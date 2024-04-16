Тела искали пять лет. Как сатанисты из Москвы расчленяли и ели своих друзей

В Московской области провозгласили приговор сатанистам, которые расчленили своих жертв Источник: Ольга Варг / Vk.com, Mash на Мойке, Следком / T.me











Лето 2016 года. Лето, когда родители москвички Виктории Зайцевой и петербуржца Платона Степанова увидят своих детей в последний раз. Их изуродованные тела найдут во время следственных действий. Через 5 лет. А всё это время ориентировки девушки с большими глазами и парня со светлыми волосами висят на автобусных остановках, вокзалах и площадях с призывом: «Помогите найти человека».

Опытные следаки и волонтеры всё это время рыщут по Москве и области, Санкт-Петербургу и даже Карелии. Это только потом выяснится, что жестокие убийцы — ребята из специфичного «кружка по интересам». Они так любили Сатану, что во имя него расчленяли и сжигали своих жертв, съедали их останки и совершали обряды с кровью. Но попались они не на ритуальных приношениях, а на обычных наркотиках во время очередной полицейской облавы.

9 апреля Московский областной суд вынес приговор четырем поклонникам дьявола: Андрей Трегубенко получил пожизненное лишение свободы, его жена Ольга Большакова села в 2023 году на 14 лет. Еще двоих подельников, Александра Перевозчикова-Хмурого и Татьяну Дерюгину, отправили за решетку на 15 и 13 лет. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в «ритуальных убийствах и покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также кражах».

Всего жертвами московских сатанистов стали три человека. Двое первых увлекались эзотерикой, став «тушками» для обрядов по неопытности, а еще один — случайная жертва, маргинал из подмосковной Балашихи, который оказался не в то время и не в том месте. Но точно ли на этом список заканчивается? Действительно ли поклонники дьявола убили только троих человек за те пять лет, что их не могли поймать? И как вообще это могло произойти в современной России? Подробности — в материале MSK1.RU.

«Следы терялись»

Началось всё с того, как в июне 2016-го 27-летняя Вика Зайцева бросает свою жизнь в Москве, берёт кредит. Затем она собирает рюкзак, покупает у какого-то барыги наркотики и уезжает из своей квартиры в Митино в Карелию. На входе в метро встречается с матерью — последний раз, когда та видит свою дочь живой. В тот день Вика была в черной одежде и с амулетом в виде черной пятиконечной звезды в круге

— Сказала: «Я поехала, скоро вернусь». К поездке готовилась долго, предупреждала, что уйдет в поход на несколько дней. С кем и куда идет, скрывала, — вспоминает Светлана, мать пропавшей без вести девушки. — Но собиралась в этот поход как-то странно. Обычно же берут с собой палатки, провизию, спички, теплые вещи. А она поехала налегке — с собой только рюкзак, с которым ходила обычно. Уехала и больше на связь не выходила — Вика предупреждала, что телефон может не ловить. Когда прошло время, я почувствовала неладное, обратилась в полицию.

Сотрудники выяснили, что 15 июня она уехала из Москвы в Петрозаводск, утром 16-го вышла, а дальше ее следы терялись. Светлана, мать Виктории Зайцевой

Странный порыв Вики уехать объяснился тем, что там за несколько сотен километров от столицы у костра в карельском лесу ее ждет возлюбленный — 34-летний Андрей Трегубенко. Парень тоже вырос в столице и тоже верит не в Бога, а в дьявола. Но в последние годы пристрастился к алкоголю. Все его мысли занимало желание убить другого человека, попробовать себя в роли вершителя судеб. Но потребности у него были достаточно мирские, да страсти человеческие были ему не чужды. Вика давала ему деньги на водку и наркотики.

Через какое-то время после исчезновения Вики ее матери начали поступать звонки из банков, мол, дочь набрала кредитов, а долги не платит.

— Говорили, что Виктория взяла кредит — то ли 100, то ли 160 тысяч, — рассказывала после исчезновения дочери ее мать Светлана. — Об этом она мне не говорила. Я так поняла, что она уехала туда с деньгами.

