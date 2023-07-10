Дело кровавого Ректора. Как в Сибири искали убийцу абитуриенток — спустя 20 лет у следователей появился подозреваемый

Через 20 лет

Дело пяти абитуриенток было приостановлено. Во время активной фазы расследования оперативники и следователи, как вспоминает Николай Турбовец, отрабатывали самые разные версии. Например, о похищении и продаже девушек в сексуальное рабство или вовлечении их в секту.



— Не все преступления раскрываются — со стороны прожитых и отработанных дел могу уже судить. Может быть, что-то мы не доделали. Сбило с толку немножко — если это так — происшествие с Анисимовым. Но версий было достаточно много, и людей, в отношении которых проводилась проверка, тоже было достаточно много. На Алтае тогда не было такого рода зафиксированных серийных преступлений, ну не сталкивались мы тогда ни с чем подобным. Шишки набивали сами себе, — объясняет он.

