглавы района в Алтайском крае дошло до суда — его обвиняют в 11 убийствах женщин, в том числе абитуриенток

Следствие по делу Виталия Манишина велось почти год Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В Алтайском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийствах 11 местных жительниц, совершенных более 30 лет назад. Как сообщила прокуратура Алтайского края, 53-летнего мужчину обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п.«е» ст.102 УК РСФСР) и убийствах двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием (пп.«а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ).



Речь идет о замглаве Калманского района Виталии Манишине. Его задержали летом прошлого года, он признался в убийстве несовершеннолетней девушки в селе Зеленая Дубрава.



— По версии следствия, в сентябре 1989 года обвиняемый, являясь на тот момент студентом вуза, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района, где познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу, — говорится в релизе прокуратуры.



В ходе следствия Виталий Манишин рассказал и о других убийствах, в том числе пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Исчезновение девушек летом 2000 года получило громкую огласку, через год их останки были найдены в области. Убийцу девушек прозвали барнаульским маньяком.



— Следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в городе Барнауле. Убеждал их следовать совместно с ним в автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве. Уголовные дела по фактам безвестного исчезновения потерпевших возбуждались органами прокуратуры региона с 1990 года и соединены в одно производство, как серийные, — отметили в прокуратуре.



Виталий Манишин показал места, где были спрятаны тела жертв, ранее они не были известны правоохранительным органам. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила НГС, что дело будет рассматривать Калманский районный суд, дата первого заседания пока не определена.

