Нанес удары руками и ногами: новосибирца обвиняют в убийстве кошки друга

В Искитимский районный суд поступило дело о жестоком обращении с животными. Как сообщается на сайте суда, Александра Деманова обвиняют в убийстве кошки по кличке «Дыма».



— Следствие считает, что обвиняемый, находясь в гостях у своего собутыльника после совместного распития алкогольных напитков, убил его кошку, — сообщили в Управлении судами Новосибирской области.