Нанес удары руками и ногами: новосибирца обвиняют в убийстве кошки друга

В Искитимский районный суд поступило дело о жестоком обращении с животными. Как сообщается на сайте суда, Александра Деманова обвиняют в убийстве кошки по кличке «Дыма».
— Следствие считает, что обвиняемый, находясь в гостях у своего собутыльника после совместного распития алкогольных напитков, убил его кошку, — сообщили в Управлении судами Новосибирской области.
По версии следствия, житель Искитимского района будучи в состоянии алкогольного опьянения при этом осознавал, что может убить животное и действовал умышленно. Обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами по телу кошки. Ударов было не менее двух. В результате действия Александра Деманова Дыма погибла на месте от полученных травм.
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель. Ему грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Помимо этого Александру Деманову предъявили обвинение по пункту «в», части 2, статьи 158 УК РФ — кража. По этой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
— Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитил лежащие на столе в комнате два мобильных телефона, принадлежащих потерпевшей и в продолжение своего преступного умысла, Деманов, пройдя в коридор квартиры, обнаружив в кармане женской шубы, висящей на вешалке, денежные средства в сумме 5 000 рублей одной купюрой, принадлежащие потерпевшей, тайно их похитил, — рассказали на сайте суда.
С похищенными вещами Александр Деманов скрылся с места преступления и распорядился ими по своему усмотрению. Ущерб потерпевшей составил 17900 рублей. Судебное заседание назначено на 10 апреля.
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