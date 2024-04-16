НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

ясная погода, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

с-в.

 757мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,59
EUR 99,79
Реклама

СРОЧНО

Что известно о 50-миллионной афере со светофорами

Выдвижение на Народную премию
Новый поворот в деле Линейной
Кандидаты в шорт-лист премии
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Врачи — об изнанке работы
НГС в Telegram
Криминал подробности Сыроеда Максима Лютого отправили в колонию на 8 лет — он заморил голодом сына

Сыроеда Максима Лютого отправили в колонию на 8 лет — он заморил голодом сына

Ребенок прожил 26 дней

2 365
11 комментариев
Максима Лютого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка

16 апреля суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным по уголовным статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Следствие сообщало, что Максим Лютый пытался перевести новорожденного сына на диету, при которой люди «питаются солнцем». 8 марта прошлого года младенец умер — он прожил всего 26 дней. Сторона обвинения во время заседания заявила, что перед смертью ребёнок весил всего 1,6 кг.

Как сообщалось ранее, малыш родился у сожительницы Максима Лютого в феврале прошлого года. Роды прошли дома, новорожденного не регистрировали и не показывали медикам. По данным следствия, ребенок длительное время не получал пищу, из-за этого его состояние ухудшилось. 8 марта родители решили показать младенца врачам, но к моменту прибытия в больницу он уже был мертв.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, во время заседания суда Лютый обращал внимание на то, что следить за младенцем должна была его мама, ведь он в тот момент работал и зарабатывал. Мать ребенка ранее приговорили к двум годам исправительных работ, по версии следствия, блогер запрещал ей кормить малыша. Историю Максима Лютого ранее подробно рассказывал портал 93.RU.

ПО ТЕМЕ
Сыроедение Блогер-сыроед Краснодарский край Сочи Суд Криминал
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Рекомендуем
Знакомства

Виктория,  47

ЕЛЕНА,  45

Ната,  49

Denis,  31

Viktor,  27

Стас,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление