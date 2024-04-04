Распылил в лицо баллончик: новосибирец пошел по суд за нападение на гражданина Нигерии

Житель Новосибирска предстанет перед судом за уличное нападение на гражданина Нигерии. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда.

Новосибирец Дергачь И.А. 16 мая 2021 года находился на улице Титова, где раздавал листовки с провокационным текстом. В буклетах содержался призыв на нарушение прав человека в связи с его национальной принадлежностью.

В тот день по улице Титова шел гражданин Нигерии. Новосибирец подошел к нему и произнес оскорбительное слово, связанное с цветом кожи иностранца, отдал листовку, а затем распылил в лицо аэрозольный баллончик. Пострадавший гражданин Нигерии получил ожог. Сам Дергачь оперативно скрылся с места происшествия.