Ориентировка на Вику Зайцеву была на сайте МВД в течение пяти лет. Но найти ее так и не могли Источник: МВД РФ











Родные обратились в полицию, ориентировки девушки сразу же разлетелись по соцсетям, к поискам подключили волонтеров. Несмотря на все старания, из Карелии Вика Зайцева так и не вернется.



В ориентировке говорилось: пропала 27-летняя москвичка Виктория Зайцева. Отличительные черты — полное телосложение, длинные черные волосы и темные глаза. Одета во всё черное. На шее амулет в виде пятиконечной звезды в круге. Левая рука усеяна шрамами от порезов.



— Я ее знаю лично, знал ранее, — писал в 2021 году Владислав Черный, приятель Вики Зайцевой, когда ориентировка на девушку разлетелась по Сети. — По неподтвержденным сведениям, она перед своим исчезновением конфликтовала с тусовкой православных радикалов. Это секта. У них лозунг «Православие или смерть». Вика с этими уродами воевала, и она сама была сатанисткой. Многие лица из круга оккультистов ее знают как авторитетную в этой области. Но она выставлена сама как жертва сатанистов — это не может быть правдой.

Близкие всё еще надеялись, что Вика вернется, но к тому времени прошло уже несколько лет. Родные предполагали, что она просто сбежала из дома со своим странным любовником, но точно жива.



— Вика была моей девушкой, — рассказывал ее приятель Владислав Черный. — Не просто знакомой, но нам пришлось потеряться на время по объективным причинам. В 2014 году я оказался лишен свободы и потерял всякую связь. О произошедшем с Викой я узнал уже только год назад (в 2020 году. — Прим. ред.), много есть других моментов. Но Вика была хорошей, но и доверчивой девушкой.

Всё было не так просто. За год до исчезновения Вики, в 2015 году, в Москве появилось объединение Легиона Тьмы (оккультная организация, которая придерживалась сатанинской философии. — Прим. ред.). Его якобы создали сатанисты, вдохновившиеся ритуальным убийством в Ярославской области, которое было совершено в 2008 году. Тогда четверо подростков убили и расчленили своих приятелей.

Весной 2015 года на сбор Легиона пришел и некий Андрей Трегубенко. Его разговоры о жертвоприношениях и убийствах, а еще заточенные на манер звериных клыков зубы и бешеные глаза произвели отталкивающее впечатление на большинство участников собрания. Именно этот парень, выросший в обычной панельке, был одним из самых ярых приверженцев Сатаны.

Источник: Андрей Трегубенко / Vk.com











Шаман и художник на крови

Трегубенко в Москве перебивался случайными заработками, увлекался мотоциклами. В какой-то момент Андрей ударился в шаманизм. Изучал литературу, гадал на Таро, затем начал верить в то, что он особенный и обладает колдовским даром.

Андрей быстро нашел друзей по интересам, с которыми начал проводить ритуалы жертвоприношения во славу Сатаны. Поначалу под их ножи шли черные петухи, купленные на сайтах объявлений. Для ритуалов нередко использовали и собственную кровь. Позднее именно этим «необычным» материалом Андрей стал писать свои картины.

В начале 2000-х Трегубенко работал поваром-кондитером, затем кладовщиком, позже — санитаром реанимационного отделения больницы в городе Медынь Калужской области. О себе рассказывает, что знаком с художественной татуировкой, изобразительным искусством, изучением «мертвых» языков, путешествиями, туризмом, музыкой. Тогда же он и вступил в оккультную группировку.

С Легионом Тьмы у Андрея Трегубенко не сложилось — взгляды разошлись. Сам он хотел не просто разговоров или поклонения Сатане, а реальных действий. На одной из встреч сатанистов все участники дали клятву совершить реальное жертвоприношение. Иными словами, Андрей, Ольга, Вика и остальные пообещали убить человека . Но дальше клятвы дело не пошло — группа распалась. Трегубенко пропал на неопределенное время, что он делал — история умалчивает.

