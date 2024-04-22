До суда в Новосибирске дошло дело скандального пансионата «Ремели» — в чем обвинили управляющую

Ранее бывшие сотрудники пансионата рассказали, что стариков толком не кормят, зачастую они предоставлены сами себе. Также они показали НГС фотографии обстановки внутри Источник: Виктор Бобровников











Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении управляющей пансионатом для пожилых людей «Ремели» на улице Инской. Елене Наумовой инкриминируется выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК).



— По версии следствия, обвиняемая управляла филиалом пансионата, помещение которого не отвечало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, право граждан на получение медицинской помощи в нем не соблюдалось. Ранее прокурорской проверкой в пансионате выявлены нарушения законодательства, по иску прокурора его деятельность прекращена до устранения нарушений, все постояльцы переведены в государственные социальные учреждения города и области, — сообщили НГС в прокуратуру Новосибирской области.



В июне 2023 года НГС рассказал о том, как в «Ремели» избили ветерана ВОВ Ивана Ларионова. В конце июня мужчина скончался в больнице. НГС узнал, кто устроил «сеть пансионатов европейского типа» и как именно обманывают родственников пожилых сибиряков.

