Дело кровавого Ректора. Как в Сибири искали убийцу абитуриенток — спустя 20 лет у следователей появился подозреваемый

В 2000 году Барнаул гудел от серии исчезновений абитуриенток и студенток — одна за другой пропадали девушки, которые поступали в АлтГТУ и приходили туда за документами. Их останки начали находить спустя некоторое время в окрестностях села Бураново Алтайского края, но преступника задержать так и не удавалось. В громком деле, которое уже успело обрасти слухами и превратилось в нечто вроде городской байки, через 20 лет случился поворот — следователи задержали возможного подозреваемого. Корреспондент НГС пообщался со следователями по делу Барнаульского маньяка и рассказывает, что известно о том, кто может быть причастен к убийствам девушек.
Убийства, которые не хотели объединять в серию
Летом 2000 года
Спустя два месяца останки Анжелы Бурдаковой обнаружат в Калманском районе, в лесном массиве, в месте, которое жители ближайших сел называют «Крысы-мыши».
Анжела — четвертая из пяти пропавших, а затем убитых девушек, поступавших в то лето в АлтГТУ. Их убийцу СМИ прозовут Ректором и Репетитором, поскольку в первую очередь подозревали сотрудников вуза. По горячим следам поймать его не удалось.
Серия пропаж абитуриенток технического вуза началась еще в июне 2000 года: первой в июне пропала Юлия Техтиекова, а спустя месяц Лилиана Вознюк — жительница Туркменистана, приехавшая поступать в Барнаул. Затем исчезновения девушек стали случаться чаще: 1 августа пропала Ольга Шмакова (приехала в вуз, чтобы узнать результаты экзаменов), ровно через неделю — Анжела Бурдакова, а еще через неделю, 15 августа, — жительница Бийска Ксения Киргизова.
Последняя девушка уже училась в вузе и даже начала отрабатывать практику. В тот день она встретилась со своей подругой у главного корпуса, а затем пошла в деканат, чтобы узнать о возможности перевестись с платного обучения на бесплатное.
Барнаул охватил ужас. В самом АлтГТУ, который отличался запутанной системой коридоров и имел 54 запасных выхода, усилили охрану еще после второй пропажи, но это не помогло — девушки-абитуриентки продолжали пропадать.
— Суть в том, что девочки пропали не на дискотеке ночью, не на лавочке в парке. Они пропали в вузе в утреннее время. И у каждой было важное дело: одной надо было оформить какие-то документы, другая пришла бланк заполнить, еще одна приехала решать вопрос с переводом с платного на бесплатное обучение, — объясняет бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Барнаула Владимир Ануфриев. — Очевидно было, что никто из этих девочек не мог познакомиться в вузе с парнем ради знакомства и времяпрепровождения.
Серию исчезновений девушек, несмотря на одинаковые возраст и место пропажи, на тот момент не стали объединять в одно уголовное дело. Как писал «Московский комсомолец», занимавший тогда должность начальника ГУВД Барнаула Николай Турбовец объяснял это тем, что других объединяющих факторов между девушками не было.
— Серия из чего-то вырисовывается, — сообщил Николай Турбовец в разговоре с НГС. — Когда пропала первая девушка, мы разговаривали тогда с прокуратурой по поводу возбуждения уголовного дела, и прокуратура сказала: «Давайте подождем, посмотрим». Были определенные моменты, исходя из которых можно было подумать, что она поругалась с отцом и ушла. Но после того, как вторая девушка пропала, мы поставили жестко вопрос, и было возбуждено уголовное дело. И в рамках этого дела мы начали работать, создали оперативно-следственную группу.
Тем временем в СМИ обсуждали вариант нежелания главы города поднимать шум перед празднованием дня Барнаула, поэтому расследование загадочной пропажи абитуриенток буксовало. Толчок к активным действиям милиции дал отец последней пропавшей девушки — Владимир Киргизов, известный предприниматель из Бийска. Как говорит Николай Турбовец, это по его инициативе небольшой Барнаул наводнили представители СМИ из разных городов:
— Я его, в принципе, прекрасно понимаю и поддерживаю — он поднял большой шум и привлек внимание прессы. Тогда больше 60 корреспондентов разных изданий съехались в Барнаул и требовали найти преступника. Абсолютно справедливо, я считаю, требовали. Это в определенном смысле взбадривало нас.