Объявился Андрей почти через год. Еще более жестокий, но снова пьяный. Пугает он всех, но не Ольгу Большакову, называвшую себя Ольгой Варг. Она была сотрудницей налоговой службы из подмосковной Балашихи. Тогда же она стала сатанисткой, последовав за дьяволом и Трегубенко. Сначала молодые люди просто общались, но очень быстро стали парой, и Андрей переехал к Ольге в Балашиху.

Ольга Большакова была сотрудницей налоговой службы Источник: Ольга Варг / Vk.com











Всё это время Вика продолжала крутиться под ногами, говоря 34-летнему парню о любви. А вот у Трегубенко на нее были другие планы.



«Сделает всё, что я захочу»

За несколько месяцев до исчезновения 27-летней девушки из Москвы с большими глазами Андрей говорит Ольге Большаковой: «Вика пойдет за мной и сделает всё, что я ей скажу». К тому же у Зайцевой скоро должен быть день рождения, а у приверженцев Сатаны это считается удачным временем для проведения ритуалов — всё идет как по маслу.



Трегубенко купил наручники, взял нож с рукояткой из человеческой кости и предложил Вике провести вместе время в Карелии. Она, как мы уже знаем, согласилась. О том, что в их «романтическом» путешествии будет третий человек, девушка не знала.



Источник: Ольга Варг / Vk.com











Ольга и Андрей уехали в карельское село Челмужи раньше. Готовились, изучали местность, рыли яму — для Вики. Трегубенко подготовил своего рода алтарь. В это время Вика едет до Петрозаводска, затем берёт билет до Челмужей. И вот она, долгожданная встреча с любимым. Он, как обычно, пьян, но разве это что-то меняет? Видеть его трезвым приходилось не так уж и часто.



Пара проходит через обезлюдевшую деревушку по тропинке в лес, на берег озера. И тут внезапный удар по голове — и Вика падает на землю. Тут же рядом появляется Большакова, и вместе с Трегубенко бросают свою жертву на землю и надевают на нее наручники. Вика не кричит, не сопротивляется. Они тащат ее к заранее вырытой яме — никакой реакции. Вероятно, Вика всё прекрасно понимает и даже готова к уготованной каре.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Андрей читает какое-то ритуальное заклинание и уходит в лагерь допивать водку. Потом они вместе убивают девушку и закапывают тело. Перед этим отрезают кусок бедра, который потом приготовили на огне и съели.

«Вся Москва знала, и менты знали»

На следующий день Андрей выкладывает в соцсетях фото с того дня — в отдельном аккаунте, который специально создал для этой поездки. Полянка, огонь, на углях доходит каша с мясом. Человеческим. Пара сатанистов возвращается в Москву. О том, где Вика Зайцева, пять лет никто не знал. Она просто пропала без вести, как и сотни тысяч людей каждый год.



— Я знала, что они состоят в сатанинской группировке, — рассказывала Ксения, сестра Андрея Трегубенко. — Один из ее участников рассказывал, что они занимаются очисткой планеты от ненужных людей, от слабых. Но в подробности не вдавался. До этого брат не занимался сатанизмом, был байкером. Мы с мамой пытались с ним поговорить, но он просто отрекся от семьи.

Сестра Андрея потом расскажет журналистам, что его гражданская жена Ольга с 16 лет принимала тяжелые наркотики и занималась проституцией. Официально Трегубенко не стал оформлять свой брак, ведь их любовь — нечто иное, чем у обычных смертных. По возвращении в столицу Андрея распирает гордость — он убил человека во имя Сатаны. Ему хочется рассказать всему городу про это, но Уголовный кодекс никто не отменял. Говорил только «своим», но слухи всё равно поползли.

— Вся Москва об этом знала. Ну не вся, но сатанисты практически все знали, менты знали. Доказательств не было. Были слухи, что там серия эпизодов, но подтверждений не было. Откуда они пошли, тоже неизвестно, — делился с Mash один из сатанистов.

