НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

4 м/c,

южн.

 748мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,41
EUR 98,30
Реклама

СРОЧНО

Сотрудницу полиции обвиняют в торговле детьми

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Бывший угрожает убить
Что с выпускными
До 500 тысяч на вахте
Врачи о главных проблемах
История красотки-бодибилдера
Такие дома строят в городе
Критика улицы Ленина
НГС в Telegram
Криминал Дело замглавы района в Алтайском крае дошло до суда — его обвиняют в 11 убийствах женщин, в том числе абитуриенток

Дело замглавы района в Алтайском крае дошло до суда — его обвиняют в 11 убийствах женщин, в том числе абитуриенток

Все убийства произошли в 1999–2000 годах

1 608
17 комментариев
Следствие по делу Виталия Манишина велось почти год

В Алтайском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийствах 11 местных жительниц, совершенных более 30 лет назад. Как сообщила прокуратура Алтайского края, 53-летнего мужчину обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п.«е» ст.102 УК РСФСР) и убийствах двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием (пп.«а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Речь идет о замглаве Калманского района Виталии Манишине. Его задержали летом прошлого года, он признался в убийстве несовершеннолетней девушки в селе Зеленая Дубрава.

— По версии следствия, в сентябре 1989 года обвиняемый, являясь на тот момент студентом вуза, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района, где познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу, — говорится в релизе прокуратуры.

В ходе следствия Виталий Манишин рассказал и о других убийствах, в том числе пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Исчезновение девушек летом 2000 года получило громкую огласку, через год их останки были найдены в области. Убийцу девушек прозвали барнаульским маньяком.

— Следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в городе Барнауле. Убеждал их следовать совместно с ним в автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве. Уголовные дела по фактам безвестного исчезновения потерпевших возбуждались органами прокуратуры региона с 1990 года и соединены в одно производство, как серийные, — отметили в прокуратуре.

Виталий Манишин показал места, где были спрятаны тела жертв, ранее они не были известны правоохранительным органам. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила НГС, что дело будет рассматривать Калманский районный суд, дата первого заседания пока не определена.

Более подробно об убийствах абитуриенток, приехавших поступать в Барнаул, но бесследно исчезнувших из вуза, мы рассказывали в этой статье.

ПО ТЕМЕ
Убийства Суд Следствие Алтайский край
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Рекомендуем
Знакомства

Vika,  41

Evgeny,  39

Макс,  35

Татьяна,  48

Aleksandr,  50

O-Ladnay,  50

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление