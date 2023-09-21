В деле барнаульского маньяка появились новые жертвы — к пяти убитым женщинам добавились еще четыре

В июне Следственный комитет по Алтайскому краю опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что был задержан 52-летний мужчина, признавшийся в убийстве 17-летней девушки в 1989 году. В рамках расследования этого старого дела, как говорилось в релизе, устанавливалась причастность обвиняемого к совершению и других особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы. Личность мужчины, признавшегося в убийствах, не раскрывалась, однако телеграм-канал Baza сообщил, что им оказался Виталий Манишин — бывший замглавы администрации Калманского района. В годы совершения преступлений он работал ветеринарным врачом, позже возглавлял Шадринский сельсовет.

