Сибиряк признался в убийстве 34-летней давности: он может быть барнаульским маньяком

Как раскрыли убийство 1989 года

Недавно аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет (это следователи СК и оперативные сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю) решила вновь изучить материалы дела и провести повторный опрос свидетелей с помощью полиграфа.

