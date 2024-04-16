Сыроеда Максима Лютого отправили в колонию на 8 лет — он заморил голодом сына

16 апреля суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным по уголовным статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Следствие сообщало, что Максим Лютый пытался перевести новорожденного сына на диету, при которой люди «питаются солнцем». 8 марта прошлого года младенец умер — он прожил всего 26 дней. Сторона обвинения во время заседания заявила, что перед смертью ребёнок весил всего 1,6 кг.
Как сообщалось ранее, малыш родился у сожительницы Максима Лютого в феврале прошлого года. Роды прошли дома, новорожденного не регистрировали и не показывали медикам. По данным следствия, ребенок длительное время не получал пищу, из-за этого его состояние ухудшилось. 8 марта родители решили показать младенца врачам, но к моменту прибытия в больницу он уже был мертв.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, во время заседания суда Лютый обращал внимание на то, что следить за младенцем должна была его мама, ведь он в тот момент работал и зарабатывал. Мать ребенка ранее приговорили к двум годам исправительных работ, по версии следствия, блогер запрещал ей кормить малыша. Историю Максима Лютого ранее подробно рассказывал портал 93.RU.