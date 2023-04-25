Убивал и разбрасывал руки-ноги по городу: история самого кровожадного маньяка в истории Новосибирска

Новости о том, что в Новосибирске открыта зверская охота на женщин, в скором времени быстро ушли в народ. Всем было ясно, что в городе появился маньяк.

Неуловимый расчленитель

Долгое время дела о найденных женских трупах расследовались отдельно. В 2000 году уголовный розыск поручил своим сотрудникам изучать жертв преступления, и только в 2005 году была создана полноценная следственно-оперативная группа, которая объединила все дела в отдельное производство.

Расследование далось силовикам нелегко. Маньяк оказался на редкость осторожным и аккуратным. Это несмотря на то, что зачастую он выставлял останки своих жертв на всеобщее обозрение. Эксперты-криминалисты изучали всё, что удавалось найти на местах преступлений: предметы одежды и обувь, окурки, пустые пачки из-под сигарет, тряпки, даже пучки сухой травы и образцы грунта. Были и находки посерьезнее: например, неведомая секс-игрушка, изготовленная из деревянной рукоятки, ватного тампона и презерватива, — всё это в крови. Бесполезно.