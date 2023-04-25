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Летопись

Убивал и разбрасывал руки-ноги по городу: история самого кровожадного маньяка в истории Новосибирска

На счету экс-милиционера Евгения Чуплинского 19 жизней

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Евгения Чуплинского называют самым кровожадным маньяком в истории Новосибирска

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Восемь лет назад, в апреле 2016 года, задержали человека, которого позже назовут самым кровожадным маньяком в истории Новосибирска. Евгений Чуплинский — бывший милиционер и предприниматель. Примерный семьянин днем — он менялся ночью, когда как зверь выходил на охоту. На его счету, доказано в суде, 19 растерзанных молодых женщин, которых буквально приходилось собирать по частям, чтобы опознать. Расследование длилось почти 20 лет. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов заново перелистал страницы страшной истории, которая вряд ли когда-нибудь забудется.

Осторожно, некоторые детали дела и фотографии в этом тексте могут шокировать.

«Птицы клюют обезглавленное тело»

Ноябрь 1998 года. Постперестроечное время, лихие 90-е, криминальные разборки. Милицию трупами не удивишь, но одна находка шокировала даже опытных оперативников. На стихийной свалке под Новосибирском в старом холодильнике обнаружили обезглавленный труп женщины, в стороне под листом железа — ее голова. Опознать погибшую никто не смог. В деле она так и осталась безымянной «жертвой № 1».

Через два месяца в разных районах города по отдельности нашли две ступни, кисть, голову, торс одной и той же женщины — 19-летней девушки легкого поведения. Это выяснили по отпечаткам пальцев. Еще через пару месяцев в районе переулка Бугринский выселок найдена женская голова. Жертву не опознали.

Фото из материалов дела

Фото из материалов дела

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Затем перерыв почти на полгода. И снова — у поселка Юный Ленинец местный житель обнаружил женские ступни, руки, торс без груди. Всё это рядом с костровищем с остатками сожженной мужской и женской одежды. Голову найти не удалось. Через месяц в поле рядом с Советским шоссе отец с сыном на грузовике ГАЗ заметили стаю ворон, подъехали ближе, оказалось, что птицы клюют обезглавленное женское тело. Голову с ярко-рыжими волосами нашли метрах в 20 на возвышенности, она была установлена так, будто наблюдала за происходящим вокруг.

Новости о том, что в Новосибирске открыта зверская охота на женщин, в скором времени быстро ушли в народ. Всем было ясно, что в городе появился маньяк.

Неуловимый расчленитель

Долгое время дела о найденных женских трупах расследовались отдельно. В 2000 году уголовный розыск поручил своим сотрудникам изучать жертв преступления, и только в 2005 году была создана полноценная следственно-оперативная группа, которая объединила все дела в отдельное производство.

Расследование далось силовикам нелегко. Маньяк оказался на редкость осторожным и аккуратным. Это несмотря на то, что зачастую он выставлял останки своих жертв на всеобщее обозрение. Эксперты-криминалисты изучали всё, что удавалось найти на местах преступлений: предметы одежды и обувь, окурки, пустые пачки из-под сигарет, тряпки, даже пучки сухой травы и образцы грунта. Были и находки посерьезнее: например, неведомая секс-игрушка, изготовленная из деревянной рукоятки, ватного тампона и презерватива, — всё это в крови. Бесполезно.

Неведомая секс-игрушка в разборе

Неведомая секс-игрушка в разборе

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Не удавалось даже составить примерный портрет злодея. Учитывая, что останки находили на свалках, сначала проверяли бродяг и бомжей. Затем, изучив патологоанатомические отчеты, выяснили, что человек расчленял тела своих жертв мастерски: рубил по суставам, кости были почти не повреждены. Сыщики переключились на мясников, врачей, студентов медицинских колледжей. И среди них зацепки не нашлось.

Надежда блеснула, когда один из трупов нашли в паре десятков метров от ритуального костровища с колышками, на которых красовались языческие символы. Похожие символы были вырезаны ножом на телах нескольких жертв.

Те самые колышки

Те самые колышки

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Но версия сатанистского жертвоприношения своего подтверждения не нашла, а вскоре мертвые женские тела перестали находить. Следователи до сих пор теряются в догадках — то ли маньяк по каким-то причинам перестал убивать, то ли умер или уехал в другой регион, то ли стал прятать останки своих жертв.

Подозреваемые

Однажды две проститутки заявили, что встретили человека, похожего на маньяка. Голосуя на дороге, они сели в машину к пожилому мужчине. Он привез их к себе домой, завел в подвал, где стены были увешаны порнографическими плакатами и фотографиями ночных бабочек. Девушкам удалось сбежать. С их слов силовики составили фоторобот и примерный портрет. Мужчина около 50 лет, славянской внешности, рост 170–177 см, телосложение среднее, в очках, прихрамывает на одну ногу. Ездит на красном «Москвиче» со значком «Инвалид» на стекле. На правом запястье ближе к большому пальцу татуировка в виде пяти точек — популярная арестантская наколка.

По этой ориентировке задерживали 64-летнего учителя ОБЖ Владимира Фисенко, бывшего военного, ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На очной ставке девушка засомневалась. Пенсионера еще год мучали обысками и допросами, а затем исключили из подозреваемых.

По этим фотороботам искали маньяка

По этим фотороботам искали маньяка

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Был еще один таксист. У него оказался телефон без вести пропавшей девушки. Мужчина, который оказался бывшим милиционером, заявил, что мобильник выронили агрессивные клиенты — ему с ними пришлось драться. Когда сыщики выяснили, что, будучи их коллегой, таксист курировал «пьяную дорогу» (на улице Ватутина. — Прим. ред.), откуда пропадали «ночные бабочки», его отвезли в отдел и устроили допрос с пристрастием. Но он из отдела... сбежал. Через день вернулся, но уже с адвокатом. Доказательств его вины не нашлось.

