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СрочноВ деле барнаульского маньяка возникли новые жертвы
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В деле барнаульского маньяка появились новые жертвы — к пяти убитым женщинам добавились еще четыре

Возраст убитых — от 17 до 54 лет

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Новые эпизоды, появившиеся в деле барнаульского маньяка, связаны с убийствами четырех женщин, одна из которых была несовершеннолетней

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В Алтайском крае продолжается расследование громкой серии убийств абитуриенток, совершенных в 2000 году, — в деле появились четыре новых эпизода.

Как утверждает телеграм-канал SHOT, речь идет об убийствах в период с июня 1999 по июль 2000 года. Возраст погибших от рук убийцы — 17, 21, 26 и 54 года.

В июне Следственный комитет по Алтайскому краю опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что был задержан 52-летний мужчина, признавшийся в убийстве 17-летней девушки в 1989 году. В рамках расследования этого старого дела, как говорилось в релизе, устанавливалась причастность обвиняемого к совершению и других особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы. Личность мужчины, признавшегося в убийствах, не раскрывалась, однако телеграм-канал Baza сообщил, что им оказался Виталий Манишин — бывший замглавы администрации Калманского района. В годы совершения преступлений он работал ветеринарным врачом, позже возглавлял Шадринский сельсовет.

Виталий Манишин, как утверждала Baza, признался затем в убийстве пяти абитуриенток. Тогда летом пропали пять девушек, приехавших подавать документы в АлтГТУ.

Алтайские следователи не распространяют новой информации о деле.

— Мы не комментируем данное уголовное дело. Пока ведется расследование, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

НГС подробно рассказывал о расследовании убийств девушек, чьи останки нашли в течение двух лет после пропажи недалеко от деревни Бураново. Мы поговорили со следователями, которые объяснили, почему по горячим следам убийца так и не был найден.

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