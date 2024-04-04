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Криминал Распылил в лицо баллончик: новосибирец пошел по суд за нападение на гражданина Нигерии

Распылил в лицо баллончик: новосибирец пошел по суд за нападение на гражданина Нигерии

Перед нападением мужчина назвал гражданина африканской страны оскорбительным словом

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Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Новосибирска

Житель Новосибирска предстанет перед судом за уличное нападение на гражданина Нигерии. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда.

Новосибирец Дергачь И.А. 16 мая 2021 года находился на улице Титова, где раздавал листовки с провокационным текстом. В буклетах содержался призыв на нарушение прав человека в связи с его национальной принадлежностью.

В тот день по улице Титова шел гражданин Нигерии. Новосибирец подошел к нему и произнес оскорбительное слово, связанное с цветом кожи иностранца, отдал листовку, а затем распылил в лицо аэрозольный баллончик. Пострадавший гражданин Нигерии получил ожог. Сам Дергачь оперативно скрылся с места происшествия.

Вскоре его задержали сотрудник полиции. Новосибирец стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Дата судебного заседания над жителем Новосибирска пока не назначена.

Ранее Ленинский районный суд постановил депортировать двух граждан Нигерии. Они незаконно жили в России с 2019 года.

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Новосибирск Суд Хулиганство Нигерия
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