В 2006 году следственная группа приостанавливает расследование в связи с тем, что не может установить подозреваемого. В 2007 году вместе с образованием Следственного комитета делу дают новый ход. Через восемь лет, когда силовики уже широко используют ДНК-исследования, появляется ниточка. В одном случае генетический код с места преступления полностью совпал с генетическим кодом того самого таксиста. При задержании он грозился выпрыгнуть в окно. Звали его Евгений Чуплинский.

Чупа-Чупс

Евгений Чуплинский родился 14 марта 1965 года в Новосибирске. Как он сам признавался журналистам, в школе учился неохотно, с удовольствием проводил время с ровесниками на улице. На уроках чувствовал себя не в своей тарелке, при этом показывал среднюю успеваемость. В школе не пользовался популярностью, но во дворе, говорит, был едва ли не душой компании.

Дома у Чуплинского ситуация обстояла едва ли так же радужно. Уже после задержания он рассказывал судебным медикам, что у него были напряженные отношения с отцом, а мать в тайне водила домой любовников. Экспертам он говорил, что на фоне трудного детства у него развились энурез, тяга к поджогам и начисто исчезла способность к сексуальному воздержанию.

Соседи характеризовали Чуплинского как исключительно положительного человека

Соседи характеризовали Чуплинского как исключительно положительного человека

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Но на общественной жизни эти обстоятельства прямо не сказались. Чуплинский окончил школу, поступил в машиностроительный техникум, записался в комсомол, а когда пришло время, отправился в армию. В 1984 году попал в морскую часть Погранвойск КГБ, где овладел приемами самбо и отличился на службе в боевой, физической и идеологической подготовке. Там же получил прозвище «Чупа-Чупс». После дембеля в 1987 году Чуплинский пошел работать в милицию, быстро дослужился до сержанта, да так в том звании и остался.

В 1998 году, когда был обнаружен первый труп, Чуплинский работает в службе вневедомственной охраны. Его район патрулирования на тот момент — «пьяная дорога»: участок Ватутина от пересечения с Немировича-Данченко до Мира. Экипаж Чуплинского «крышевал» проституток. Он знал всех, все знали его. Первые несколько жертв — его подопечные.

После задержания Чуплинский на видео показал, как совершал убийства

После задержания Чуплинский на видео показал, как совершал убийства

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Силовики объясняли, что маньяк действовал таким образом: он подъезжал на личном автомобиле (ВАЗ-2108) к проституткам, сажал в салон одну из них, вывозил в безлюдное место под предлогом «поразвлечься». После выпитого алкоголя девушка раскрепощалась, а он начинал ее провоцировать на агрессию. Когда конфликт достигал пика, Чуплинский душил жертву самбистским приемом, затем расчленял тело.

Первое убийство он якобы совершил, когда после случайной связи девушка сообщила ему, что у нее венерическое заболевание. Чуплинский не смог сдержать себя в порыве гнева и, как предполагается, получил от процесса удовольствие. Его жертвами становились девушки легкого поведения. На следствии он заявил, что стремился истребить «падших женщин». Эксперты выявили у него психическое заболевание — гомицидоманию — склонность к убийству людей, совмещенную с некросадизмом.

На следствии Чуплинский признал вину в 29 убийствах и подробно рассказал, как, где и с кем расправился.

Не виновен? Почему?

На суде маньяк-милиционер заявил, что оговорил себя под давлением. Он — примерный семьянин, у него молодая жена, ребенок. По его словам, членам его семьи силовики обещали испортить жизнь, если он не признается. Чуплинский уверял, что ему приносили материалы дела, он делал конспект, заучивал и потом рассказывал о преступлениях на видео. Параллельно он готовил аргументы в свою защиту.

Чуплинский не отрицал, что в одном случае его генетический след остался на теле убитой женщины. По его словам, потому что за день до ее убийства у них была интимная связь. В остальных случаях его следов нет.

Он также указывал на то, что некоторых женщин преступник удерживал до полугода, кое-где на телах были найдены следы куриного помета и перья. Следователи полагали, что маньяк мог удерживать жертв в своем гараже, в котором разыскная собака при обыске однажды среагировала на кровь. Но Чуплинский объяснил, что разделывал в гараже свиное мясо, а служебная собака, мол, одинаково реагирует на свиную кровь и на человеческую.

Евгений Чуплинский уверяет, что не виновен

Евгений Чуплинский уверяет, что не виновен

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Также он указывал на то, что на местах, где были обнаружены тела, не было крови после предполагаемого расчленения; а если полагать, что маньяк расчленял тела в специальном логове, то его так и не нашли.

Наконец, почему маньяк перестал убивать? На стадии следствия Чуплинский заявил, что тело своей очередной жертвы хотел утопить в реке и сам чуть не утонул. Якобы он настолько перепугался, что в итоге отказался от охоты на женщин. Чуплинский признавал, что версия бредовая — по его словам, потому что он не виновен. По мнению сыщиков, он не переставал убивать, а просто тщательнее прятал останки своих жертв.

В марте 2018 года Чуплинского признали виновным в 19 убийствах. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Экс-милиционер подал апелляцию. Было назначено новое рассмотрение дела. Через полгода новое решение — снова пожизненное. Он отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин».

В феврале 2023 года жительниц ОбьГЭСа напугали сообщения о маньяке, который якобы «хватает девочек и затаскивает в машину». Полиция проводит проверку.

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