На этом, по словам Николая Турбовца, участие инициативного отца в деле заканчивалось. Хотя в газетах тех лет можно найти упоминание о том, что именно Владимир Киргизов предоставлял «своих людей» для помощи милиции, чтобы осматривать машины на выезде из города, а также совместно с другими родителями напечатал ориентировки с портретами девочек, которыми был обклеен Барнаул.
Так прошел конец августа. А в начале сентября в деле появилась серьезная зацепка: недалеко от поселка Южного нашли пакет с вещами Ксении Киргизовой. Они были аккуратно порваны на лоскуты по швам. Там же, в пакете, обнаружили блокнот Ксении и схему вуза.
Поселок Южный находится в границах муниципального образования Барнаул. Он упирается в ленточный бор, в двух километрах от которого располагается Южное кладбище. Прочесывание территории, где нашли вещи абитуриентки, привело оперативников на кладбище, а там они обнаружили пять свежих могил — они оказались пустыми.
Через месяц стало известно о других страшных находках. Местные жители наткнулись на останки в районе села Бураново — в 20 километрах от Южного.
Как прочесывали лес и искали останки
Николай Турбовец не помнит, откуда пришла информация об останках, найденных в лесном околке у села. Возможно, дело в тщательной работе оперативников. Вот как описывает это Владимир Ануфриев:
— Мы занимались масштабным прочесыванием территории. Было задействовано несколько сот сотрудников: мы собирались на стадионе, строились и организованно выезжали. У нас была карта местности, и мы весь пригород Барнаула прочесали. Нашли много трупов давних, которые лежали в оврагах, какие-то останки, кости, одежду. И да, мы нашли всех пропавших девушек. Некоторые были объедены животными, поэтому проводили геномные экспертизы. Очевидно, что смерть была насильственной, но тела были в таком состоянии… Грубо говоря, по нескольким девушкам мы нашли лишь скелетированные останки.
Жительница села Бураново Людмила (имя изменено по ее просьбе) говорит, что на останки в то время могли наткнутся грибники. Хотя кто именно из них — до сих пор в самом селе неизвестно.
— Мне на тот момент было 20 лет. Околков у нас в окрестностях села очень много. Я помню, как было страшно и вообще не по себе от того, что нашли останки. Милиции было много, говорили даже, что солдатиков привлекали, чтобы они там всё смотрели, — вспоминает она. — Туда если ходят обычно, то за ягодами или грибами, ну траву, бывает, косят. Так специально никто не ходил, это место возле трассы — максимум машина остановится, чтобы водитель нужду справил.
Первой тогда была найдена Анжела Бурдакова, за ней — Ксения Киргизова. Принадлежность останков помогала устанавливать генная экспертиза, о которой упоминает Владимир Ануфриев, — ее проводили с привлечением краевых и московских специалистов.
Как писало в разгар поисков «Городское объединение рекламистов» со ссылкой на начальника уголовного розыска УВД Барнаула Сергея Мелядина, который руководил поисковыми мероприятиями около трассы Барнаул — Рубцовск, обеих девушек умертвили в каком-то другом месте. Их обнаженные тела были привезены в околок, чтобы замести следы, а потом тела нашли звери. Точную причину и обстоятельства смерти тогда не сообщали — неизвестна она и сейчас, спустя 20 лет.
Родители найденных девушек, как отмечало издание, не спешили признавать, что найденные останки — это действительно их дочери. До последнего момента они цеплялись за надежду, что оперативники нашли чьи-то другие скелеты, а Анжела и Ксения живы.
Поиски в околке и изучение территории Калманского района принесли неожиданный результат: в оврагах обнаружили останки других женщин, пропавших до и во время серии исчезновений абитуриенток. Это оказались мамы студенток других вузов, которые исчезли почти одновременно с пятью абитуриентками АлтГТУ, летом 2000 года. Они приезжали в Барнаул, чтобы навестить дочерей, но домой не вернулись. Там же были найдены останки студентки из Тувы, которая пропала еще в 1999 году. В 2001 году здесь наконец обнаружили Ольгу Шмакову и Юлию Техтиекову, а в 2002 году — Лилиану Вознюк.
Первый подозреваемый
— Мы искали взрослого человека. Кто к ним мог подойти в вузе? Это либо сотрудник полиции, по нашей версии, либо сотрудник вуза, который обещал им помощь в решении их насущных проблем, — объясняет Владимир Ануфриев.
Одновременно с поисками в лесу следователи искали преступника, но зацепок почти не было.
— Кандидатов было несколько. Стопроцентного портрета не было, поскольку в то время свидетельской базы не было. Составлять портрет с кого? Не с кого, — объяснил Николай Турбовец.
— Потом начали появляться лица, которые, так скажем, знакомились, представлялись деканами, заведующими кафедрами и так далее. Ну им просто хотелось познакомиться с девчонками. И таких человек, не вспомню сейчас точную цифру, набиралось очень много. Все просеивались, проверяли их алиби, — отмечает он.
Одним из тех, на кого пало подозрение, стал торговец одеждой на местном рынке Александр Анисимов —
В октябре 2000 года Анисимова арестовали, а дома у него нашли несколько топоров и другое оружие. Мужчина заявлял, что со студентками не знакомился, но затем на него указали еще несколько учащихся в АлтГТУ. К тому же не в пользу задержанного говорило и его криминальное прошлое — ранее он отбывал наказание за кражи и попытку хулиганства. Вскоре Анисимов сознался в убийствах и даже пообещал показать, куда выбросил золотые сережки одной из девушек. Следственный эксперимент завершился трагедией: мужчина, отстегнутый от правоохранителя, который сопровождал его во время следственных действий, выпал с 9-го этажа.
Как упоминает «Городское объединение рекламистов», в это же время курированием дела занялся московский генерал Владимир Колесников, который за несколько дней до задержания Александра Анисимова заявил, что со дня на день назовет имя преступника.
Масштабное расследование серии убийств абитуриенток помогло пролить свет на другие преступления в Алтайском крае и в Сибири. По словам Николая Турбовца, изучая местность, оперативники наткнулись на останки, не имеющие отношения к исчезнувшим абитуриенткам:
— Была еще одна серия убийств, мы тогда подумали, что, может быть, это он. Тогда мы нашли в районе Научного городка в мешке расчлененный труп женщины, под мостом тоже нашли труп — там вода спала, и так обнаружили, потом было двойное убийство — две девочки семнадцатилетних, тоже расчлененные. Тогда эту серию мы раскрыли.
Николай Турбовец не помнит имени и фамилии пойманного убийцы, поскольку после 2001 года уехал работать в другой город. Но, вероятно, речь идет о серийном насильнике и убийце Александре Павленко — он был старшим сержантом милиции, а затем водителем медвытрезвителя. На его счету несколько убийств: вначале его осудили на 24 года лишения свободы за четыре убийства женщин, затем приговор был отменен и по части обвинений его оправдали. В итоге срок сократили до 13 лет, Александр Павленко вышел на свободу и сегодня живет в Барнауле.
Несмотря на подвижки в расследовании других дел, резонансное дело об исчезновении и убийствах пяти абитуриенток словно замерло. Улик, чтобы обвинить в этой серии преступлений уже погибшего к тому моменту Александра Анисимова, явно не хватало. Со слов Николая Турбовца, он и сам сомневался в причастности предпринимателя к убийствам, называя это шестым чувством.
Через 20 лет
Дело пяти абитуриенток было приостановлено. Во время активной фазы расследования оперативники и следователи, как вспоминает Николай Турбовец, отрабатывали самые разные версии. Например, о похищении и продаже девушек в сексуальное рабство или вовлечении их в секту.
— Не все преступления раскрываются — со стороны прожитых и отработанных дел могу уже судить. Может быть, что-то мы не доделали. Сбило с толку немножко — если это так — происшествие с Анисимовым. Но версий было достаточно много, и людей, в отношении которых проводилась проверка, тоже было достаточно много. На Алтае тогда не было такого рода зафиксированных серийных преступлений, ну не сталкивались мы тогда ни с чем подобным. Шишки набивали сами себе, — объясняет он.
Долгие 20 лет о деле Барнаульского маньяка не было слышно. Пока летом 2023 года следственное управление СК РФ по Алтайскому краю не сообщило о подвижках в убийстве девушки в 1989 году. На первый взгляд, никакого отношения это убийство к барнаульской серии иметь не могло: тогда, примерно 34 года назад, в окрестностях села Зеленая Дубрава (Родинский район Алтайского края) нашли тело
— Долгое время убийство оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях была опрошена компания молодых людей, с которыми погибшую видели в последний раз. Спустя более 30 лет следователи СК и оперативные сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Алтайскому краю в составе аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет вновь вернулись к изучению материалов данного уголовного дела и решили провести дополнительные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе путем повторного опроса свидетелей, каждый из которых прошел полиграфное исследование, — сообщила пресс-служба ведомства. — В результате совместных действий следователей СК и сотрудников полиции была установлена причастность к преступлению одного из мужчин. Он дал признательные показания в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием, и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем.
