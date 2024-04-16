Сыроеда Максима Лютого отправили в колонию на 8 лет — он заморил голодом сына

16 апреля суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным по уголовным статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Следствие сообщало, что Максим Лютый пытался перевести новорожденного сына на диету, при которой люди «питаются солнцем». 8 марта прошлого года младенец умер — он прожил всего 26 дней. Сторона обвинения во время заседания заявила, что перед смертью ребёнок весил всего 1,6 кг.

