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Дошло до суда дело скандального пансионата

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Криминал До суда в Новосибирске дошло дело скандального пансионата «Ремели» — в чем обвинили управляющую

До суда в Новосибирске дошло дело скандального пансионата «Ремели» — в чем обвинили управляющую

Ранее сообщалось, что после избиения в учреждении погиб его постоялец

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Ранее бывшие сотрудники пансионата рассказали, что стариков толком не кормят, зачастую они предоставлены сами себе. Также они показали НГС фотографии обстановки внутри

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении управляющей пансионатом для пожилых людей «Ремели» на улице Инской. Елене Наумовой инкриминируется выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК).

— По версии следствия, обвиняемая управляла филиалом пансионата, помещение которого не отвечало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, право граждан на получение медицинской помощи в нем не соблюдалось. Ранее прокурорской проверкой в пансионате выявлены нарушения законодательства, по иску прокурора его деятельность прекращена до устранения нарушений, все постояльцы переведены в государственные социальные учреждения города и области, — сообщили НГС в прокуратуру Новосибирской области.

В июне 2023 года НГС рассказал о том, как в «Ремели» избили ветерана ВОВ Ивана Ларионова. В конце июня мужчина скончался в больнице. НГС узнал, кто устроил «сеть пансионатов европейского типа» и как именно обманывают родственников пожилых сибиряков.

Ранее стало известно, что семье погибшего постояльца другого пансионата под Новосибирском выплатят 2,6 млн. В его смерти обвинили медсестру и директора.

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