Телеграм-канал Baza писал, что задержанный по этому делу и есть тот самый Барнаульский маньяк. В Следственном комитете это никак не комментировали, но даже в релизе обращает на себя внимание строчка: «В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы».
Николай Турбовец признается, что до сих пор держит связь со следователями по этому делу, с которыми работал в Барнауле. По его данным, мужчина действительно признался:
— Насколько я знаю, ему предъявили обвинение, а значит, в деле есть серьезные доказательства. Человек не может в себе всё держать, особенно когда дело касается серьезных преступлений. Рано или поздно ситуация даст о себе знать.
Владимир Ануфриев заявил, что ничего не знает о личности нынешнего обвиняемого, но вспоминает, что в те годы важным критерием при поиске подозреваемых было знание особенностей строения здания АлтГТУ.
— Тут важно понимать, как он попадал в политехнический вуз.
— Там могли находиться либо преподаватели, либо учащиеся, либо сотрудники правоохранительных органов. Так что мне интересен ответ на этот вопрос. Если подозреваемый на допросе эти обстоятельства объясняет и говорит, как он знакомился с девушками... Значит, это персонаж очень интересный для следователя, — рассуждает бывший следователь.
Baza назвала имя задержанного мужчины — это бывший заместитель главы администрации Калманского района Виталий Манишин. В годы пропажи абитуриенток мужчина работал ветеринаром в районе. Сам он родился в селе Зеленая Дубрава, но затем переехал в Шадрино — село на 600 человек в 7 километрах от Бураново, где и нашли останки девушек. Какое-то время он возглавлял Шадринский сельсовет, а затем перешел на работу в администрацию, где даже какое-то время исполнял обязанности главы.
Как рассказывает на условиях анонимности одна из сотрудниц администрации, успевшая поработать с Манишиным, он никак не привлекал к себе внимания:
— Вполне нормальный, адекватный мужчина, ничего странного, по крайней мере, я не замечала, да и близко с ним не общалась.
Из тех, кто часто и много общался по работе с Виталием Манишиным, была, по ее словам, нынешняя глава района Ольга Чернолуцкая.
— Он уволился 9 марта 2023 года, главой района я была назначена 21 марта. Как коллеги мы, конечно, пересекались, но я не буду ничего комментировать, — заявила Ольга Чернолуцкая.
В деревне Шадрино, где и проживает Виталий Манишин, тоже воздерживаются от разговоров о задержанном бывшем чиновнике. Его арест воспринимают скорее негативно: в районных пабликах звучат комментарии о том, что мужчина был задержан, чтобы «навесить на него глухарь», и сомневаются в том, что пусть и громкое, но уже забытое дело могло быть интересно следователям.
Владимир Ануфриев и Николай Турбовец объясняют, что это стандартная практика — изучать преступления прошлых лет и проводить следственные действия. Более того, во всех регионах России имеются целые отделы, специализирующиеся на старых преступлениях.
— Я знала Манишина, хоть и не близко. Бывало, что по работе общалась. В Бураново он бывал регулярно, — рассказывает Людмила из соседнего села. — Знаю, что он занимался фермерским хозяйством, скотину разводил. Думаю, человек этот непростой — не каждый решится иметь такое хозяйство. Силы для этого нужны.
По ее словам, Манишин был в браке, но развелся. У него есть двое собственных детей. В последнее время он жил с женщиной, у которой также есть двое взрослых детей.
Корреспондент НГС попытался связаться с родственниками Виталия Манишина, но те на сообщения не ответили. По данным издания «Толк», члены семьи пребывают в шоке от случившегося и называют его «примерным семьянином».
Следственное управление до сих пор не комментирует возможную причастность Виталия Манишина к серии преступлений в 2000 году.
Еще один пример длительного расследования — дело новосибирского маньяка Евгения Чуплинского. На его счету, доказано в суде, 19 растерзанных молодых женщин, которых буквально приходилось собирать по частям, чтобы опознать.