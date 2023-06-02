В поселке под Новосибирском мужчина в упор застрелил собаку — на место убийства сбежались дети

Помощник фермера в поселке Двуречье Новосибирской области застрелил пса по кличке Беляш, которого любили и подкармливали местные жители. На место убийства сбежались дети, от которых в поселке и узнали о произошедшем.
— Это был ласковый бездомный пес, которого любили все ребятишки и подкармливали жители поселка. Около 19:00
Через полчаса на место казни сбежалась детвора, сняв фотографии и видео.
— Как я поняла, мужчина выстрелил в упор из дробовика в голову Беляшу. После того как местные жители начали негодовать, помощник фермера вернулся и похоронил собаку. На это его натолкнули угрозы обращения в полицию, — добавила собеседница НГС. — Но завтра,
Ранее в Новосибирске шумная компания застрелила шарпея, катаясь на квадроциклах.