Источник: Марина Молдавская / E1.RU











История с жертвоприношением повторяется через полтора месяца. Теплый август 2016 года. Платон Степанов, больше известный в соцсетях как Вильгельм Торквемада, ушел утром из двушки в Купчино. А после бесследно пропал.

27-летний парень окончил Северо-Западный государственный заочный технический университет, увлекался компьютерными играми, историческими реконструкциями, оккультизмом и путешествиями по мистическим местам. Старые заброшки и сблизили Платона с Ольгой Большаковой.

В июне (как раз перед убийством Вики) она позвала петербуржца побродить по Приозерску Ленинградской области. Но тогда встретиться у них не получилось. В августе Ольга вместе со своим возлюбленным Трегубенко и еще одной парой сатанистов, Александрой и Татьяной Перевозчиковыми-Хмурыми, вновь предлагает парню погулять под Петербургом. Платон соглашается.

— Я знал Платона лично, мы тусили в 2010-м у меня. Он всегда возил с собой три ножа в рюкзаке и книги по Вахе (по игре Warhammer 40,000. — Прим. ред.). Представить себе не мог, что с ним такое могло случиться, — рассказывал в 2021 году Виктор Никифоров, приятель пропавшего без вести.

Новая пара сатанистов в деле

Платон выходит из электрички в районе Приозерска и идет в сторону лагеря. Вместе с ним, если верить данным с сотовых вышек, в том же направлении двигались и телефоны Андрея и Ольги. Затем телефон Платона выключился. Уже навсегда. Его мать — школьная учительница, и брат искали родного человека на протяжении нескольких лет. Но тем августовским днем Платон думал: впереди несколько дней ритуалов, разговоров и дикого туризма. Он был в предвкушении предстоящих выходных.

Пятьсот метров от станции. Еще пятьдесят. И тут резкий удар по голове. Затем еще один и еще. Бесконечное число ударов — Платона жестоко избивают. Парень не сразу понимает, что произошло. Звон в ушах и боль в груди мешают сосредоточиться. Внезапно рядом оказываются еще двое, среди них Андрей Трегубенко.

Вторая пара сатанистов — Александр и Татьяна Перевозчиковы-Хмурые Источник: Mash на Мойке / T.me











Сатанисты связывают Степанова. Четыре человека волочат его по земле, кладут на камни. Ольга хватается за нож и наносит удар по горлу, но не так глубоко, как надо — Трегубенко забирает орудие и заканчивает то, что не смогла Большакова. Наутро от тела парня отрезают небольшой кусок плоти и готовят на костре. После этого останки Степанова закопали, а его личные вещи сожгли на костре.

— [Большакова] ножом отрезала фрагмент икроножной мышцы, приготовила в походном котелке и употребила в пищу, нанесла потерпевшему удар ножом в область шеи, в то время как иные лица собрали с раны потерпевшего кровь и совершили обряд, предусматривающий жертвоприношение. Вылили собранную кровь в костер, который горел рядом с местом совершения убийства, — говорилось в приговоре Большаковой.

Через несколько дней ориентировка об исчезновении Платона Степанова появилась на сайте МВД. Она висела там несколько лет вместе с фотографией Вики Зайцевой. Дела об исчезновении долгое время оставались нераскрытыми, вплоть до передачи материалов в центральный аппарат СК.

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» / Vk.com











Случайная жертва

В тот же месяц произошло третье убийство. Трегубенко, будучи пьяным, поссорился во дворе многоэтажки в Балашихе со знакомым. И ударил его ножом в шею. Мужчина умер на месте. А Андрей скрылся.



— Затем Трегубенко, Большакова, Перевозчиков-Хмурый и Дерюгина в другой квартире совершили ритуальный обряд с кровью убитого, которая осталась на руках Трегубенко и ноже, — говорилось в материалах Следственного комитета.



Позднее Трегубенко признался, что зарезал знакомого за негативные высказывания о мусульманах. Заявил, что сменил идеологию и подался в ислам.

