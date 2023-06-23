Сибиряк признался в убийстве 34-летней давности: он может быть барнаульским маньяком

В Алтайском крае 52-летний мужчина признался в убийстве
Как раскрыли убийство 1989 года
Недавно аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет (это следователи СК и оперативные сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю) решила вновь изучить материалы дела и провести повторный опрос свидетелей с помощью полиграфа.
— В результате совместных действий следователей СК и сотрудников полиции была установлена причастность к преступлению одного из мужчин, которому на тот момент было
Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Помимо этого, устанавливается его причастность к совершению иных особо тяжких преступлений, произошедших «в прошлые годы».
Манишин может быть барнаульским маньяком
Телеграм-канал «База» утверждает, что следователи задержали мужчину в мае
Виталий Манишин, как говорится в телеграм-канале, во время преступлений работал ветеринаром в районе, где нашли тела убитых, а затем устроился чиновником в администрацию Калманского района. На сайте администрации действительно есть информация о том, что Виталий Манишин был заместителем главы и даже исполнял обязанности главы. Он уволился оттуда в марте 2023 года. Корреспондент НГС позвонил в администрацию, но там обещали прокомментировать ситуацию позже.
В Следственном комитете отказались сообщать информацию о признании бывшего чиновника в убийствах пяти девушек.
НГС рассказывал историю бывшего полицейского, который совершил убийство