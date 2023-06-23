freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 6/10
usd 83.61
eur 91.94
Тема дняХозяева решили усыпить породистого кота
Все новости
Все новости

Сибиряк признался в убийстве 34-летней давности: он может быть барнаульским маньяком

По данным телеграм-каналов, мужчина совершал другие преступления в 2000 году

1 396

Аналитическая группа, занимающаяся расследованием преступлений прошлых лет, смогла выявить причастного к убийству несовершеннолетней. Он уже дал признательные показания

Поделиться

В Алтайском крае 52-летний мужчина признался в убийстве 17-летней девушки в 1989 году. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю, убийство произошло недалеко от села Зеленая Дубрава Родинского района, где отдыхала компания молодых людей вместе с девушкой, которую позже нашли убитой. Мужчина, давший признательные показания, — житель Калманского района. По информации телеграм-каналов, подозреваемый — бывший чиновник местной администрации Виталий Манишин.

Как раскрыли убийство 1989 года

Недавно аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет (это следователи СК и оперативные сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю) решила вновь изучить материалы дела и провести повторный опрос свидетелей с помощью полиграфа.

— В результате совместных действий следователей СК и сотрудников полиции была установлена причастность к преступлению одного из мужчин, которому на тот момент было 19 лет. Он дал признательные показания в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием, и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Помимо этого, устанавливается его причастность к совершению иных особо тяжких преступлений, произошедших «в прошлые годы».

Манишин может быть барнаульским маньяком

Телеграм-канал «База» утверждает, что следователи задержали мужчину в мае 2023-го, и называет его имя — Виталий Манишин. Он, по данным «Базы», дал также признательные показания в убийстве абитуриенток в 2000 году, 21 июня ему было предъявлено обвинение по этим делам. Тогда пропали без вести 5 девушек, позже их останки были найдены в Калманском районе. СМИ окрестили убийцу, которого так и не смогли задержать, барнаульским маньяком.

Виталий Манишин, как говорится в телеграм-канале, во время преступлений работал ветеринаром в районе, где нашли тела убитых, а затем устроился чиновником в администрацию Калманского района. На сайте администрации действительно есть информация о том, что Виталий Манишин был заместителем главы и даже исполнял обязанности главы. Он уволился оттуда в марте 2023 года. Корреспондент НГС позвонил в администрацию, но там обещали прокомментировать ситуацию позже.

В Следственном комитете отказались сообщать информацию о признании бывшего чиновника в убийствах пяти девушек.

НГС рассказывал историю бывшего полицейского, который совершил убийство 19 женщин.

По теме

УбийствоМаньякАбитуриентыСтарое преступлениеСледователи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter