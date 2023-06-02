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В поселке под Новосибирском мужчина в упор застрелил собаку — на место убийства сбежались дети

Пес по кличке Беляш хозяина не имел, его подкармливали жители Двуречья и любили дети

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Оригинальное фото было сделано ребенком. Мы не показываем развороченное от выстрела в упор тело по этическим соображениям

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Помощник фермера в поселке Двуречье Новосибирской области застрелил пса по кличке Беляш, которого любили и подкармливали местные жители. На место убийства сбежались дети, от которых в поселке и узнали о произошедшем.

— Это был ласковый бездомный пес, которого любили все ребятишки и подкармливали жители поселка. Около 19:00 30 мая помощник местного фермера нацепил на собаку веревку и повел на окраину Двуречья, тот не сопротивлялся. Вскоре раздался выстрел, труп убийца скинул ногой в овраг, — рассказала НГС жительница Двуречья на условиях анонимности.

Через полчаса на место казни сбежалась детвора, сняв фотографии и видео.

— Как я поняла, мужчина выстрелил в упор из дробовика в голову Беляшу. После того как местные жители начали негодовать, помощник фермера вернулся и похоронил собаку. На это его натолкнули угрозы обращения в полицию, — добавила собеседница НГС. — Но завтра, 3 июня, мы всё равно подадим заявление о жестоком обращении с животным, хотим, чтобы его наказали.

Ранее в Новосибирске шумная компания застрелила шарпея, катаясь на квадроциклах.

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