Как искали жертв

Спустя год после ритуальных убийств у Андрея и Ольги появилась дочь, а в 2019-м — сын. Расследование усложняло отсутствие тел. Потерпевшие считались пропавшими без вести, места их захоронения не могли найти ни полиция, ни волонтеры. Только в начале марта 2021 года оперативники выходят на след сатанистов, но совершенно по другому делу.



В Балашихе задерживают Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову по подозрению в интернет-торговле наркотиками в крупном размере. Странным это не выглядело. В филиале Легиона Тьмы, где пара и познакомилась, наркоторговля была дополнительным источником дохода. Сатанисты активно употребляли и сами.

Странным было другое: уголовное дело по статье 228.1 УК, по эпизоду распространения наркотиков в Балашихе, возбудил Следственный комитет Карелии. Трегубенко и Большакову этапировали в карельский город Медвежьегорск, в окрестностях которого пропал сигнал телефона москвички Виктории. Оттуда их перевезли в Петрозаводск и арестовали.

— В ходе обыска в квартире, где он проживал совместно с Большаковой, обнаружена и изъята крупная партия запрещенных веществ, расфасованная для сбыта. В дальнейшем был проведен комплекс следственных действий и получены доказательства, подтвердившие причастность Трегубенко, Большаковой и их соучастников к вышеуказанным преступлениям, — говорилось в сообщении СК.

Сатанисты показывают следователям, где убили и закопали своих жертв Источник: Следком / T.me

Откопали тела через пять лет

О том, что есть подозреваемые в пропаже Вики Зайцевой, ее мать узнала после похода в СК, куда ее пригласили на беседу. Женщина услышала от следователя, что ее ребенка жестоко убили какие-то сатанисты. Тот день с ужасом вспоминала и сестра одного из задержанных — Андрея Трегубенко. Она говорила, что гражданская жена брата пыталась свалить всю вину на него. Так или иначе уже пожизненное светит.

— Мне известно, что ему угрожает срок за убийство и распространение наркотиков. Его задержали 2 марта и гражданскую жену Ольгу Большакову. Мне позвонил следователь в 04:00 утра 2 марта и попросил забрать их детей. Мы оформили над ними опеку. В начале дела он фигурировал как глава секты. Он брал на себя вину за Ольгу, он пытался ее защищать довольно долго... Но после того как он узнал от адвоката, что Ольга про него рассказывает «не совсем правду», что он ее бил и заставлял употреблять наркотики, он начал рассказывать, как было на самом деле, — говорила сестра Андрея.

Андрей Трегубенко получил пожизненный срок Источник: РЕН ТВ / T.me

Во время следственных экспериментов сатанистов этапировали из столичного СИЗО в Карелию. Только через пять лет после произошедшего мать Вики Зайцевой узнала, где ее дочь. Ее останки обнаружили именно тогда — в 2021 году после того, как сатанисты указали на их расположение. Тогда же о судьбе своего сына узнала и мать Платона Степанова, закопанного в лесах Ленобласти.

Позднее Трегубенко поймет, что ошибся в выборе веры. Но было уже поздно.

— Но знаете, это всё ведь давно было. И детей мы родили уже после всего... Я к вере пришел, осознал, что совершил страшное. Это бес попутал. Я всё рассказал, на сотрудничество со следствием пошел. Сейчас хотел бы исповедоваться. Попросите, чтобы отец Владимир, который окормляет это учреждение, зашел ко мне в палату. Пожалуйста. Мне тут не хватает религиозной литературы. Я бы читал и молился, — вспоминала слова Трегубенко правозащитница Ева Меркачева, которая видела его за решеткой во время проверок ОНК.

Родственники хотя бы двух погибших теперь знают, почему они пропали. Возможные соучастники были допрошены, виновные получили свои сроки. Трегубенко будет сидеть до конца жизни, Перевозчиков-Хмурый выйдет на свободу в 2037 году, а Большакова и Дерюгина (Перевозчикова-Хмурая) — в 2034-м.