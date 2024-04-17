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Криминал На это ушел почти год: в Новосибирском районе возбудили уголовное дело из-за убийства собаки

На это ушел почти год: в Новосибирском районе возбудили уголовное дело из-за убийства собаки

Мужчина в упор выстрелил в пса Беляша

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Беляш был бездомной собакой

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по поводу убийства пса Беляша, которое произошло в мае 2023 года. Об этом рассказали защитники прав животных в группе «Егоров и Партнеры» во Вконтакте. Волонтеры добивались возбуждения дела 11 месяцев.

После того как стало известно, что мужчина в поселке Двуречье в упор выстрелил в бездомную собаку, местные жители начали писать заявление о жестоком обращении. Новосибирские волонтеры из «Егоровы и Партнеры» также написали депутату, который сделал запрос в прокуратуру. В апреле этого года стало известно, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («жестокое обращение с животными»).

— Кроме того, сегодня позвонил дознаватель и пригласил на допрос в качестве свидетеля волонтера, который активно принимал участие в событиях сразу после убийства и благодаря его активности тело собаки вообще нашли и изъяли, — пишут зоозащитники.

Основатель проекта «Егоров и Партнеры» Сергей Егоров уточнил, что сейчас ведется дознание по этому делу. Как вспоминает юрист, их проект начал заниматься делом в июне прошлого года. Сначала возникли проблемы, что труп собаки не изымали и не отправляли на экспертизу.

— Мы их заставили это сделать. Труп был направление для проведения экспертизы в управление ветеринарии 06 июня 2023 года. Мы этот момент отследили и проконтролировали. Так как экспертиза была не готова по материалу проверки несколько раз выносили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В начале марта 2024 года мы выяснили, что ветеринары получили труп, положили в морозилку и ничего с ним не делали, — рассказал Сергей Егоров.

По словам юриста, сотрудники МВД не заключили договор с ветеринарами и не оплатили им работу.

Волонтеры приложили скриншот ответа прокуратуры Новосибирской области, в котором сообщается, что прокурор взял дело на контроль.

— В связи с длительностью проводимой проверки и непринятием итогового процессуального решения органами прокуратуры начальнику МО МВД России «Новосибирский» 28 марта 2024 вынесено представление, — написано в документе.

В пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области подтвердили, что дело возбуждено. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

В марте в Искитимский районный суд поступило дело о жестоком обращении с животными. Новосибирца обвиняют в убийстве кошки друга.

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Новосибирск Прокуратура Жестокое обращение Собака
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